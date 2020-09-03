Шойгу рассказал, как с Михалковым исполнил мечту старовера
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© Фото : пресс-служба РГОМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
© Фото : пресс-служба РГО
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал, как они с режиссером Никитой Михалковым исполнили мечту старовера прикоснуться к Гробу Господнему в Иерусалиме.
"Лет 25 назад прилетаю к староверам. Замечательные люди, живут на всем своем. Взгляды на жизнь уникальные. Спрашиваю: "Почему не получаете пособия на детей?". Отвечают: "Это же не заработано, поэтому и не получаем". Сами пашут землю, сами выращивают хлеб. Своя пасека, свой мед, скотина, молоко, сметана, масло. Охотятся, добывают пушнину. В семье девять сыновей и пять дочерей, с мужьями и женами, детьми и внуками", - рассказал Шойгу в интервью РИА Новости и "Комсомольской правде".
"Когда с этими людьми общаешься, взгляды на жизнь меняются. Они ничего не просят, не требуют. Я главу семьи спрашиваю: "У тебя мечта какая в жизни - чтобы сбылась и помереть можно?". А он мне говорит: "К Гробу Господнему прикоснуться". Все. Кстати, Никита Михалков и я помогли ему. Организовали поездку вместе с женой в Иерусалим. У него ведь даже документов не было. Пришел на паспорт фотографироваться - яловые сапоги, полугалифе, двубортный пиджак, косоворотка", - отметил он.
Шойгу пересказал еще один разговор со староверами, который также вызвал у него восхищение. Они его спросили: "Скажите, как долго будут принимать пушнину на вес?", на что он посоветовал сдавать шкурки мокрыми - так тяжелее.
"Они смотрят на меня с ужасом: "Нельзя, это же обман!". Чистые, святые люди", - заметил президент РГО.