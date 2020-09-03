https://ria.ru/20200903/sovfed-1576690227.html
Клишас рассказал о законе, который позволит Медведеву стать сенатором
Закон, позволяющий Дмитрию Медведеву как бывшему президенту РФ стать пожизненным сенатором, будет принят осенью, в нем будут прописаны процедурные вопросы,... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T16:21
2020-09-03T16:21
2020-09-03T16:29
андрей клишас
дмитрий медведев
совет федерации рф
политика
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Закон, позволяющий Дмитрию Медведеву как бывшему президенту РФ стать пожизненным сенатором, будет принят осенью, в нем будут прописаны процедурные вопросы, заявил РИА Новости председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>."И сейчас бывший президент может стать пожизненным сенатором. Это норма Конституции прямого действия. Закон должен только описать процедурные вопросы в Совфеде. Никаких возражений ни у кого быть не может", - сказал сенатор."Осенью", - ответил он на вопрос, когда можно ожидать завершения работы над законопроектом и его принятия.Ранее спикер Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> сообщила, что <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Медведев</a> как бывший президент РФ не получит автоматически место пожизненного сенатора, для этого необходимо принять закон. В нем должна быть прописана возможность его отказа от этого поста.
https://ria.ru/20200902/kurily-1576619653.html
Владимир Белогорский
Это вопиюще возмутительно!
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей клишас, дмитрий медведев, совет федерации рф, политика