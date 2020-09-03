https://ria.ru/20200903/shoygu-1576670667.html

Шойгу рассказал, какую загадку он хочет разгадать

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал о секретах, которые "подкинул" курильский остров Шумшу. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T12:03

2020-09-03T12:03

2020-09-03T20:23

русское географическое общество

сергей шойгу

политика

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Президент Русского географического общества <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> рассказал о секретах, которые "подкинул" курильский остров Шумшу.По его словам, японцы тоже до сих пор не рассекретили эту историю."Бог знает, что там было. Пока после всех экспедиций появляется больше загадок и вопросов, чем ответов. И у нас есть желание их разгадать", - признался глава РГО.По его словам, такая же ситуация и с Шумшу.Полный текст интервью Сергея Шойгу читайте на сайте <a href="https://ria.ru/" target="_blank">ria.ru</a> в пятницу.

https://ria.ru/20200903/shoygu-1576661941.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русское географическое общество, сергей шойгу, политика