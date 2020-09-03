https://ria.ru/20200903/serbiya-1576702579.html
Сербия отказалась обсуждать территориальные вопросы с Косово без России
Белград не будет обсуждать территориальные вопросы с Косово на встрече в США, для этого необходимо присутствие РФ, ООН и ЕС, сообщил РИА Новости министр труда,... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T18:39
2020-09-03T18:39
2020-09-03T18:39
россия
зоран джорджевич
александр вучич
евросоюз
владимир путин
сербия
косово
оон
сша
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<strong>ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости.</strong> Белград не будет обсуждать территориальные вопросы с <a href="http://ria.ru/location_The_Republic_of_Kosovo/" target="_blank" data-auto="true">Косово</a> на встрече в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, для этого необходимо присутствие РФ, ООН и ЕС, сообщил РИА Новости министр труда, соцзащиты и по делам ветеранов <a href="http://ria.ru/location_Serbia/" target="_blank" data-auto="true">Сербии</a> <a href="http://ria.ru/person_Zoran_Dzhordzhevich/" target="_blank" data-auto="true">Зоран Джорджевич</a>."Приоритет будет отдаваться экономическим вопросам, то есть экономике и ее практическому применению в реальности текущих отношений, и я не верю, что в повестке дня стоит что-то более широкое, даже территориальные или статусные вопросы, при этом я не исключаю такой возможности, если политические и другие условия в международном сообществе будут соблюдены, включая мнение постоянных членов Совета Безопасности <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, а также стран ЕС. Конечно, во всем этом необходимо мнение <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> и президента (Владимира) <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путина</a>, а также позиция наших китайских друзей", - заявил министр."На этот раз конкретные проекты будут фактически предметом обсуждения, и приоритетом, безусловно, будут проекты инфраструктурного характера, а также торговля и свободный поток капитала, товаров и людей", - отметил он.Ранее советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен сообщил, что президент Сербии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Vuchich_2/" target="_blank" data-auto="true">Александр Вучич</a> и премьер самопровозглашенного Косово Авдулах Хоти прибыли в Белый дом на переговоры.
https://ria.ru/20200710/1574129854.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, зоран джорджевич, александр вучич, евросоюз, владимир путин, сербия, косово, оон, сша, в мире