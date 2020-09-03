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https://ria.ru/20200903/sanktsii-1576698369.html
Американские сенаторы потребовали немедленных санкций против России
Группа американских конгрессменов обратилась к министру финансов США Стивену Мнучину с требованием ввести санкции против России за "намерение" вмешаться в... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T17:56
2020-09-03T18:29
россия
дональд трамп
джо байден
сша
политика
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<strong>ВАШИНГТОН, 3 сен — РИА Новости.</strong> Группа американских конгрессменов обратилась к министру финансов <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> Стивену Мнучину с требованием ввести санкции против России за "намерение" вмешаться в предстоящие выборы.Соответствующее письмо подписали 11 человек, включая лидера демократов в сенате Чака Шумера.Авторы инициативы считают, что под ограничения должны попасть как частные, так и государственные лица и компании. В обращении они сослались на "данные американской разведки".Накануне телеканал <a href="https://abcnews.go.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ABC News</a> сообщил, что в Министерство внутренней безопасности США передали проект документа под названием "Россия, вероятно, будет клеветать о здоровье кандидатов, чтобы повлиять на выборы 2020 года". Он не был предназначен для широкой публикации, но должен был быть распространен среди федеральных и местных правоохранительных служб.Отмечалось, что реакции на эти обвинения не последовало. Представитель МВБ заявил телеканалу, что документ не соответствовал стандартам министерства, так как в нем не хватало контекста и доказательств.Выборы президента США пройдут 3 ноября. Действующий глава государства <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок, он будет бороться с кандидатом от демократов <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байденом</a>.
https://ria.ru/20200903/tramp-1576645339.html
Намеренны вмешиваться, санкции за будущее? Пора нам заканчивать уже весь диалог с ними
166
Это уже не здоровое восприятие реальности у сенаторов США
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россия
сша
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россия, дональд трамп, джо байден, сша, политика

Американские сенаторы потребовали немедленных санкций против России

17:56 03.09.2020 (обновлено: 18:29 03.09.2020)
15866
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 3 сен — РИА Новости. Группа американских конгрессменов обратилась к министру финансов США Стивену Мнучину с требованием ввести санкции против России за "намерение" вмешаться в предстоящие выборы.
Соответствующее письмо подписали 11 человек, включая лидера демократов в сенате Чака Шумера.
Авторы инициативы считают, что под ограничения должны попасть как частные, так и государственные лица и компании. В обращении они сослались на "данные американской разведки".
Накануне телеканал ABC News сообщил, что в Министерство внутренней безопасности США передали проект документа под названием "Россия, вероятно, будет клеветать о здоровье кандидатов, чтобы повлиять на выборы 2020 года". Он не был предназначен для широкой публикации, но должен был быть распространен среди федеральных и местных правоохранительных служб.
Отмечалось, что реакции на эти обвинения не последовало. Представитель МВБ заявил телеканалу, что документ не соответствовал стандартам министерства, так как в нем не хватало контекста и доказательств.
Выборы президента США пройдут 3 ноября. Действующий глава государства Дональд Трамп баллотируется на второй срок, он будет бороться с кандидатом от демократов Джо Байденом.
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Коварный план Кремля: разнести Америку, чтобы спасти Трампа
49544414135
Обсудить 57
РоссияДональд ТрампДжо БайденСШАПолитика
Популярные комментарии
Намеренны вмешиваться, санкции за будущее? Пора нам заканчивать уже весь диалог с ними
3 сентября, 18:00
ВВВячеслав Володько
15430117
Это уже не здоровое восприятие реальности у сенаторов США
3 сентября, 18:00
Николай НегодникНиколай Негодник
12791016
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