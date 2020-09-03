https://ria.ru/20200903/sledstvie-1576695536.html

Экс-помощник Фургала не подписывал сделку со следствием, заявил адвокат

Бывший помощник экс-губернатора Хабаровского края Андрей Карепов не подписывал сделку со следствием, неизвестно, откуда появился документ, который показали... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T17:22

2020-09-03T17:22

2020-09-03T17:22

сергей фургал

лефортово

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

москва

хабаровский край

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Бывший помощник экс-губернатора <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> Андрей Карепов не подписывал сделку со следствием, неизвестно, откуда появился документ, который показали бывшему губернатору <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Фургалу</a>, заявил РИА Новости адвокат Карепова Артем Сарбашев.Ранее Фургал заявил в Басманном суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, что следователь лично предъявил ему для ознакомления досудебное соглашение, заключенное с Андреем Кареповым."Он категорически не признает вину. Он не заключал сделку со следствием, это исключено", - заявил Сарбашев.Адвокат добавил, что только что говорил с подзащитным и тот опроверг информацию сделке. Защитник не может предположить, откуда появился документ, который показали Фургалу.Следствие считает Андрея Карепова соучастником Фургала, он был арестован еще в ноябре 2019 года. По данным СМИ, соглашение заключил еще один фигурант дела Николай Мистрюков.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, Карепов, работавший помощником Фургала, когда тот был депутатом <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a>, в начале 2000-х годов был тесно связан с местной преступной группировкой, так называемыми "тимофеевскими". Именно представители этой банды, как полагает следствие, были непосредственными исполнителями убийств, которые предположительно организовали Фургал и его соучастники.Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "<a href="http://ria.ru/organization_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">Лефортово</a>", виновным себя не признает. СК обвиняет его в организации убийств предпринимателей Евгения Зорю и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.

https://ria.ru/20200903/furgal-1576685027.html

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москва

хабаровский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей фургал, лефортово, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, москва, хабаровский край, происшествия