https://ria.ru/20200903/tayfun-1576683311.html

В Находке ввели режим ЧС из-за тайфуна "Майсак"

Режим ЧС ввели в Находке в четверг из-за тайфуна "Майсак", сообщает мэрия. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T14:47

2020-09-03T14:47

2020-09-03T14:47

владивосток

находка

тайфун

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости.</strong> Режим ЧС ввели в <a href="http://ria.ru/location_Nakhodka/" target="_blank" data-auto="true">Находке</a> в четверг из-за тайфуна "Майсак", сообщает мэрия.Власти отмечают, что все службы жизнеобеспечения переведены на круглосуточный режим работы.Ранее сообщалось, что во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a> ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.

https://ria.ru/20200717/1574478394.html

владивосток

находка

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, находка, тайфун, происшествия