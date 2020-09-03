Шуфутинский заявил, что песню "Третье сентября" запретить нельзя
15:36 03.09.2020 (обновлено: 23:20 03.09.2020)
10055
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Певец Михаил Шуфутинский назвал предложение о запрете хита "Третье сентября" "очередной глупостью", по его мнению, песню запретить нельзя.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Санкт-Петербурге создали петицию о запрете песни Шуфутинского.
"Я отношусь к этому как к очередной глупости. Если песня популярна, значит, нужно ее что, запретить? Песню запретить нельзя — это раз. Второе — ну давайте будем все запрещать, у нас даже нецензурная лексика звучит с экранов, как это можно?" — сказал Шуфутинский РИА Новости.
Он отметил, что песня вызвала общественный резонанс, и это хорошо. "Лучше, когда музыка и хорошие песни вызывают общественный резонанс, чем преступления каких-то людей, торговля наркотиками и прочее-прочее. Это гораздо лучше, добрее и честнее", — отметил он.
Шуфутинский впервые исполнил песню "3 сентября" в 1993 году, позднее она вошла в его альбом "Гуляй, душа". Музыку написал Игорь Крутой, автор текста — Игорь Николаев. В начале 2000-х годов в Сети появилось фото американского рэпера Рика Росса (напоминающего Шуфутинского) с цитатой из песни. Она была растиражирована, что позже превратило композицию Шуфутинского в мем, который в последние годы традиционно становится актуальным в преддверии 3 сентября.