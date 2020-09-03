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https://ria.ru/20200903/serbiya-1576705772.html
В Белом доме заявили о прогрессе в переговорах Сербии и Косово
Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр самопровозглашенного Косово Авдулах Хоти достигли прогресса в переговорах по экономическому сотрудничеству в... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T19:51
2020-09-03T19:51
роберт о'брайен
александр вучич
сербия
косово
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/" target="_blank" data-auto="true">Александр Вучич</a> и премьер-министр самопровозглашенного <a href="http://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo/" target="_blank" data-auto="true">Косово</a> Авдулах Хоти достигли прогресса в переговорах по экономическому сотрудничеству в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a>, заявил в четверг советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен."Лидеры Сербии и Косово уже делают прогресс. Наши обсуждения утром были сконцентрированы на активизации экономических связей и нормализации в сфере экономики. Ждем продолжения дискуссии днем", - написал он в своем <a href="https://twitter.com/robertcobrien" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">Twitter</a>.Ранее в администрации президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> заявили, что переговоры 3-4 сентября между Косово и Сербией будут сосредоточены на экономике, а не политике, при этом США не готовят какие-либо закулисные мирные предложения, включая и обмен территориями, насчет которых шли спекуляции в прессе.Прошлая попытка провести встречу президента Сербии Александра Вучича и премьера самопровозглашенного Косово Авдулаха Хоти в Вашингтоне в июне была отложена из-за внутриполитического кризиса в Косово.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам <a href="http://ria.ru/location_JUgoslavija/" target="_blank" data-auto="true">Югославии</a> (в то время состоявшей из Сербии и <a href="http://ria.ru/location_Montenegro/" target="_blank" data-auto="true">Черногории</a>) силами <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a>. Косовско-албанские структуры в <a href="http://ria.ru/location_Pristina/" target="_blank" data-auto="true">Приштине</a> 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
https://ria.ru/20200903/serbiya-1576702579.html
https://ria.ru/20200710/1574129854.html
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сербия
косово
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роберт о'брайен, александр вучич, сербия, косово, сша, в мире

В Белом доме заявили о прогрессе в переговорах Сербии и Косово

19:51 03.09.2020
1801
© Фото : United States government workРоберт О'Брайен
Роберт О'Брайен - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Фото : United States government work
ВАШИНГТОН, 3 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр самопровозглашенного Косово Авдулах Хоти достигли прогресса в переговорах по экономическому сотрудничеству в Вашингтоне, заявил в четверг советник Белого дома по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
"Лидеры Сербии и Косово уже делают прогресс. Наши обсуждения утром были сконцентрированы на активизации экономических связей и нормализации в сфере экономики. Ждем продолжения дискуссии днем", - написал он в своем Twitter.
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Ранее в администрации президента США заявили, что переговоры 3-4 сентября между Косово и Сербией будут сосредоточены на экономике, а не политике, при этом США не готовят какие-либо закулисные мирные предложения, включая и обмен территориями, насчет которых шли спекуляции в прессе.
Прошлая попытка провести встречу президента Сербии Александра Вучича и премьера самопровозглашенного Косово Авдулаха Хоти в Вашингтоне в июне была отложена из-за внутриполитического кризиса в Косово.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент Сербии Александр Вучич в Брюсселе. 26 июня 2020 года - РИА Новости, 1920, 10.07.2020
10 июля, 08:00
Балканский передел. Сербия пытается договориться с Косово
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Роберт О'БрайенАлександр ВучичСербияКосовоСШАВ мире
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