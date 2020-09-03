https://ria.ru/20200903/shoygu-1576660787.html

Шойгу рассказал, как с Михалковым исполнил мечту старовера

Президент Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал, как они с режиссером Никитой Михалковым исполнили мечту старовера прикоснуться к Гробу... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T09:36

2020-09-03T09:36

2020-09-03T09:36

никита михалков

русское географическое общество

сергей шойгу

иерусалим

общество

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/organization_Russkoe_geograficheskoe_obshhestvo/" target="_blank" data-auto="true">Русского географического общества</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> рассказал, как они с режиссером <a href="http://ria.ru/person_Nikita_Mikhalkov/" target="_blank" data-auto="true">Никитой Михалковым</a> исполнили мечту старовера прикоснуться к Гробу Господнему в <a href="http://ria.ru/location_Jerusalem/" target="_blank" data-auto="true">Иерусалиме</a>."Когда с этими людьми общаешься, взгляды на жизнь меняются. Они ничего не просят, не требуют. Я главу семьи спрашиваю: "У тебя мечта какая в жизни - чтобы сбылась и помереть можно?". А он мне говорит: "К Гробу Господнему прикоснуться". Все. Кстати, Никита Михалков и я помогли ему. Организовали поездку вместе с женой в Иерусалим. У него ведь даже документов не было. Пришел на паспорт фотографироваться - яловые сапоги, полугалифе, двубортный пиджак, косоворотка", - отметил он.Шойгу пересказал еще один разговор со староверами, который также вызвал у него восхищение. Они его спросили: "Скажите, как долго будут принимать пушнину на вес?", на что он посоветовал сдавать шкурки мокрыми - так тяжелее.

https://ria.ru/20200321/1568939152.html

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иерусалим

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никита михалков, русское географическое общество, сергей шойгу, иерусалим, общество