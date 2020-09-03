Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200903/snowden-1576655591.html
Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной
Апелляционный суд в США признал в среду, что раскрытая Эдвардом Сноуденом программа массового сбора метаданных о телефонных звонках была незаконной, Сноуден... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T00:35
2020-09-03T05:00
россия
эдвард сноуден
гонконг
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/102836/79/1028367942_0:11:3000:1699_1400x0_80_0_0_e5e171814bd5b8bf2bf97e384a198fff.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости, Алексей Богдановский.</strong> Апелляционный суд в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> признал в среду, что раскрытая <a href="http://ria.ru/person_EHdvard_Snouden/" target="_blank" data-auto="true">Эдвардом Сноуденом</a> программа массового сбора метаданных о телефонных звонках была незаконной, Сноуден приветствовал это решение.Суд счел, что массовый сбор данных о звонках под предлогом борьбы с иностранным терроризмом "мог нарушить Четвертую поправку к Конституции США". Эта поправка запрещает необоснованные обыски и задержания и требует, чтобы ордеры на обыск выдавались судом при наличии достаточных оснований.Вопрос о законности программы суд рассмотрел в рамках апелляции четырех членов сомалийской диаспоры, которые были осуждены за отправку 11 тысяч долларов террористам за рубеж. Осужденные заявляли, что улики против них были получены с использованием незаконной программы слежки. При этом суд заявил, что в конкретном деле данные слежки не сыграли роли в обвинительном приговоре.Правозащитный Американский союз гражданских свобод (ACLU) приветствовал решение суда."Федеральный апелляционный суд только что постановил, что массовый сбор телефонных данных американцев Агентством национальной безопасности был незаконным. Это решение подтверждает то, что мы всегда знали, и является победой в деле защиты права на частную информацию", - заявили в ACLU.Суд в своем решении констатировал, что откровения Сноудена вызвали "значительное обсуждение в обществе относительно того, какой объем слежки со стороны властей является допустимым".Сноуден заявил, что решение суда его приятно удивило.После того, как Сноуден раскрыл секретные программы слежки американских спецслужб, последовали бурные дебаты в обществе и конгрессе. В 2015 году конгресс принял закон, который де-факто прекратил массовый сбор метаданных. Также конгресс установил новые требования по отчетности спецслужб в случае использования метаданных.После раскрытия программ Сноуден бежал в <a href="http://ria.ru/location_Hong_Kong/" target="_blank" data-auto="true">Гонконг</a>, оттуда попал в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">Россию</a> и получил там временное убежище.
https://ria.ru/20200816/1575848265.html
https://ria.ru/20200416/1570131715.html
12
россия
гонконг
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/102836/79/1028367942_0:0:2892:2169_1400x0_80_0_0_08ff95d3e386330322a0ed45443bdd5b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, эдвард сноуден, гонконг, вашингтон (город), сша, в мире

Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной

00:35 03.09.2020 (обновлено: 05:00 03.09.2020)
7474
© AP PhotoЭдвард Сноуден
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© AP Photo
Эдвард Сноуден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости, Алексей Богдановский. Апелляционный суд в США признал в среду, что раскрытая Эдвардом Сноуденом программа массового сбора метаданных о телефонных звонках была незаконной, Сноуден приветствовал это решение.
Суд счел, что массовый сбор данных о звонках под предлогом борьбы с иностранным терроризмом "мог нарушить Четвертую поправку к Конституции США". Эта поправка запрещает необоснованные обыски и задержания и требует, чтобы ордеры на обыск выдавались судом при наличии достаточных оснований.
Вопрос о законности программы суд рассмотрел в рамках апелляции четырех членов сомалийской диаспоры, которые были осуждены за отправку 11 тысяч долларов террористам за рубеж. Осужденные заявляли, что улики против них были получены с использованием незаконной программы слежки. При этом суд заявил, что в конкретном деле данные слежки не сыграли роли в обвинительном приговоре.
Правозащитный Американский союз гражданских свобод (ACLU) приветствовал решение суда.
Эдвард Сноуден во время выступления по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 16.08.2020
16 августа, 11:15
Адвокат Сноудена оценил слова Трампа о возможном помиловании
"Федеральный апелляционный суд только что постановил, что массовый сбор телефонных данных американцев Агентством национальной безопасности был незаконным. Это решение подтверждает то, что мы всегда знали, и является победой в деле защиты права на частную информацию", - заявили в ACLU.
Суд в своем решении констатировал, что откровения Сноудена вызвали "значительное обсуждение в обществе относительно того, какой объем слежки со стороны властей является допустимым".
Сноуден заявил, что решение суда его приятно удивило.

