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В Киевской области три человека пострадали при стрельбе в кафе
Неизвестные устроили стрельбу на территории кафе в Киевской области, в результате трое мужчин попали в больницу, один из них позже сбежал, сообщила в четверг... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T09:29
2020-09-03T09:29
киевская область
киев
украина
в мире
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<strong>КИЕВ, 3 сен – РИА Новости.</strong> Неизвестные устроили стрельбу на территории кафе в <a href="http://ria.ru/location_Kiev_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Киевской области</a>, в результате трое мужчин попали в больницу, один из них позже сбежал, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>."Группа неизвестных лиц приехала на автомобилях из <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a> в город Украинка, что в Обуховском районе, и устроила стрельбу… После инцидента в больницу обратились трое пострадавших мужчин с ранениями. Один из них затем скрылся. Мужчины получили ранения из травматического оружия, но предоставлять объяснения полицейским они отказались", - говорится в сообщении полиции в <a href="https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/3275985599123256" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>.По данным полиции, на месте происшествия работники кафе сделали все, чтобы убрать вещественные доказательства, в частности собрали гильзы.Полиция возбудила два уголовных дела по статьям "хулиганство" (санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы) и "сокрытие преступления" (до трех лет лишения свободы). Полицейские провели два обыска и забрали видеозаписи из кафе. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к стрельбе.
https://ria.ru/20200830/strelba-1576502697.html
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киевская область
киев
украина
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киевская область, киев, украина, в мире

В Киевской области три человека пострадали при стрельбе в кафе

09:29 03.09.2020
309
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
КИЕВ, 3 сен – РИА Новости. Неизвестные устроили стрельбу на территории кафе в Киевской области, в результате трое мужчин попали в больницу, один из них позже сбежал, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Группа неизвестных лиц приехала на автомобилях из Киева в город Украинка, что в Обуховском районе, и устроила стрельбу… После инцидента в больницу обратились трое пострадавших мужчин с ранениями. Один из них затем скрылся. Мужчины получили ранения из травматического оружия, но предоставлять объяснения полицейским они отказались", - говорится в сообщении полиции в Facebook.
Место преступления в США - РИА Новости, 1920, 30.08.2020
30 августа, 23:18
В Чикаго неизвестный открыл стрельбу по посетителям блинной, есть жертвы
По данным полиции, на месте происшествия работники кафе сделали все, чтобы убрать вещественные доказательства, в частности собрали гильзы.
Полиция возбудила два уголовных дела по статьям "хулиганство" (санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы) и "сокрытие преступления" (до трех лет лишения свободы). Полицейские провели два обыска и забрали видеозаписи из кафе. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к стрельбе.
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Киевская областьКиевУкраинаВ мире
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