https://ria.ru/20200903/sotsseti-1576693215.html

МИД призвал Facebook и Twitter соблюдать международные нормы

МИД РФ призвал Facebook и Twitter после блокировки ими аккаунтов из РФ пересмотреть подобную политику для соблюдения международных норм. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T17:02

2020-09-03T17:02

2020-09-03T18:21

facebook

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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в мире

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> призвал <a href="https://ria.ru/tag_organization_Facebook" target="_blank">Facebook</a> и <a href="https://ria.ru/organization_Twitter_Inc" target="_blank">Twitter</a> после блокировки ими аккаунтов из РФ пересмотреть подобную политику для соблюдения международных норм.Она рассказала, что администрация соцсетей обосновывает свое решение, рестриктивные меры выводами проведенного в отношении удаленных учетных записей расследования, которое якобы основывается на неких данных ФБР. <a href="https://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2" target="_blank">Захарова</a> также обратила внимание на то, что "авторов аккаунтов обвиняют в попытке внушить аудитории радикально левый взгляд, а также публикации критики в адрес обоих кандидатов в президенты <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>"."Якобы уставлен факт так называемого скоординированого, неаутентичного поведения, то есть страницы распространяли контент российских информационных агентств, не уведомляя об этом читателя", - добавила официальный представитель МИД."Это, конечно, сильные, в кавычках, аргументы, и мы понимаем, что не все так, как преподносится, и вряд ли такая сложная логическая цепочка могла послужить причиной для очередного цензурирования российского медиаконтента", - указала Захарова.По ее словам, "создается впечатление, что американская сторона просто пытается удерживать на плаву любимую тему, вот эти спекуляции, которые, на наш взгляд, себя исчерпали и делают это специально в контексте предстоящих в ноябре выборов в США"."Мы призываем интернет-платформы пересмотреть свою политику в сторону соблюдения фундаментальных международных правовых норм, демократических принципов в области обеспечения свободы слова и выражения мнения", - заключили она, добавив, что российская сторона надеется на беспристрастную оценку действий корпораций компетентными международными структурами.

https://ria.ru/20200901/blokirovka-1576603860.html

https://ria.ru/20200901/tramp-1576554224.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, twitter, в мире