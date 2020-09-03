https://ria.ru/20200903/sotsseti-1576693215.html
МИД призвал Facebook и Twitter соблюдать международные нормы
МИД РФ призвал Facebook и Twitter после блокировки ими аккаунтов из РФ пересмотреть подобную политику для соблюдения международных норм. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T17:02
2020-09-03T17:02
2020-09-03T18:21
facebook
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
twitter
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> призвал <a href="https://ria.ru/tag_organization_Facebook" target="_blank">Facebook</a> и <a href="https://ria.ru/organization_Twitter_Inc" target="_blank">Twitter</a> после блокировки ими аккаунтов из РФ пересмотреть подобную политику для соблюдения международных норм.Она рассказала, что администрация соцсетей обосновывает свое решение, рестриктивные меры выводами проведенного в отношении удаленных учетных записей расследования, которое якобы основывается на неких данных ФБР. <a href="https://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2" target="_blank">Захарова</a> также обратила внимание на то, что "авторов аккаунтов обвиняют в попытке внушить аудитории радикально левый взгляд, а также публикации критики в адрес обоих кандидатов в президенты <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>"."Якобы уставлен факт так называемого скоординированого, неаутентичного поведения, то есть страницы распространяли контент российских информационных агентств, не уведомляя об этом читателя", - добавила официальный представитель МИД."Это, конечно, сильные, в кавычках, аргументы, и мы понимаем, что не все так, как преподносится, и вряд ли такая сложная логическая цепочка могла послужить причиной для очередного цензурирования российского медиаконтента", - указала Захарова.По ее словам, "создается впечатление, что американская сторона просто пытается удерживать на плаву любимую тему, вот эти спекуляции, которые, на наш взгляд, себя исчерпали и делают это специально в контексте предстоящих в ноябре выборов в США"."Мы призываем интернет-платформы пересмотреть свою политику в сторону соблюдения фундаментальных международных правовых норм, демократических принципов в области обеспечения свободы слова и выражения мнения", - заключили она, добавив, что российская сторона надеется на беспристрастную оценку действий корпораций компетентными международными структурами.
https://ria.ru/20200901/blokirovka-1576603860.html
https://ria.ru/20200901/tramp-1576554224.html
4
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
facebook, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, twitter, в мире
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. МИД РФ
призвал Facebook
и Twitter
после блокировки ими аккаунтов из РФ пересмотреть подобную политику для соблюдения международных норм.
"Мы обратили внимание на то, что социальные сети Facebook и Twitter в очередной раз заблокировали, а затем и удалили 18 аккаунтов и две страницы якобы российского происхождения под предлогом нарушения правил сервиса о недопустимости иностранного вмешательства", - сообщила на брифинге в Москве официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она рассказала, что администрация соцсетей обосновывает свое решение, рестриктивные меры выводами проведенного в отношении удаленных учетных записей расследования, которое якобы основывается на неких данных ФБР. Захарова
также обратила внимание на то, что "авторов аккаунтов обвиняют в попытке внушить аудитории радикально левый взгляд, а также публикации критики в адрес обоих кандидатов в президенты США
".
"Якобы уставлен факт так называемого скоординированого, неаутентичного поведения, то есть страницы распространяли контент российских информационных агентств, не уведомляя об этом читателя", - добавила официальный представитель МИД.
"Это, конечно, сильные, в кавычках, аргументы, и мы понимаем, что не все так, как преподносится, и вряд ли такая сложная логическая цепочка могла послужить причиной для очередного цензурирования российского медиаконтента", - указала Захарова.
По ее словам, "создается впечатление, что американская сторона просто пытается удерживать на плаву любимую тему, вот эти спекуляции, которые, на наш взгляд, себя исчерпали и делают это специально в контексте предстоящих в ноябре выборов в США".
"Мы призываем интернет-платформы пересмотреть свою политику в сторону соблюдения фундаментальных международных правовых норм, демократических принципов в области обеспечения свободы слова и выражения мнения", - заключили она, добавив, что российская сторона надеется на беспристрастную оценку действий корпораций компетентными международными структурами.