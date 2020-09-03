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https://ria.ru/20200903/shufutinskiy-1576687054.html
Шуфутинский заявил, что песню "Третье сентября" запретить нельзя
Певец Михаил Шуфутинский назвал предложение о запрете хита "Третье сентября" "очередной глупостью", по его мнению, песню запретить нельзя. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T15:36
2020-09-03T23:20
культура
игорь крутой
игорь николаев
михаил шуфутинский
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Певец <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_SHufutinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Шуфутинский</a> назвал предложение о запрете хита "Третье сентября" "очередной глупостью", по его мнению, песню запретить нельзя.Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Санкт-Петербурге создали петицию о запрете песни Шуфутинского.Он отметил, что песня вызвала общественный резонанс, и это хорошо. "Лучше, когда музыка и хорошие песни вызывают общественный резонанс, чем преступления каких-то людей, торговля наркотиками и прочее-прочее. Это гораздо лучше, добрее и честнее", — отметил он.Шуфутинский впервые исполнил песню "3 сентября" в 1993 году, позднее она вошла в его альбом "Гуляй, душа". Музыку написал <a href="http://ria.ru/person_Igor_Krutojj/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Крутой</a>, автор текста — <a href="http://ria.ru/person_Igor_Nikolaev/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Николаев</a>. В начале 2000-х годов в Сети появилось фото американского рэпера Рика Росса (напоминающего Шуфутинского) с цитатой из песни. Она была растиражирована, что позже превратило композицию Шуфутинского в мем, который в последние годы традиционно становится актуальным в преддверии 3 сентября.
https://ria.ru/20200903/shufutinskiy-1576657089.html
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игорь крутой, игорь николаев, михаил шуфутинский

Шуфутинский заявил, что песню "Третье сентября" запретить нельзя

15:36 03.09.2020 (обновлено: 23:20 03.09.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Михаил Шуфутинский
Певец Михаил Шуфутинский - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Певец Михаил Шуфутинский назвал предложение о запрете хита "Третье сентября" "очередной глупостью", по его мнению, песню запретить нельзя.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Санкт-Петербурге создали петицию о запрете песни Шуфутинского.

"Я отношусь к этому как к очередной глупости. Если песня популярна, значит, нужно ее что, запретить? Песню запретить нельзя — это раз. Второе — ну давайте будем все запрещать, у нас даже нецензурная лексика звучит с экранов, как это можно?" — сказал Шуфутинский РИА Новости.

Он отметил, что песня вызвала общественный резонанс, и это хорошо. "Лучше, когда музыка и хорошие песни вызывают общественный резонанс, чем преступления каких-то людей, торговля наркотиками и прочее-прочее. Это гораздо лучше, добрее и честнее", — отметил он.
Шуфутинский впервые исполнил песню "3 сентября" в 1993 году, позднее она вошла в его альбом "Гуляй, душа". Музыку написал Игорь Крутой, автор текста — Игорь Николаев. В начале 2000-х годов в Сети появилось фото американского рэпера Рика Росса (напоминающего Шуфутинского) с цитатой из песни. Она была растиражирована, что позже превратило композицию Шуфутинского в мем, который в последние годы традиционно становится актуальным в преддверии 3 сентября.
Певец Михаил Шуфутинский - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 04:50Культура
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702930014
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КультураИгорь КрутойИгорь НиколаевМихаил Шуфутинский
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