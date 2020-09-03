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В Госдуме оценили идею США ввести превентивные санкции против России
Предложение американских сенаторов ввести санкции против России за "возможное вмешательство в выборы" — абсурд, немыслимый даже для кодекса Хаммурапи, считает... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T20:25
2020-09-03T20:25
россия
чак шумер
стивен мнучин
госдума рф
елена панина
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Предложение американских сенаторов ввести санкции против России за "возможное вмешательство в выборы" — абсурд, немыслимый даже для кодекса Хаммурапи, считает член комитета Госдумы по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Elena_Panina/" target="_blank" data-auto="true">Елена Панина</a>.Ранее 11 американских сенаторов, включая лидера демократов <a href="http://ria.ru/person_CHak_SHumer/" target="_blank" data-auto="true">Чака Шумера</a>, написали письмо министру финансов США <a href="http://ria.ru/person_Stiven_Mnuchin/" target="_blank" data-auto="true">Стивену Мнучину</a>, где призвали его "немедленно ввести санкции против (российских) частных и правительственных лиц и компаний, которые намерены вмешаться в выборы 2020 года в США". Они ссылаются на заключения разведсообщества США о том, что Россия может вмешаться в предстоящие выборы президента."Страна, которая провозглашала себя образцом правовой культуры, скатывается в варварскую доисторическую эпоху. "Мы накажем их за то, что они, возможно, хотят напасть на нас, и сделаем это заранее", - вот, что, по сути дела, предлагают конгрессмены. Такой абсурд был бы немыслим даже в кодексе Хаммурапи", - сказала Панина РИА Новости.По мнению политика, подобное предложение свидетельствует о продолжающейся деградации американской политической жизни.Выборы в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> пройдут 3 ноября, действующий президент <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байденом</a>.Спецпрокурор <a href="http://ria.ru/person_Robert_Mjuller/" target="_blank" data-auto="true">Роберт Мюллер</a> два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году и обвинения в "сговоре Дональда Трампа с Россией". Мюллер подтвердил обвинения во "вмешательстве", которые опровергали в Кремле, но не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали и в Москве, и в Вашингтоне.
https://ria.ru/20200901/sanktsii-1576598333.html
https://ria.ru/20200903/navalnyy-1576674710.html
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россия
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россия, чак шумер, стивен мнучин, госдума рф, елена панина, сша, в мире

В Госдуме оценили идею США ввести превентивные санкции против России

20:25 03.09.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Предложение американских сенаторов ввести санкции против России за "возможное вмешательство в выборы" — абсурд, немыслимый даже для кодекса Хаммурапи, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее 11 американских сенаторов, включая лидера демократов Чака Шумера, написали письмо министру финансов США Стивену Мнучину, где призвали его "немедленно ввести санкции против (российских) частных и правительственных лиц и компаний, которые намерены вмешаться в выборы 2020 года в США". Они ссылаются на заключения разведсообщества США о том, что Россия может вмешаться в предстоящие выборы президента.
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"Страна, которая провозглашала себя образцом правовой культуры, скатывается в варварскую доисторическую эпоху. "Мы накажем их за то, что они, возможно, хотят напасть на нас, и сделаем это заранее", - вот, что, по сути дела, предлагают конгрессмены. Такой абсурд был бы немыслим даже в кодексе Хаммурапи", - сказала Панина РИА Новости.
По мнению политика, подобное предложение свидетельствует о продолжающейся деградации американской политической жизни.
Выборы в США пройдут 3 ноября, действующий президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок и будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.
Спецпрокурор Роберт Мюллер два года расследовал предположения о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году и обвинения в "сговоре Дональда Трампа с Россией". Мюллер подтвердил обвинения во "вмешательстве", которые опровергали в Кремле, но не нашел свидетельств "сговора", наличие которого опровергали и в Москве, и в Вашингтоне.
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РоссияЧак ШумерСтивен МнучинГосдума РФЕлена ПанинаСШАВ мире
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