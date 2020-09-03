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Москвичи смогут поддержать НКО при помощи специального сервиса
Жители Москвы смогут поддержать некоммерческие организации (НКО) с помощью сервиса на mos.ru, тестировать его начнут в этом месяце, говорится на официальном... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T08:48
2020-09-03T08:48
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Жители <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> смогут поддержать некоммерческие организации (НКО) с помощью сервиса на mos.ru, тестировать его начнут в этом месяце, говорится на <a href="https://www.mos.ru/news/item/79296073/?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop" target="_blank" rel="nofollow noopener">официальном портале мэра и правительства столицы</a>."Москвичи смогут помочь социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) с помощью сервиса на mos.ru. Его тестовый запуск планируют провести в этом месяце... Горожане смогут сами выбирать проекты, которым хотят помочь. Перечислить можно будет любую сумму, которую и направят в выбранный НКО", - говорится в сообщении.Отмечается, что присоединиться к сервису может любая благотворительная организация, ведущая социально значимую деятельность в Москве более года и состоящая в реестре благотворительных организаций столицы. Всего его участниками смогут стать более трех тысяч фондов и объединений."Сервис, находящийся на главном городском ресурсе, но при этом разработанный общественниками, - первый уникальный и позитивный опыт", - приводятся на сайте слова заместителя председателя городского комитета общественных связей и молодежной политики Алисы Крюковой.Подчеркивается, что проект сейчас дорабатывается с учетом предложений, сделанных крупнейшими московскими благотворителями.
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москва, общество

Москвичи смогут поддержать НКО при помощи специального сервиса

08:48 03.09.2020
95
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Жители Москвы смогут поддержать некоммерческие организации (НКО) с помощью сервиса на mos.ru, тестировать его начнут в этом месяце, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Москвичи смогут помочь социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) с помощью сервиса на mos.ru. Его тестовый запуск планируют провести в этом месяце... Горожане смогут сами выбирать проекты, которым хотят помочь. Перечислить можно будет любую сумму, которую и направят в выбранный НКО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что присоединиться к сервису может любая благотворительная организация, ведущая социально значимую деятельность в Москве более года и состоящая в реестре благотворительных организаций столицы. Всего его участниками смогут стать более трех тысяч фондов и объединений.
"Сервис, находящийся на главном городском ресурсе, но при этом разработанный общественниками, - первый уникальный и позитивный опыт", - приводятся на сайте слова заместителя председателя городского комитета общественных связей и молодежной политики Алисы Крюковой.
Подчеркивается, что проект сейчас дорабатывается с учетом предложений, сделанных крупнейшими московскими благотворителями.
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