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Клишас рассказал о законе, который позволит Медведеву стать сенатором
Закон, позволяющий Дмитрию Медведеву как бывшему президенту РФ стать пожизненным сенатором, будет принят осенью, в нем будут прописаны процедурные вопросы,... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T16:21
2020-09-03T16:29
андрей клишас
дмитрий медведев
совет федерации рф
политика
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Закон, позволяющий Дмитрию Медведеву как бывшему президенту РФ стать пожизненным сенатором, будет принят осенью, в нем будут прописаны процедурные вопросы, заявил РИА Новости председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>."И сейчас бывший президент может стать пожизненным сенатором. Это норма Конституции прямого действия. Закон должен только описать процедурные вопросы в Совфеде. Никаких возражений ни у кого быть не может", - сказал сенатор."Осенью", - ответил он на вопрос, когда можно ожидать завершения работы над законопроектом и его принятия.Ранее спикер Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> сообщила, что <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Медведев</a> как бывший президент РФ не получит автоматически место пожизненного сенатора, для этого необходимо принять закон. В нем должна быть прописана возможность его отказа от этого поста.
https://ria.ru/20200902/kurily-1576619653.html
Это вопиюще возмутительно!
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РИА Новости
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андрей клишас, дмитрий медведев, совет федерации рф, политика

Клишас рассказал о законе, который позволит Медведеву стать сенатором

16:21 03.09.2020 (обновлено: 16:29 03.09.2020)
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© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Закон, позволяющий Дмитрию Медведеву как бывшему президенту РФ стать пожизненным сенатором, будет принят осенью, в нем будут прописаны процедурные вопросы, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"И сейчас бывший президент может стать пожизненным сенатором. Это норма Конституции прямого действия. Закон должен только описать процедурные вопросы в Совфеде. Никаких возражений ни у кого быть не может", - сказал сенатор.
"Осенью", - ответил он на вопрос, когда можно ожидать завершения работы над законопроектом и его принятия.
Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что Медведев как бывший президент РФ не получит автоматически место пожизненного сенатора, для этого необходимо принять закон. В нем должна быть прописана возможность его отказа от этого поста.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
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Андрей КлишасДмитрий МедведевСовет Федерации РФПолитика
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Это вопиюще возмутительно!
3 сентября, 16:29
Владимир БелогорскийВладимир Белогорский
1010002
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