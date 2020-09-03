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Женщина носила младенца в хозяйственной сумке
В Киеве полицейские задержали многодетную мать, которая несла младенца в закрытой хозяйственной сумке. Видео инцидента опубликовано в группе "Киев Оперативный"... РИА Новости, 03.09.2020
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одесса
киев
украина
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank">Киеве</a> полицейские задержали многодетную мать, которая несла младенца в закрытой хозяйственной сумке. Видео инцидента опубликовано в группе "Киев Оперативный" в <a href="https://www.facebook.com/KyivOperativ/posts/1072065509856201" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>. На женщину с большим количеством сумок и пакетов, в одном из которых лежал маленький ребенок, обратили внимание прохожие. Они вызывали полицию. Сотрудники правоохранительных органов приехали, когда женщина как раз собиралась садиться в такси. Она пояснила, что приехала из <a href="https://ria.ru/location_Odessa" target="_blank">Одессы</a> и у нее еще шесть детей. Полицейские вынули младенца, который оказался завернут в зимнюю куртку (в украинской столице накануне было 32 градуса тепла) и переложили его в свой автомобиль. Какие санкции применили к матери, не сообщается.
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одесса
киев
украина
РИА Новости
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одесса, киев, украина, в мире

Женщина носила младенца в хозяйственной сумке

15:11 03.09.2020 (обновлено: 16:39 03.09.2020)
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© страница в Facebook "Киев Оперативный"Стоп-кадр видео, где сотрудники полиции достают из сумки 2-х месячного ребенка в Киеве
Стоп-кадр видео, где сотрудники полиции достают из сумки 2-х месячного ребенка в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© страница в Facebook "Киев Оперативный"
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Киеве полицейские задержали многодетную мать, которая несла младенца в закрытой хозяйственной сумке. Видео инцидента опубликовано в группе "Киев Оперативный" в Facebook.
На женщину с большим количеством сумок и пакетов, в одном из которых лежал маленький ребенок, обратили внимание прохожие. Они вызывали полицию.
Сотрудники правоохранительных органов приехали, когда женщина как раз собиралась садиться в такси. Она пояснила, что приехала из Одессы и у нее еще шесть детей.
Полицейские вынули младенца, который оказался завернут в зимнюю куртку (в украинской столице накануне было 32 градуса тепла) и переложили его в свой автомобиль. Какие санкции применили к матери, не сообщается.
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ОдессаКиевУкраинаВ мире
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