Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200903/strelba-1576655847.html
Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, где, вероятно, запечатлен начальник отдела полиции в Казани, подозреваемый в превышении должностных полномочий. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T01:02
2020-09-03T11:21
россия
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
казань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576655829_0:31:322:212_1400x0_80_0_0_64eb999daf1def93c01b2cfdcc46d848.jpg
<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Телеканал <a href="https://ren.tv/news/kriminal/743220-glava-otdela-politsii-obstrelial-podchinennykh-iz-za-plokhikh-pokazatelei" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a> опубликовал видеозапись, где, вероятно, запечатлен начальник отдела полиции в <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a>, подозреваемый в превышении должностных полномочий. На опубликованных кадрах видно, как мужчина в форме, стоя в длинном коридоре, стреляет из пневматической винтовки, перезаряжает ее и снова готовится к выстрелу. Ранее в соцсетях появилась информация, что начальник полиции отделения "Зареченский" УМВД России по Казани открыл стрельбу по подчиненным из пневматической винтовки. Следователи возбудили уголовное дело. В <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF/" target="_blank">МВД</a> опровергли сообщения о пострадавших в результате инцидента.По некоторым данным, полицейский мог стрелять по подчиненным из-за плохих показателей работы. После сообщений об инциденте полицейского отстранили от должности. МВД по Татарстану, прокуратура республики и региональное следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> начали проверки.
https://ria.ru/20200824/strelba-1576252071.html
Вот как его менты достали.
27
это "превышение должностных полномочий"?
15
7
россия
казань
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576655829_0:1:322:242_1400x0_80_0_0_a00604a0f19916a1e2fca52bfa58c420.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), казань, происшествия

Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным

01:02 03.09.2020 (обновлено: 11:21 03.09.2020)
19951
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, где, вероятно, запечатлен начальник отдела полиции в Казани, подозреваемый в превышении должностных полномочий.
На опубликованных кадрах видно, как мужчина в форме, стоя в длинном коридоре, стреляет из пневматической винтовки, перезаряжает ее и снова готовится к выстрелу.
Ранее в соцсетях появилась информация, что начальник полиции отделения "Зареченский" УМВД России по Казани открыл стрельбу по подчиненным из пневматической винтовки. Следователи возбудили уголовное дело. В МВД опровергли сообщения о пострадавших в результате инцидента.
По некоторым данным, полицейский мог стрелять по подчиненным из-за плохих показателей работы.
После сообщений об инциденте полицейского отстранили от должности. МВД по Татарстану, прокуратура республики и региональное следственное управление СК начали проверки.
Обстановка на месте стрельбы у станции метро Рязанский проспект - РИА Новости, 1920, 24.08.2020
24 августа, 16:53
Завершено расследование дела полицейского, застрелившего коллегу в метро
20812689313
Обсудить 7
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)КазаньПроисшествия
Популярные комментарии
Вот как его менты достали.
3 сентября, 01:26
Александр Аникин
6190002
это "превышение должностных полномочий"?
3 сентября, 06:22
Валерий Носуля
680010
Рекомендуем
Банкомат
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления в Сан-Антонио, Техас
В Вашингтоне полицейские застрелили афроамериканца
Эдуард Кривенко
Мистер Вселенная ответил на обвинения в домогательствах к россиянке
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
Ученый объяснил, почему Навального не могли отравить "Новичком"
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
Россия заняла 23-е место в рейтинге качества элит
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку
Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
Самолет Су-27 во время показательных учений
В США рассказали о вскрытых Россией "немыслимых ошибках" НАТО
Девушка в защитной маске идет по улице
Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
Анатолий Быков
Бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение по делу об убийстве
Участок федеральной трассы Р257 Енисей в окрестностях Красноярска
Названы главные причины гибели сибирских лесов
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
Певец Михаил Шуфутинский
Шуфутинский опубликовал новый клип о третьем сентября
Президент США Дональд Трамп осматривает последствия протестов во время визита в Кеношу
Трамп хочет лишить финансирования ставшие местами беспорядков города
Владимир Путин и Си Цзиньпин на Деловом форуме БРИКС в Бразилии
Си Цзиньпин пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны
Эдвард Сноуден
Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29В Совфеде прокомментировали идею о четырехдневной рабочей неделе
11:28Минпросвещения поручило регионам разобраться с очередями у школ
11:25Ученые предложили решения для проблемы нехватки воды в Крыму
11:24Лукашенко провел кадровые назначения
11:21Больше мощи: Intel показала процессоры Tiger Lake
11:18В Татарстане автобус столкнулся с легковушкой
11:18В Белоруссии 24 человека задержали на акциях протеста в среду
11:17Стала известна дата окончания исследований вакцины от COVID-19
11:13Минфин разъяснил ситуацию с обложением налогом продаж на "Авито" и "Юле"
11:12Депутата Госдумы будут судить за взятку в три миллиарда рублей
11:11Стало известно о серьезной травме Ирины Печерниковой перед смертью
11:06Обвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии общего режима
11:00У всех испытывавших вакцину "Вектора" выработались антитела к COVID-19
10:56Действующий президент Таджикистана примет участие в предстоящих выборах
10:51Эксперт рассказал, что необходимо сделать России в ситуации с Навальным
10:43Прокурор сочла вину Ефремова полностью доказанной
10:40В Благовещенске выросло число пострадавших при кварцевании класса детей
10:39Назван состав делегации Мишустина в Минске
10:37Доллару предрекли падение на треть
10:35РГО организует вторую экспедицию к "Армении" - российскому "Титанику"
Лента новостейМолния