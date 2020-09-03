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СУЭК поддержала проекты четырех сибирских городов по благоустройству
поддержала проекты четырех сибирских городов по созданию комфортной городской среды, эти проекты стали победителями всероссийского конкурса Минстроя лучших... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T16:26
2020-09-03T16:27
андрей мельниченко
сибирская угольная энергетическая компания
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости</strong>. Сибирская угольная компания (СУЭК) <strong><a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Melnichenko" target="_blank">Андрея Мельниченко </a></strong>поддержала проекты четырех сибирских городов по созданию комфортной городской среды, эти проекты стали победителями всероссийского конкурса Минстроя лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает пресс-служба <a href="https://ria.ru/organization_Sibirskaja_ugolnaja_ehnergeticheskaja_kompanija" target="_blank">СУЭК</a>.В качестве победителя конкурса город Мыски получит субсидии на благоустройство парка "Вокзальный". Еще один победитель конкурса старейший город Новосибирской области Куйбышев реконструирует центральная площадь. Шахтерская столица Красноярского края, город Бородино благоустроит центральную улицу Ленина. В городе Канске Красноярского края жителей будет реализован проект "Канск купеческий", в рамках которого центральную площадь ожидает масштабная реновация."Развитие регионов присутствия, комплексное повышение качества жизни наших сотрудников, членов их семей, жителей территорий – важнейшая цель социальной политики СУЭК. И ее базовый принцип - соучастие и совместная работа над изменениями с региональной и муниципальной властью, с самими жителями. Результаты конкурса еще раз показывают эффективность такой модели - все победившие при поддержке СУЭК проекты - это итог активной и плодотворной совместной работы, созидательной инициативы и творчества", - отметил заместитель генерального директора АО "СУЭК", президент Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" Сергей Григорьев. Пресс-служба компании напоминает, что всероссийский конкурс лучших проектов по созданию комфортной городской среды проводится в четвертый раз. Организаторами конкурса выступает правительство РФ и министерство строительства РФ. В этом году на конкурс поступили более трехсот заявок из 76 российских регионов. Победителями стали 160 проектов из 60 регионов, которые получат в 2021-2022 годах субсидии из федерального бюджета на реализацию конкурсных объектов. Общий объем призового фонда составит 10 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20200529/1572163959.html
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андрей мельниченко, сибирская угольная энергетическая компания

СУЭК поддержала проекты четырех сибирских городов по благоустройству

16:26 03.09.2020 (обновлено: 16:27 03.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкCтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Сибирская угольная компания (СУЭК) Андрея Мельниченко поддержала проекты четырех сибирских городов по созданию комфортной городской среды, эти проекты стали победителями всероссийского конкурса Минстроя лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, сообщает пресс-служба СУЭК.
В качестве победителя конкурса город Мыски получит субсидии на благоустройство парка "Вокзальный". Еще один победитель конкурса старейший город Новосибирской области Куйбышев реконструирует центральная площадь. Шахтерская столица Красноярского края, город Бородино благоустроит центральную улицу Ленина. В городе Канске Красноярского края жителей будет реализован проект "Канск купеческий", в рамках которого центральную площадь ожидает масштабная реновация.
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"Развитие регионов присутствия, комплексное повышение качества жизни наших сотрудников, членов их семей, жителей территорий – важнейшая цель социальной политики СУЭК. И ее базовый принцип - соучастие и совместная работа над изменениями с региональной и муниципальной властью, с самими жителями. Результаты конкурса еще раз показывают эффективность такой модели - все победившие при поддержке СУЭК проекты - это итог активной и плодотворной совместной работы, созидательной инициативы и творчества", - отметил заместитель генерального директора АО "СУЭК", президент Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ" Сергей Григорьев.
Пресс-служба компании напоминает, что всероссийский конкурс лучших проектов по созданию комфортной городской среды проводится в четвертый раз. Организаторами конкурса выступает правительство РФ и министерство строительства РФ. В этом году на конкурс поступили более трехсот заявок из 76 российских регионов. Победителями стали 160 проектов из 60 регионов, которые получат в 2021-2022 годах субсидии из федерального бюджета на реализацию конкурсных объектов. Общий объем призового фонда составит 10 миллиардов рублей.
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Андрей МельниченкоСибирская угольная энергетическая компания
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