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Шойгу рассказал, как с Михалковым исполнил мечту старовера
Президент Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал, как они с режиссером Никитой Михалковым исполнили мечту старовера прикоснуться к Гробу... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T09:36
2020-09-03T09:36
никита михалков
русское географическое общество
сергей шойгу
иерусалим
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/organization_Russkoe_geograficheskoe_obshhestvo/" target="_blank" data-auto="true">Русского географического общества</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> рассказал, как они с режиссером <a href="http://ria.ru/person_Nikita_Mikhalkov/" target="_blank" data-auto="true">Никитой Михалковым</a> исполнили мечту старовера прикоснуться к Гробу Господнему в <a href="http://ria.ru/location_Jerusalem/" target="_blank" data-auto="true">Иерусалиме</a>."Когда с этими людьми общаешься, взгляды на жизнь меняются. Они ничего не просят, не требуют. Я главу семьи спрашиваю: "У тебя мечта какая в жизни - чтобы сбылась и помереть можно?". А он мне говорит: "К Гробу Господнему прикоснуться". Все. Кстати, Никита Михалков и я помогли ему. Организовали поездку вместе с женой в Иерусалим. У него ведь даже документов не было. Пришел на паспорт фотографироваться - яловые сапоги, полугалифе, двубортный пиджак, косоворотка", - отметил он.Шойгу пересказал еще один разговор со староверами, который также вызвал у него восхищение. Они его спросили: "Скажите, как долго будут принимать пушнину на вес?", на что он посоветовал сдавать шкурки мокрыми - так тяжелее.
https://ria.ru/20200321/1568939152.html
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никита михалков, русское географическое общество, сергей шойгу, иерусалим, общество

Шойгу рассказал, как с Михалковым исполнил мечту старовера

09:36 03.09.2020
4030
© Фото : пресс-служба РГОМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Фото : пресс-служба РГО
Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент Русского географического общества Сергей Шойгу рассказал, как они с режиссером Никитой Михалковым исполнили мечту старовера прикоснуться к Гробу Господнему в Иерусалиме.
"Лет 25 назад прилетаю к староверам. Замечательные люди, живут на всем своем. Взгляды на жизнь уникальные. Спрашиваю: "Почему не получаете пособия на детей?". Отвечают: "Это же не заработано, поэтому и не получаем". Сами пашут землю, сами выращивают хлеб. Своя пасека, свой мед, скотина, молоко, сметана, масло. Охотятся, добывают пушнину. В семье девять сыновей и пять дочерей, с мужьями и женами, детьми и внуками", - рассказал Шойгу в интервью РИА Новости и "Комсомольской правде".
"Когда с этими людьми общаешься, взгляды на жизнь меняются. Они ничего не просят, не требуют. Я главу семьи спрашиваю: "У тебя мечта какая в жизни - чтобы сбылась и помереть можно?". А он мне говорит: "К Гробу Господнему прикоснуться". Все. Кстати, Никита Михалков и я помогли ему. Организовали поездку вместе с женой в Иерусалим. У него ведь даже документов не было. Пришел на паспорт фотографироваться - яловые сапоги, полугалифе, двубортный пиджак, косоворотка", - отметил он.
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Шойгу пересказал еще один разговор со староверами, который также вызвал у него восхищение. Они его спросили: "Скажите, как долго будут принимать пушнину на вес?", на что он посоветовал сдавать шкурки мокрыми - так тяжелее.
"Они смотрят на меня с ужасом: "Нельзя, это же обман!". Чистые, святые люди", - заметил президент РГО.
13611027
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Никита МихалковРусское географическое обществоСергей ШойгуИерусалимОбщество
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