https://ria.ru/20200903/snowden-1576655591.html

Американский суд признал раскрытую Сноуденом программу слежки незаконной

Апелляционный суд в США признал в среду, что раскрытая Эдвардом Сноуденом программа массового сбора метаданных о телефонных звонках была незаконной, Сноуден... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T00:35

2020-09-03T00:35

2020-09-03T05:00

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эдвард сноуден

гонконг

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<strong>ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости, Алексей Богдановский.</strong> Апелляционный суд в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> признал в среду, что раскрытая <a href="http://ria.ru/person_EHdvard_Snouden/" target="_blank" data-auto="true">Эдвардом Сноуденом</a> программа массового сбора метаданных о телефонных звонках была незаконной, Сноуден приветствовал это решение.Суд счел, что массовый сбор данных о звонках под предлогом борьбы с иностранным терроризмом "мог нарушить Четвертую поправку к Конституции США". Эта поправка запрещает необоснованные обыски и задержания и требует, чтобы ордеры на обыск выдавались судом при наличии достаточных оснований.Вопрос о законности программы суд рассмотрел в рамках апелляции четырех членов сомалийской диаспоры, которые были осуждены за отправку 11 тысяч долларов террористам за рубеж. Осужденные заявляли, что улики против них были получены с использованием незаконной программы слежки. При этом суд заявил, что в конкретном деле данные слежки не сыграли роли в обвинительном приговоре.Правозащитный Американский союз гражданских свобод (ACLU) приветствовал решение суда."Федеральный апелляционный суд только что постановил, что массовый сбор телефонных данных американцев Агентством национальной безопасности был незаконным. Это решение подтверждает то, что мы всегда знали, и является победой в деле защиты права на частную информацию", - заявили в ACLU.Суд в своем решении констатировал, что откровения Сноудена вызвали "значительное обсуждение в обществе относительно того, какой объем слежки со стороны властей является допустимым".Сноуден заявил, что решение суда его приятно удивило.После того, как Сноуден раскрыл секретные программы слежки американских спецслужб, последовали бурные дебаты в обществе и конгрессе. В 2015 году конгресс принял закон, который де-факто прекратил массовый сбор метаданных. Также конгресс установил новые требования по отчетности спецслужб в случае использования метаданных.После раскрытия программ Сноуден бежал в <a href="http://ria.ru/location_Hong_Kong/" target="_blank" data-auto="true">Гонконг</a>, оттуда попал в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">Россию</a> и получил там временное убежище.

https://ria.ru/20200816/1575848265.html

https://ria.ru/20200416/1570131715.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эдвард сноуден, гонконг, вашингтон (город), сша, в мире