https://ria.ru/20200903/sumka-1576683482.html
Женщина носила младенца в хозяйственной сумке
В Киеве полицейские задержали многодетную мать, которая несла младенца в закрытой хозяйственной сумке. Видео инцидента опубликовано в группе "Киев Оперативный"... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T15:11
2020-09-03T15:11
2020-09-03T16:39
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank">Киеве</a> полицейские задержали многодетную мать, которая несла младенца в закрытой хозяйственной сумке. Видео инцидента опубликовано в группе "Киев Оперативный" в <a href="https://www.facebook.com/KyivOperativ/posts/1072065509856201" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>. На женщину с большим количеством сумок и пакетов, в одном из которых лежал маленький ребенок, обратили внимание прохожие. Они вызывали полицию. Сотрудники правоохранительных органов приехали, когда женщина как раз собиралась садиться в такси. Она пояснила, что приехала из <a href="https://ria.ru/location_Odessa" target="_blank">Одессы</a> и у нее еще шесть детей. Полицейские вынули младенца, который оказался завернут в зимнюю куртку (в украинской столице накануне было 32 градуса тепла) и переложили его в свой автомобиль. Какие санкции применили к матери, не сообщается.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса, киев, украина, в мире