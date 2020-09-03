https://ria.ru/20200903/skoraya-1576659514.html

В Приамурье для больниц приобретут еще 20 автомобилей скорой помощи

Еще 20 автомобилей скорой медицинской помощи будет приобретено для больниц Амурской области, сообщил губернатор региона Василий Орлов. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T09:00

2020-09-03T09:00

2020-09-03T09:00

василий орлов

здоровье - общество

ульяновский автомобильный завод (уаз)

ford motor

амурская область

общество

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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 сен - РИА Новости.</strong> Еще 20 автомобилей скорой медицинской помощи будет приобретено для больниц <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a>, сообщил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Орлов</a>.Как сообщает правительство региона, Василий Орлов во время командировки в Константиновский район провел личный прием жителей, в том числе к руководителю региона обратился водитель сельской амбулатории Владимир Пузатых.Как рассказал Пузатых, на балансе местной больницы есть автомобили, обслуживающие амбулаторию, четыре из них - 2003-2006 годов выпуска - постоянно выходят из строя, и заменить их нечем.И.о. министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева после рассказа водителя сообщила, что Константиновская больница в этом году получила один автомобиль, еще одна машина придет в лечебное учреждение в октябре, также в планах руководства больницы приобрести еще один автомобиль в 2021 году."Износ транспорта - закономерное явление, аналогичная проблема есть и в других селах области. Областному минздраву нужно приобрести 20 автомобилей и передать их в лечебные учреждения, в том числе и Константиновского района", - цитирует правительство Амурской области Орлова.По данным властей, 11 автомобилей скорой медицинской помощи класса "С" (реанимобили) поступили в Амурскую область 1 июня по госконтрактам между правительством региона и министерством промышленности и торговли РФ. Автомобили - 7 машин марки "<a href="http://ria.ru/organization_Ford_Motor_Company/" target="_blank" data-auto="true">Ford</a>" и 4 "<a href="http://ria.ru/organization_Uljanovskijj_avtomobilnyjj_zavod/" target="_blank" data-auto="true">УАЗ</a>" получили девять медицинских учреждений Приамурья.

https://ria.ru/20200902/kvartiry-1576615050.html

амурская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий орлов, здоровье - общество, ульяновский автомобильный завод (уаз), ford motor, амурская область, общество