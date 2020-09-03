https://ria.ru/20200903/tayfun-1576683311.html
В Находке ввели режим ЧС из-за тайфуна "Майсак"
Режим ЧС ввели в Находке в четверг из-за тайфуна "Майсак", сообщает мэрия. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T14:47
2020-09-03T14:47
2020-09-03T14:47
владивосток
находка
тайфун
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости.</strong> Режим ЧС ввели в <a href="http://ria.ru/location_Nakhodka/" target="_blank" data-auto="true">Находке</a> в четверг из-за тайфуна "Майсак", сообщает мэрия.Власти отмечают, что все службы жизнеобеспечения переведены на круглосуточный режим работы.Ранее сообщалось, что во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a> ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.
https://ria.ru/20200717/1574478394.html
владивосток
находка
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, находка, тайфун, происшествия