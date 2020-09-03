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https://ria.ru/20200903/snapdragon-1576679477.html
Процессор Qualcomm позволит ноутбукам следующего поколения работать с 5G
Американская корпорация Qualcomm на берлинской выставке электроники IFA 2020 представила процессор Snapdragon 8cx Gen 2 5G. Решение ориентировано на мобильные... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T13:50
2020-09-03T13:50
риа наука
windows
qualcomm
компьютеры
технологии
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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. </strong>Американская корпорация <a href="http://ria.ru/organization_Qualcomm/" target="_blank" data-auto="true">Qualcomm</a> на берлинской выставке электроники IFA 2020 представила процессор Snapdragon 8cx Gen 2 5G. Решение ориентировано на мобильные компьютеры с постоянным подключением к интернету и работающим на ОС <a href="http://ria.ru/organization_Windows/" target="_blank" data-auto="true">Windows</a> 10, отмечают в <u><a href="https://www.qualcomm.com/products/snapdragon-8cx-gen-2-5g-compute-platform">компании</a></u>.Это второе поколение процессоров для лэптопов и планшетов. Он изготовлен по 7-нм технологии и основан на восьми вычислительных ядрах Kryo 495. В устройство, работающее на Snapdragon 8cx Gen 2 5G, можно установить оперативную память LPDDR4x-2133, накопители NVMe SSD или UFS 3.0.За работу в мобильных сетях пятого поколения отвечает модем Qualcomm Snapdragon X55. В нем заявлена поддержка со всеми основными диапазонами 5G. Эталонная скорость загрузки достигает 7 Гбит/с, а передачи — 3 Гбит/с. Среди других поддерживаемых беспроводных интерфейсов есть Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6), приемники Beidou/<a href="http://ria.ru/product_/" target="_blank" data-auto="true">ГЛОНАСС</a>/GPS.В новом процессоре улучшили и без того неплохую энергоэффективность. Это позволит автономно работать ноутбуку на платформе Snapdragon 8cx Gen 2 5G несколько дней.Первые устройства, основанные на чипсете от Qualcomm, выйдут в конце 2020 года.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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windows, qualcomm, компьютеры, технологии

Процессор Qualcomm позволит ноутбукам следующего поколения работать с 5G

13:50 03.09.2020
1206
© QualcommВычислительная платформа "Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 5G"
Вычислительная платформа Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 5G - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Qualcomm
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Американская корпорация Qualcomm на берлинской выставке электроники IFA 2020 представила процессор Snapdragon 8cx Gen 2 5G. Решение ориентировано на мобильные компьютеры с постоянным подключением к интернету и работающим на ОС Windows 10, отмечают в компании.
Это второе поколение процессоров для лэптопов и планшетов. Он изготовлен по 7-нм технологии и основан на восьми вычислительных ядрах Kryo 495. В устройство, работающее на Snapdragon 8cx Gen 2 5G, можно установить оперативную память LPDDR4x-2133, накопители NVMe SSD или UFS 3.0.
За работу в мобильных сетях пятого поколения отвечает модем Qualcomm Snapdragon X55. В нем заявлена поддержка со всеми основными диапазонами 5G. Эталонная скорость загрузки достигает 7 Гбит/с, а передачи — 3 Гбит/с. Среди других поддерживаемых беспроводных интерфейсов есть Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11ax (Wi-Fi 6), приемники Beidou/ГЛОНАСС/GPS.
В новом процессоре улучшили и без того неплохую энергоэффективность. Это позволит автономно работать ноутбуку на платформе Snapdragon 8cx Gen 2 5G несколько дней.
Первые устройства, основанные на чипсете от Qualcomm, выйдут в конце 2020 года.
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РИА НаукаWindowsQualcommкомпьютерыТехнологии
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