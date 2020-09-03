https://ria.ru/20200903/smi-1576675268.html

Кремль призвал не мешать работе СМИ в Белоруссии

СМИ должны выполнять свои функции, никто не должен мешать их деятельности, сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T12:58

2020-09-03T12:58

2020-09-03T12:58

протесты в белоруссии

россия

нтв (телеканал)

риа новости

дмитрий песков

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576399473_0:0:2557:1439_1400x0_80_0_0_5364c90a8042e962431a0519b377cf28.jpg

<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> СМИ должны выполнять свои функции, никто не должен мешать их деятельности, сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя задержание российских журналистов в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.Ранее сообщалось, что восемь журналистов были задержаны для проверки документов во вторник на улице Кирова у стадиона "Динамо", в том числе корреспондент <a href="https://ria.ru/organization_RIA_Novosti/" target="_blank">РИА Новости</a> Кирилл Рубцов. Вскоре Рубцов и сотрудник <a href="http://ria.ru/organization_NTV_telekompanija/" target="_blank" data-auto="true">НТВ</a> были отпущены, остальные были оставлены на ночь в РУВД <a href="http://ria.ru/location_Oktjabrskijj/" target="_blank" data-auto="true">Октябрьском</a> в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>. Их обвиняли в нарушении порядка проведения массового мероприятия."Вы знаете нашу позицию, мы считаем, что журналисты должны выполнять свои функции, и никто не должен мешать. Должны действовать в строгом соответствии с местными законами, в данном случае с белорусскими законами, обладать необходимой аккредитацией, что было в этом случае все выполнено. Поэтому мы надеемся, что журналисты в самое ближайшее время смогут продолжить свою деятельность", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле действия белорусских властей в отношении журналистов давлением на СМИ.

https://ria.ru/20200831/zhurnalisty-1576548419.html

1

россия

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нтв (телеканал), риа новости, дмитрий песков, минск, белоруссия, в мире