"Семь лет назад, когда в новостях было объявлено, что меня обвинили в преступлении за то, что я говорил правду, я и вообразить не мог, что доживу до того, что наши суды осудят деятельность АНБ как незаконную и в том же решении признают мою заслугу в раскрытии этой деятельности", - написал Сноуден в Twitter.

После того, как Сноуден раскрыл секретные программы слежки американских спецслужб, последовали бурные дебаты в обществе и конгрессе. В 2015 году конгресс принял закон, который де-факто прекратил массовый сбор метаданных. Также конгресс установил новые требования по отчетности спецслужб в случае использования метаданных.
После раскрытия программ Сноуден бежал в Гонконг, оттуда попал в Россию и получил там временное убежище.
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 16.04.2020
16 апреля, 14:02
Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России
1523310216
Обсудить 12
РоссияЭдвард СноуденГонконгВашингтон (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов США на месте преступления в Сан-Антонио, Техас
В Вашингтоне полицейские застрелили афроамериканца
Медработники загружают в машину скорой помощи носилки, на которых находится Алексей Навальный
Ученый объяснил, почему Навального не могли отравить "Новичком"
Президент США Дональд Трамп осматривает последствия протестов во время визита в Кеношу
Трамп хочет лишить финансирования ставшие местами беспорядков города
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку
Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
Самолет Су-27 во время показательных учений
В США рассказали о вскрытых Россией "немыслимых ошибках" НАТО
Владимир Путин и Си Цзиньпин на Деловом форуме БРИКС в Бразилии
Си Цзиньпин пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны
Участок федеральной трассы Р257 Енисей в окрестностях Красноярска
Названы главные причины гибели сибирских лесов
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Замеченная без маски в парикмахерской Пелоси заявила, что ее "подставили"
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
Россия заняла 23-е место в рейтинге качества элит
Анатолий Быков
Бизнесмену Быкову предъявили окончательное обвинение по делу об убийстве
Банкомат
Эксперт рассказал, как мошенники обманывают людей с помощью банкоматов
Девушка в защитной маске идет по улице
Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
Министр обороны США Марк Эспер
Глава Пентагона рассказал о борьбе США с СССР после Второй мировой войны
Опубликовано видео со стрелявшим полицейским
Опубликовано видео с полицейским, открывшим стрельбу по подчиненным
Сирийские военные в провинции Алеппо
В Сирии отразили ракетную атаку на военный аэродром в провинции Хомс
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29В Совфеде прокомментировали идею о четырехдневной рабочей неделе
11:28Минпросвещения поручило регионам разобраться с очередями у школ
11:25Ученые предложили решения для проблемы нехватки воды в Крыму
11:24Лукашенко провел кадровые назначения
11:21Больше мощи: Intel показала процессоры Tiger Lake
11:18В Татарстане автобус столкнулся с легковушкой
11:18В Белоруссии 24 человека задержали на акциях протеста в среду
11:17Стала известна дата окончания исследований вакцины от COVID-19
11:13Минфин разъяснил ситуацию с обложением налогом продаж на "Авито" и "Юле"
11:12Депутата Госдумы будут судить за взятку в три миллиарда рублей
11:11Стало известно о серьезной травме Ирины Печерниковой перед смертью
11:06Обвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии общего режима
11:00У всех испытывавших вакцину "Вектора" выработались антитела к COVID-19
10:56Действующий президент Таджикистана примет участие в предстоящих выборах
10:51Эксперт рассказал, что необходимо сделать России в ситуации с Навальным
10:43Прокурор сочла вину Ефремова полностью доказанной
10:40В Благовещенске выросло число пострадавших при кварцевании класса детей
10:39Назван состав делегации Мишустина в Минске
10:37Доллару предрекли падение на треть
10:35РГО организует вторую экспедицию к "Армении" - российскому "Титанику"
Лента новостейМолния