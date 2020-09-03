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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200903/siriya-1576684118.html
Запад дал "Белым каскам" сто миллионов евро, заявили штабы России и Сирии
Страны Запада выделили "Белым каскам" порядка 100 миллионов евро, большая часть которых пошла на постановочные сюжеты, говорится в совместном заявление... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T14:59
2020-09-03T14:59
война в сирии
белые каски
война в сирии
сирия
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Страны Запада выделили "<a href="http://ria.ru/organization_belye-kaski/" target="_blank" data-auto="true">Белым каскам</a>" порядка 100 миллионов евро, большая часть которых пошла на постановочные сюжеты, говорится в совместном заявление межведомственных штабов России и <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> по возвращению беженцев."США и их союзники... проводят незаконную санкционную политику в отношении Сирии. Введенные <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и их союзниками экономические санкции оказывают негативное влияние, в первую очередь на положение простых сирийцев", - говорится в заявлении.Подчеркивается, что, преследуя собственные политические цели, страны Запада "продолжают дестабилизировать обстановку в стране и дискредитировать действующую власть c использованием возможностей подконтрольных неправительственных организаций, для чего выделяются внушительные финансовые средства"."Так, общая сумма, выделенная западными странами на финансирование деятельности неправительственной организации "Белые каски" в Сирии, составила около 100 миллионов евро. Большая часть из них пошла на организацию постановочных сюжетов, дискредитирующих сирийское правительство в глазах мирового сообщества", - добавляется в сообщении.Как заявлял в недавнем интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов, основатель "Белых касок" <a href="http://ria.ru/person_dzheyms-le-mezyure/" target="_blank" data-auto="true">Джеймс Ле Мезюрье</a> "годами водил за нос" власти США, Британии, Германии и других стран.Венедиктов назвал его "мошенником, которого интересовала лишь роскошная жизнь" и который был готов ради денег "фабриковать какие угодно "сенсационные" материалы".Ле Мезюрье нашли мертвым у его стамбульского дома в ноябре прошлого года. Турецкая прокуратура пришла к выводу, что криминала в его смерти нет, и закрыла уголовное дело.При этом, как писала местная газета Hurriyet, за три дня до смерти в письме странам-спонсорам Ле Мезюрье признался в мошенничестве. Незадолго до этого голландский аудитор обнаружил поддельные квитанции на 50 тысяч долларов в возглавляемой Ле Мезюрье организации Mayday Rescue, через которую шло финансирование "Белых касок".После смерти Ле Мезюрье страны-доноры провели экспертизу отчетности организации, однако, по официальным данным, не нашли указаний на растрату. При этом, как отмечала газета, проверить некоторые крупные транзакции уже невозможно. "Белые каски" в свою очередь объявили, что теперь получают деньги через другие организации.
https://ria.ru/20200810/1575569926.html
https://ria.ru/20200204/1564249956.html
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сирия
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белые каски, война в сирии, сирия, сша, в мире

Запад дал "Белым каскам" сто миллионов евро, заявили штабы России и Сирии

14:59 03.09.2020
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© AP Photo / Syrian Civil Defense White HelmetsАктивисты из организации "Белые каски" в Идлибе, Сирия
Активисты из организации Белые каски в Идлибе, Сирия - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© AP Photo / Syrian Civil Defense White Helmets
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Страны Запада выделили "Белым каскам" порядка 100 миллионов евро, большая часть которых пошла на постановочные сюжеты, говорится в совместном заявление межведомственных штабов России и Сирии по возвращению беженцев.
"США и их союзники... проводят незаконную санкционную политику в отношении Сирии. Введенные США и их союзниками экономические санкции оказывают негативное влияние, в первую очередь на положение простых сирийцев", - говорится в заявлении.
Джеймс Ле Мезюрье - РИА Новости, 1920, 10.08.2020
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Подчеркивается, что, преследуя собственные политические цели, страны Запада "продолжают дестабилизировать обстановку в стране и дискредитировать действующую власть c использованием возможностей подконтрольных неправительственных организаций, для чего выделяются внушительные финансовые средства".
"Так, общая сумма, выделенная западными странами на финансирование деятельности неправительственной организации "Белые каски" в Сирии, составила около 100 миллионов евро. Большая часть из них пошла на организацию постановочных сюжетов, дискредитирующих сирийское правительство в глазах мирового сообщества", - добавляется в сообщении.
Как заявлял в недавнем интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов, основатель "Белых касок" Джеймс Ле Мезюрье "годами водил за нос" власти США, Британии, Германии и других стран.
Венедиктов назвал его "мошенником, которого интересовала лишь роскошная жизнь" и который был готов ради денег "фабриковать какие угодно "сенсационные" материалы".
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"Белые каски" сняли в Идлибе постановочное видео применения химоружия
Ле Мезюрье нашли мертвым у его стамбульского дома в ноябре прошлого года. Турецкая прокуратура пришла к выводу, что криминала в его смерти нет, и закрыла уголовное дело.
При этом, как писала местная газета Hurriyet, за три дня до смерти в письме странам-спонсорам Ле Мезюрье признался в мошенничестве. Незадолго до этого голландский аудитор обнаружил поддельные квитанции на 50 тысяч долларов в возглавляемой Ле Мезюрье организации Mayday Rescue, через которую шло финансирование "Белых касок".
После смерти Ле Мезюрье страны-доноры провели экспертизу отчетности организации, однако, по официальным данным, не нашли указаний на растрату. При этом, как отмечала газета, проверить некоторые крупные транзакции уже невозможно. "Белые каски" в свою очередь объявили, что теперь получают деньги через другие организации.
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Война в СирииБелые каскиВойна в СирииСирияСШАВ мире
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