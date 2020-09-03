https://ria.ru/20200903/sputnik-1576673559.html

В России разрабатывают покрытие спутников-"невидимок"

Российские предприятия провели исследования применения радиопоглощающего покрытия для космических аппаратов, которое должно снизить заметность российских... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T12:36

2020-09-03T12:36

2020-09-03T12:36

московский авиационный институт

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

безопасность

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Российские предприятия провели исследования применения радиопоглощающего покрытия для космических аппаратов, которое должно снизить заметность российских спутников для радиолокаторов, говорится в материале, опубликованном в очередном номере научного журнала <a href="https://sciencejournals.ru/journal/kosiss/" target="_blank">"Космические исследования".</a>Авторами исследования выступили специалисты <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_aviacionnyjj_institut/" target="_blank" data-auto="true">МАИ</a>, московского опытно-конструкторского бюро "Марс" (входит в "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатом</a>") и НПП "Радиострим". На сайте последнего предприятия указано, что оно является одним из основных разработчиков, производителей и поставщиков средств скрытия для различных родов войск, средств и комплексов снижения заметности для существующих и перспективных образцов вооружения и военной техники.В частности, на сайте указано, что радиопоглощающие материалы используются для противодействия иностранным техническим разведкам и системам наведения высокоточного оружия.

https://ria.ru/20200825/roskosmos-1576294738.html

https://ria.ru/20200817/1575871931.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский авиационный институт, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", безопасность