https://ria.ru/20200903/sud-1576692002.html
Суд по делу экс-главы Армении Саргсяна перенесли
Суд по делу бывшего президента Армении Сержа Саргсяна перенесен на 22 октября из-за болезни экс-главы государства, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T16:42
2020-09-03T16:42
2020-09-03T16:42
серж саргсян
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 3 сен – РИА Новости.</strong> Суд по делу бывшего президента Армении <a href="http://ria.ru/person_Serzh_Sargsjan/" target="_blank" data-auto="true">Сержа Саргсяна</a> перенесен на 22 октября из-за болезни экс-главы государства, передает корреспондент РИА Новости.На судебном заседании в четверг Саргсян не явился. Его адвокат Амрам Макинян сообщил суду, что у экс-президента <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> диагностировано острое респираторное заболевание, он лечится в домашних условиях. Защитник также представил справку о состоянии здоровья Саргсяна."Заседание суда переносится и возобновится 22 октября", - сказал, оглашая решение судья по делу Ваге Мисакян.Специальная следственная служба Армении в конце 2019 года предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Саргсян не признает вину, считая дело политическим преследованием. В Специальной следственной службе ранее сообщили, что в рамках уголовного дела обвинение в "присвоении или растрате в особо крупных размерах" предъявлено бывшему министру сельского хозяйства Серго Карапетяну. Саргсян, бывший замминистра сельского хозяйства Самвел Галстян, начальник управления растениеводства минсельхоза Геворг Арутюнян и собственник компании "Флеш" Барсег Бегларян обвиняются в соучастии в указанном деянии.По версии следствия, злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы продажи крестьянам дизельного топлива по доступным ценам. Согласно материалам дела, Саргсяна подозревают в том, что он поручил своим подчиненным выбрать в качестве поставщика дизтоплива компанию "Флеш", хотя другая компания - "Масхур" - предлагала наладить поставки по более низким ценам. Следователи считают, что бывший президент действовал в корыстных целях для обеспечения максимальной прибыли от сделки.
https://ria.ru/20191221/1562672494.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
серж саргсян, армения, в мире
ЕРЕВАН, 3 сен – РИА Новости.
Суд по делу бывшего президента Армении Сержа Саргсяна
перенесен на 22 октября из-за болезни экс-главы государства, передает корреспондент РИА Новости.
На судебном заседании в четверг Саргсян не явился. Его адвокат Амрам Макинян сообщил суду, что у экс-президента Армении
диагностировано острое респираторное заболевание, он лечится в домашних условиях. Защитник также представил справку о состоянии здоровья Саргсяна.
"Заседание суда переносится и возобновится 22 октября", - сказал, оглашая решение судья по делу Ваге Мисакян.
Специальная следственная служба Армении в конце 2019 года предъявила Саргсяну обвинение в организации хищения у государства свыше 1 миллиона долларов путем растраты. Саргсян не признает вину, считая дело политическим преследованием. В Специальной следственной службе ранее сообщили, что в рамках уголовного дела обвинение в "присвоении или растрате в особо крупных размерах" предъявлено бывшему министру сельского хозяйства Серго Карапетяну. Саргсян, бывший замминистра сельского хозяйства Самвел Галстян, начальник управления растениеводства минсельхоза Геворг Арутюнян и собственник компании "Флеш" Барсег Бегларян обвиняются в соучастии в указанном деянии.
По версии следствия, злоупотребления были допущены в рамках правительственной программы продажи крестьянам дизельного топлива по доступным ценам. Согласно материалам дела, Саргсяна подозревают в том, что он поручил своим подчиненным выбрать в качестве поставщика дизтоплива компанию "Флеш", хотя другая компания - "Масхур" - предлагала наладить поставки по более низким ценам. Следователи считают, что бывший президент действовал в корыстных целях для обеспечения максимальной прибыли от сделки.