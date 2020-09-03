https://ria.ru/20200903/tayfun-1576656369.html

В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"

Занятия в школах отменены во Владивостоке, Уссурийске, Артеме, Хасанском и Надеждинском районах Приморья в четверг из-за тайфуна "Майсак", сообщает региональное РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T02:08

2020-09-03T02:08

2020-09-03T02:08

шкотовский район

приморский край

уссурийск

происшествия

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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Занятия в школах отменены во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a>, <a href="http://ria.ru/location_Ussurijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Уссурийске</a>, <a href="http://ria.ru/location_Artem/" target="_blank" data-auto="true">Артеме</a>, Хасанском и Надеждинском районах Приморья в четверг из-за тайфуна "Майсак", сообщает региональное госучреждение по пожарной безопасности, гражданской обороне и защите от ЧС."В школах Владивостока, Уссурийска, Артема, Хасанского и Надеждинского районов отменены занятия. В Ханкайском округе и <a href="http://ria.ru/location_SHkotovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Шкотовском районе</a> школы будут работать до 11.00 (04.00 мск)", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что на Приморье идет ураган, вызванный тайфуном "Майсак", который будет смещаться над Корейским полуостровом в сторону <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>. У мысов залива Петра Великого ожидается ураганный ветер до 38 метров в секунду. Прогнозируется опасная высота волн до пяти метров, на восточном побережье волна может подняться до семи метров.По информации экстренных служб, вдоль южного побережья <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморского края</a> подъем уровня моря может достичь критических отметок. Наибольшее воздействие тайфун окажет на юго-запад и запад края, где пройдут сильные и очень сильные дожди, порывы ветра могут достигать 15-22 метров в секунду, местами до 28 метров в секунду.

https://ria.ru/20200810/1575569875.html

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шкотовский район

приморский край

уссурийск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шкотовский район, приморский край, уссурийск, происшествия