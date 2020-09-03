https://ria.ru/20200903/sovfed-1576690227.html

Клишас рассказал о законе, который позволит Медведеву стать сенатором

Закон, позволяющий Дмитрию Медведеву как бывшему президенту РФ стать пожизненным сенатором, будет принят осенью, в нем будут прописаны процедурные вопросы,... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T16:21

2020-09-03T16:21

2020-09-03T16:29

андрей клишас

дмитрий медведев

совет федерации рф

политика

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Закон, позволяющий Дмитрию Медведеву как бывшему президенту РФ стать пожизненным сенатором, будет принят осенью, в нем будут прописаны процедурные вопросы, заявил РИА Новости председатель комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> по конституционному законодательству <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>."И сейчас бывший президент может стать пожизненным сенатором. Это норма Конституции прямого действия. Закон должен только описать процедурные вопросы в Совфеде. Никаких возражений ни у кого быть не может", - сказал сенатор."Осенью", - ответил он на вопрос, когда можно ожидать завершения работы над законопроектом и его принятия.Ранее спикер Совфеда <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> сообщила, что <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Медведев</a> как бывший президент РФ не получит автоматически место пожизненного сенатора, для этого необходимо принять закон. В нем должна быть прописана возможность его отказа от этого поста.

https://ria.ru/20200902/kurily-1576619653.html

Владимир Белогорский Это вопиюще возмутительно! 13

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей клишас, дмитрий медведев, совет федерации рф, политика