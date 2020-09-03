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https://ria.ru/20200903/tayfun-1576656369.html
В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"
Занятия в школах отменены во Владивостоке, Уссурийске, Артеме, Хасанском и Надеждинском районах Приморья в четверг из-за тайфуна "Майсак", сообщает региональное РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T02:08
2020-09-03T02:08
шкотовский район
приморский край
уссурийск
происшествия
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<strong>ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Занятия в школах отменены во <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостоке</a>, <a href="http://ria.ru/location_Ussurijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Уссурийске</a>, <a href="http://ria.ru/location_Artem/" target="_blank" data-auto="true">Артеме</a>, Хасанском и Надеждинском районах Приморья в четверг из-за тайфуна "Майсак", сообщает региональное госучреждение по пожарной безопасности, гражданской обороне и защите от ЧС."В школах Владивостока, Уссурийска, Артема, Хасанского и Надеждинского районов отменены занятия. В Ханкайском округе и <a href="http://ria.ru/location_SHkotovskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Шкотовском районе</a> школы будут работать до 11.00 (04.00 мск)", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что на Приморье идет ураган, вызванный тайфуном "Майсак", который будет смещаться над Корейским полуостровом в сторону <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>. У мысов залива Петра Великого ожидается ураганный ветер до 38 метров в секунду. Прогнозируется опасная высота волн до пяти метров, на восточном побережье волна может подняться до семи метров.По информации экстренных служб, вдоль южного побережья <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморского края</a> подъем уровня моря может достичь критических отметок. Наибольшее воздействие тайфун окажет на юго-запад и запад края, где пройдут сильные и очень сильные дожди, порывы ветра могут достигать 15-22 метров в секунду, местами до 28 метров в секунду.
https://ria.ru/20200810/1575569875.html
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шкотовский район
приморский край
уссурийск
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шкотовский район, приморский край, уссурийск, происшествия

В ряде школ Приморья отменили занятия из-за тайфуна "Майсак"

02:08 03.09.2020
1768
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТайфун "Болавен" в Приморье
Тайфун Болавен в Приморье - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 3 сен – РИА Новости. Занятия в школах отменены во Владивостоке, Уссурийске, Артеме, Хасанском и Надеждинском районах Приморья в четверг из-за тайфуна "Майсак", сообщает региональное госучреждение по пожарной безопасности, гражданской обороне и защите от ЧС.
"В школах Владивостока, Уссурийска, Артема, Хасанского и Надеждинского районов отменены занятия. В Ханкайском округе и Шкотовском районе школы будут работать до 11.00 (04.00 мск)", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на Приморье идет ураган, вызванный тайфуном "Майсак", который будет смещаться над Корейским полуостровом в сторону Китая. У мысов залива Петра Великого ожидается ураганный ветер до 38 метров в секунду. Прогнозируется опасная высота волн до пяти метров, на восточном побережье волна может подняться до семи метров.
По информации экстренных служб, вдоль южного побережья Приморского края подъем уровня моря может достичь критических отметок. Наибольшее воздействие тайфун окажет на юго-запад и запад края, где пройдут сильные и очень сильные дожди, порывы ветра могут достигать 15-22 метров в секунду, местами до 28 метров в секунду.
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