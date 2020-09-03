Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200903/sledstvie-1576695536.html
Экс-помощник Фургала не подписывал сделку со следствием, заявил адвокат
Бывший помощник экс-губернатора Хабаровского края Андрей Карепов не подписывал сделку со следствием, неизвестно, откуда появился документ, который показали... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T17:22
2020-09-03T17:22
сергей фургал
лефортово
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
москва
хабаровский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574160646_0:121:3212:1928_1400x0_80_0_0_9b09e95f848dc073e824d204f52f1db6.jpg
<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Бывший помощник экс-губернатора <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> Андрей Карепов не подписывал сделку со следствием, неизвестно, откуда появился документ, который показали бывшему губернатору <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Furgal/" target="_blank" data-auto="true">Сергею Фургалу</a>, заявил РИА Новости адвокат Карепова Артем Сарбашев.Ранее Фургал заявил в Басманном суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, что следователь лично предъявил ему для ознакомления досудебное соглашение, заключенное с Андреем Кареповым."Он категорически не признает вину. Он не заключал сделку со следствием, это исключено", - заявил Сарбашев.Адвокат добавил, что только что говорил с подзащитным и тот опроверг информацию сделке. Защитник не может предположить, откуда появился документ, который показали Фургалу.Следствие считает Андрея Карепова соучастником Фургала, он был арестован еще в ноябре 2019 года. По данным СМИ, соглашение заключил еще один фигурант дела Николай Мистрюков.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>, Карепов, работавший помощником Фургала, когда тот был депутатом <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a>, в начале 2000-х годов был тесно связан с местной преступной группировкой, так называемыми "тимофеевскими". Именно представители этой банды, как полагает следствие, были непосредственными исполнителями убийств, которые предположительно организовали Фургал и его соучастники.Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "<a href="http://ria.ru/organization_Lefortovo/" target="_blank" data-auto="true">Лефортово</a>", виновным себя не признает. СК обвиняет его в организации убийств предпринимателей Евгения Зорю и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.
https://ria.ru/20200903/furgal-1576685027.html
3
москва
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574160646_241:0:2972:2048_1400x0_80_0_0_9648b7dcaa0e81ed4d71bc834843734f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей фургал, лефортово, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, москва, хабаровский край, происшествия

Экс-помощник Фургала не подписывал сделку со следствием, заявил адвокат

17:22 03.09.2020
421
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСергей Фургал
Сергей Фургал - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Сергей Фургал. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Бывший помощник экс-губернатора Хабаровского края Андрей Карепов не подписывал сделку со следствием, неизвестно, откуда появился документ, который показали бывшему губернатору Сергею Фургалу, заявил РИА Новости адвокат Карепова Артем Сарбашев.
Ранее Фургал заявил в Басманном суде Москвы, что следователь лично предъявил ему для ознакомления досудебное соглашение, заключенное с Андреем Кареповым.
"Он категорически не признает вину. Он не заключал сделку со следствием, это исключено", - заявил Сарбашев.
Адвокат добавил, что только что говорил с подзащитным и тот опроверг информацию сделке. Защитник не может предположить, откуда появился документ, который показали Фургалу.
Следствие считает Андрея Карепова соучастником Фургала, он был арестован еще в ноябре 2019 года. По данным СМИ, соглашение заключил еще один фигурант дела Николай Мистрюков.
По данным СК, Карепов, работавший помощником Фургала, когда тот был депутатом Госдумы, в начале 2000-х годов был тесно связан с местной преступной группировкой, так называемыми "тимофеевскими". Именно представители этой банды, как полагает следствие, были непосредственными исполнителями убийств, которые предположительно организовали Фургал и его соучастники.
Фургала задержали 9 июля, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. СК обвиняет его в организации убийств предпринимателей Евгения Зорю и Олега Булатова, а также покушения на бизнесмена Александра Смольского.
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 15:11
Прокурор обвинил Фургала в использовании хабаровских протестов
143032
Обсудить 3
Сергей ФургалЛефортовоСледственный комитет России (СК РФ)Госдума РФМоскваХабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Вход в мини-отель Карамель в Перми, в котором в результате прорыва трубы с кипятком погибло пять человек
Владельцу пермского отеля, где погибли пять человек, предъявили обвинение
Здание министерства иностранных дел в Киеве
МИД Украины призвал Белоруссию "не искать врагов там, где их нет"
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы
Жириновский спрогнозировал срок для Ефремова
Страны мира. Испания
В Испании туристов подозревают в изнасиловании несовершеннолетних
Лесные пожары в Ростовской области
В Ростовской области потушили один очаг природных пожаров
Иконки приложений Facebook и Twitter
Лукашевич обвинил Facebook и Twitter в виртуальном колониализме
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Пашаев объяснил, почему Ефремов признал вину в смертельном ДТП
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде
Адвокат рассказал, на какой суд рассчитывает Фургал
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании Басманного суда
Суд продлил арест Фургалу до декабря
Последствия урагана в Приморье
В Приморье один человек погиб во время урагана
Андрей Келин. Архивное фото
Посол России в Британии прокомментировал ситуацию с Навальным
Форум Здоровье нации — основа процветания России
Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению коронавируса
Памятник дружбе Украины и России
На Украине оценили возможные последствия разрыва дипотношений с Россией
Актёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
Ефремов в последнем слове зачитал стихи, посвященные погибшему в ДТП
Звездное небо
Обнаружен уникальный сигнал из глубин Вселенной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34Пушков отреагировал на угрозы США в адрес России из-за Белоруссии
03:26Трамп придумал новое прозвище Байдену
03:22В Роспотребнадзоре рассказали, какой должна быть качественная сметана
03:18СК начал проверки по ситуации вокруг лишенного сана схимонаха Сергия
03:17Эксперт рассказал, почему нельзя пользоваться телефоном на ходу
03:15Японцев возмутила публикация материалов об освобождении Курил
03:14Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году
03:05В ОСК заявили о проблемах со строительством новейших подлодок "Лада"
03:01Постпред США в ОБСЕ сказал, что надо сделать с Лукашенко "прямо сейчас"
02:55Задушивших афроамериканца полицейских отстранили от работы
02:20Эксперт рассказал, как можно потерять деньги через QR-код
02:15Мэра Биробиджана госпитализировали с диагнозом COVID-19
02:08Развеян популярный миф о плавленом сыре
01:57В Печорском море худеют и исчезают моржи
01:51Эксперт жестко раскритиковала внешний вид Зеленского
01:36Жительницу Германии заподозрили в убийстве пятерых детей
00:50Оппозиционный совет Белоруссии вновь призвал Лукашенко к диалогу
00:46Житель США путешествует по стране, чтобы проложить туристические маршруты
00:28Вышел новый трейлер фильма "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом
00:17Пожар в ДНР уничтожил девять домов, два человека погибли
Лента новостейМолния