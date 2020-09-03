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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200903/smi-1576675268.html
Кремль призвал не мешать работе СМИ в Белоруссии
СМИ должны выполнять свои функции, никто не должен мешать их деятельности, сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T12:58
2020-09-03T12:58
протесты в белоруссии
россия
нтв (телеканал)
риа новости
дмитрий песков
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> СМИ должны выполнять свои функции, никто не должен мешать их деятельности, сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>, комментируя задержание российских журналистов в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.Ранее сообщалось, что восемь журналистов были задержаны для проверки документов во вторник на улице Кирова у стадиона "Динамо", в том числе корреспондент <a href="https://ria.ru/organization_RIA_Novosti/" target="_blank">РИА Новости</a> Кирилл Рубцов. Вскоре Рубцов и сотрудник <a href="http://ria.ru/organization_NTV_telekompanija/" target="_blank" data-auto="true">НТВ</a> были отпущены, остальные были оставлены на ночь в РУВД <a href="http://ria.ru/location_Oktjabrskijj/" target="_blank" data-auto="true">Октябрьском</a> в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>. Их обвиняли в нарушении порядка проведения массового мероприятия."Вы знаете нашу позицию, мы считаем, что журналисты должны выполнять свои функции, и никто не должен мешать. Должны действовать в строгом соответствии с местными законами, в данном случае с белорусскими законами, обладать необходимой аккредитацией, что было в этом случае все выполнено. Поэтому мы надеемся, что журналисты в самое ближайшее время смогут продолжить свою деятельность", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле действия белорусских властей в отношении журналистов давлением на СМИ.
https://ria.ru/20200831/zhurnalisty-1576548419.html
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россия
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белоруссия
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россия, нтв (телеканал), риа новости, дмитрий песков, минск, белоруссия, в мире

Кремль призвал не мешать работе СМИ в Белоруссии

12:58 03.09.2020
452
© REUTERS / Vasily FedosenkoСотрудники правоохранительных органов Белоруссии во время задержания журналистов в Минске. 27 августа 2020
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии во время задержания журналистов в Минске. 27 августа 2020 - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. СМИ должны выполнять свои функции, никто не должен мешать их деятельности, сообщил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание российских журналистов в Белоруссии.
Ранее сообщалось, что восемь журналистов были задержаны для проверки документов во вторник на улице Кирова у стадиона "Динамо", в том числе корреспондент РИА Новости Кирилл Рубцов. Вскоре Рубцов и сотрудник НТВ были отпущены, остальные были оставлены на ночь в РУВД Октябрьском в Минске. Их обвиняли в нарушении порядка проведения массового мероприятия.
"Вы знаете нашу позицию, мы считаем, что журналисты должны выполнять свои функции, и никто не должен мешать. Должны действовать в строгом соответствии с местными законами, в данном случае с белорусскими законами, обладать необходимой аккредитацией, что было в этом случае все выполнено. Поэтому мы надеемся, что журналисты в самое ближайшее время смогут продолжить свою деятельность", - сказал Песков, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле действия белорусских властей в отношении журналистов давлением на СМИ.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
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