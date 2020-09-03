https://ria.ru/20200903/strelba-1576655847.html

Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, где, вероятно, запечатлен начальник отдела полиции в Казани, подозреваемый в превышении должностных полномочий. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T01:02

2020-09-03T01:02

2020-09-03T11:21

россия

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

казань

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Телеканал <a href="https://ren.tv/news/kriminal/743220-glava-otdela-politsii-obstrelial-podchinennykh-iz-za-plokhikh-pokazatelei" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a> опубликовал видеозапись, где, вероятно, запечатлен начальник отдела полиции в <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a>, подозреваемый в превышении должностных полномочий. На опубликованных кадрах видно, как мужчина в форме, стоя в длинном коридоре, стреляет из пневматической винтовки, перезаряжает ее и снова готовится к выстрелу. Ранее в соцсетях появилась информация, что начальник полиции отделения "Зареченский" УМВД России по Казани открыл стрельбу по подчиненным из пневматической винтовки. Следователи возбудили уголовное дело. В <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF/" target="_blank">МВД</a> опровергли сообщения о пострадавших в результате инцидента.По некоторым данным, полицейский мог стрелять по подчиненным из-за плохих показателей работы. После сообщений об инциденте полицейского отстранили от должности. МВД по Татарстану, прокуратура республики и региональное следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> начали проверки.

https://ria.ru/20200824/strelba-1576252071.html

Александр Аникин Вот как его менты достали. 27

Валерий Носуля это "превышение должностных полномочий"? 15

7

россия

казань

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), казань, происшествия