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В Находке ввели режим ЧС из-за тайфуна "Майсак"
Режим ЧС ввели в Находке в четверг из-за тайфуна "Майсак", сообщает мэрия. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T14:47
2020-09-03T14:47
владивосток
находка
тайфун
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости.</strong> Режим ЧС ввели в <a href="http://ria.ru/location_Nakhodka/" target="_blank" data-auto="true">Находке</a> в четверг из-за тайфуна "Майсак", сообщает мэрия.Власти отмечают, что все службы жизнеобеспечения переведены на круглосуточный режим работы.Ранее сообщалось, что во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a> ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.
https://ria.ru/20200717/1574478394.html
владивосток
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владивосток, находка, тайфун, происшествия

В Находке ввели режим ЧС из-за тайфуна "Майсак"

14:47 03.09.2020
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© Фото : сайт администрации НаходкиВ Находке введен режим ЧС
В Находке введен режим ЧС - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Фото : сайт администрации Находки
В Находке введен режим ЧС . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен - РИА Новости. Режим ЧС ввели в Находке в четверг из-за тайфуна "Майсак", сообщает мэрия.

"С 17.00 (10.00 мск) на территории Находкинского городского округа введен режим ЧС... Порывы ветра достигали 27 метров в секунду, по всему городу - обрывы линий электропередачи, падения деревьев, повреждения крыш многоквартирных домов", - говорится в сообщении мэрии в аккаунте в Instagram.

Власти отмечают, что все службы жизнеобеспечения переведены на круглосуточный режим работы.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке ветер ураганной силы достиг пика в 40 метров в секунду, мысовые станции фиксировали порывы ветра до 43 метров в секунду.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 17.07.2020
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ВладивостокНаходкатайфунПроисшествия
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