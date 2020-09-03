https://ria.ru/20200903/sanktsii-1576698369.html

Американские сенаторы потребовали немедленных санкций против России

Группа американских конгрессменов обратилась к министру финансов США Стивену Мнучину с требованием ввести санкции против России за "намерение" вмешаться в... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T17:56

2020-09-03T17:56

2020-09-03T18:29

россия

дональд трамп

джо байден

сша

политика

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<strong>ВАШИНГТОН, 3 сен — РИА Новости.</strong> Группа американских конгрессменов обратилась к министру финансов <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> Стивену Мнучину с требованием ввести санкции против России за "намерение" вмешаться в предстоящие выборы.Соответствующее письмо подписали 11 человек, включая лидера демократов в сенате Чака Шумера.Авторы инициативы считают, что под ограничения должны попасть как частные, так и государственные лица и компании. В обращении они сослались на "данные американской разведки".Накануне телеканал <a href="https://abcnews.go.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ABC News</a> сообщил, что в Министерство внутренней безопасности США передали проект документа под названием "Россия, вероятно, будет клеветать о здоровье кандидатов, чтобы повлиять на выборы 2020 года". Он не был предназначен для широкой публикации, но должен был быть распространен среди федеральных и местных правоохранительных служб.Отмечалось, что реакции на эти обвинения не последовало. Представитель МВБ заявил телеканалу, что документ не соответствовал стандартам министерства, так как в нем не хватало контекста и доказательств.Выборы президента США пройдут 3 ноября. Действующий глава государства <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> баллотируется на второй срок, он будет бороться с кандидатом от демократов <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байденом</a>.

https://ria.ru/20200903/tramp-1576645339.html

Вячеслав Володько Намеренны вмешиваться, санкции за будущее? Пора нам заканчивать уже весь диалог с ними 166

Николай Негодник Это уже не здоровое восприятие реальности у сенаторов США 144

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россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дональд трамп, джо байден, сша, политика