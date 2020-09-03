https://ria.ru/20200903/sanktsii-1576706744.html

В Госдуме оценили идею США ввести превентивные санкции против России

Предложение американских сенаторов ввести санкции против России за "возможное вмешательство в выборы" — абсурд, немыслимый даже для кодекса Хаммурапи, считает... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T20:25

2020-09-03T20:25

2020-09-03T20:25

россия

чак шумер

стивен мнучин

госдума рф

елена панина

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Предложение американских сенаторов ввести санкции против России за "возможное вмешательство в выборы" — абсурд, немыслимый даже для кодекса Хаммурапи, считает член комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Elena_Panina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Панина</a>.Ранее 11 американских сенаторов, включая лидера демократов <a href="http://ria.ru/person_CHak_SHumer/" target="_blank" data-auto="true">Чака Шумера</a>, написали письмо министру финансов США <a href="http://ria.ru/person_Stiven_Mnuchin/" target="_blank" data-auto="true">Стивену Мнучину</a>, где призвали его "немедленно ввести санкции против (российских) частных и правительственных лиц и компаний, которые намерены вмешаться в выборы 2020 года в США". Они ссылаются на заключения разведсообщества США о том, что Россия может вмешаться в предстоящие выборы президента."Страна, которая провозглашала себя образцом правовой культуры, скатывается в варварскую доисторическую эпоху. "Мы накажем их за то, что они, возможно, хотят напасть на нас, и сделаем это заранее", - вот, что, по сути дела, предлагают конгрессмены. Такой абсурд был бы немыслим даже в кодексе Хаммурапи", - сказала Панина РИА Новости.По мнению политика, подобное предложение свидетельствует о продолжающейся деградации американской политической жизни.Выборы в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> пройдут 3 ноября, действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.Спецпрокурор <a href="http://ria.ru/person_Robert_Mjuller/" target="_blank" data-auto="true">Роберт Мюллер</a> два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году и обвинения в "сговоре Дональда Трампа с Россией". Мюллер подтвердил обвинения во "вмешательстве", которые опровергали в Кремле, но не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали и в Москве, и в Вашингтоне.

https://ria.ru/20200901/sanktsii-1576598333.html

https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576674710.html

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россия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, чак шумер, стивен мнучин, госдума рф, елена панина, сша, в мире