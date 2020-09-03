https://ria.ru/20200903/smert-1576693388.html

Ученые создали "калькулятор смерти"

Ученые из Университета Восточной Англии разработали приложение, позволяющее узнать, в каком примерно возрасте человек умрет, пишет The Sun. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T17:04

2020-09-03T17:04

2020-09-03T17:23

восточная англия

здоровье - общество

великобритания

наука

технологии

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Ученые из Университета Восточной Англии разработали приложение, позволяющее узнать, в каком примерно возрасте человек умрет, пишет <a href="https://www.thesun.co.uk/news/12563970/how-long-you-will-live-new-app-predicts-heart-attack-stroke/" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Sun</a>.Для создания "калькулятора" специалисты использовали данные о состоянии здоровья более 100 тысяч человек старше 60 лет. Их жизненные показатели отслеживались каждые шесть месяцев. Исходя из полученной информации, эксперты сформировали 648 "профилей риска", которые легли в основу приложения."Калькулятор" задействует такие показатели, как пол, текущий возраст, индекс массы тела, наличие вредных привычек и хронических заболеваний. Есть и менее очевидные факторы: давление, уровень холестерина в крови, место жительства и даже расовая принадлежность."Это (приложение. — Прим. ред.) поможет людям задуматься, как увеличить продолжительность жизни", — цитирует издание руководителя группы разработчиков приложения Елену Кулинскую.Создатели "калькулятора смерти" отмечают, что он высчитывает средние параметры продолжительности жизни, не ориентируясь на многие индивидуальные особенности. Они подчеркнули, что основная цель приложения — дать пользователю "пищу для размышления" о своем здоровье.

https://ria.ru/20200811/1575666066.html

https://ria.ru/20190429/1553139846.html

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восточная англия

великобритания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

восточная англия, здоровье - общество, великобритания, наука, технологии, в мире