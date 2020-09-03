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Шойгу рассказал, какую загадку он хочет разгадать
Президент Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал о секретах, которые "подкинул" курильский остров Шумшу. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T12:03
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русское географическое общество
сергей шойгу
политика
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Президент Русского географического общества <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> рассказал о секретах, которые "подкинул" курильский остров Шумшу.По его словам, японцы тоже до сих пор не рассекретили эту историю."Бог знает, что там было. Пока после всех экспедиций появляется больше загадок и вопросов, чем ответов. И у нас есть желание их разгадать", - признался глава РГО.По его словам, такая же ситуация и с Шумшу.Полный текст интервью Сергея Шойгу читайте на сайте <a href="https://ria.ru/" target="_blank">ria.ru</a> в пятницу.
https://ria.ru/20200903/shoygu-1576661941.html
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русское географическое общество, сергей шойгу, политика

Шойгу рассказал, какую загадку он хочет разгадать

12:03 03.09.2020 (обновлено: 20:23 03.09.2020)
3147
© Фото : Вадим СавицкийМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Фото : Вадим Савицкий
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал о секретах, которые "подкинул" курильский остров Шумшу.

"На Матуа огромное количество загадок, там были какие-то лаборатории, потому что огромное количество битой лабораторной посуды, кабели, остатки серьёзной энергетики", - рассказал Шойгу в интервью РИА Новости и "Комсомольской правде".

По его словам, японцы тоже до сих пор не рассекретили эту историю.
"Бог знает, что там было. Пока после всех экспедиций появляется больше загадок и вопросов, чем ответов. И у нас есть желание их разгадать", - признался глава РГО.
По его словам, такая же ситуация и с Шумшу.
Полный текст интервью Сергея Шойгу читайте на сайте ria.ru в пятницу.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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Русское географическое обществоСергей ШойгуПолитика
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