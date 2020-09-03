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Российский ученый рассказал, откуда на Луне взялась ржавчина
Оксид железа, более известный как ржавчина, мог появиться на Луне вследствие падения на поверхность железных метеоритов, и воздействия на частицы железа... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T15:29
2020-09-03T15:29
россия
космос - риа наука
российская академия наук
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Оксид железа, более известный как ржавчина, мог появиться на Луне вследствие падения на поверхность железных метеоритов, и воздействия на частицы железа солнечного водорода и земного кислорода из верхних слоев атмосферы, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Евгений Слюта.Ранее в журнале Science Advances появилась статья американских исследователей из Лаборатории реактивного движения, где говорилось, что индийский космический зонд "Чандраян-1" обнаружил на Луне оксид железа гематит - минерал, который образуется только в присутствии кислорода и воды.Он также пояснил, откуда на Луне взялись вода и кислород, необходимые для окисления железа. Молекулы воды на поверхности Луны появляются за счет падения комет, которые могут содержать до 15% льда, а также взаимодействия солнечного водорода и кислорода, приносимого метеоритами. 90% молекул воды распадаются под воздействием космических факторов, того же ультрафиолетового излучения, но оставшаяся часть прилипает к частицам лунного грунта. "В результате происходит постепенное накопление воды", - сказал Слюта.Кислород же попадает на Луну, помимо занесения кометами и астероидами, выдуваясь солнечным ветром из верхних слоев атмосферы Земли. Это происходит постепенно в течение сотен миллионов лет.
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россия
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россия, космос - риа наука, российская академия наук

Российский ученый рассказал, откуда на Луне взялась ржавчина

15:29 03.09.2020
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© AP Photo / Charlie RiedelПолная луна в Канзас-Сити, штат Миссури, США
Полная луна в Канзас-Сити, штат Миссури, США - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© AP Photo / Charlie Riedel
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Оксид железа, более известный как ржавчина, мог появиться на Луне вследствие падения на поверхность железных метеоритов, и воздействия на частицы железа солнечного водорода и земного кислорода из верхних слоев атмосферы, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН Евгений Слюта.
Ранее в журнале Science Advances появилась статья американских исследователей из Лаборатории реактивного движения, где говорилось, что индийский космический зонд "Чандраян-1" обнаружил на Луне оксид железа гематит - минерал, который образуется только в присутствии кислорода и воды.

"Нанофазы железа в лунном реголите образуются в результате метеоритного удара, плавления и термовосстановления под воздействием ударной волны. Мы в институте провели такой эксперимент, получили и доказали это. Затем нанофазное железо под воздействием водорода и земного кислорода начинает постепенно окисляться в течение миллионов лет", - сказал он.

Он также пояснил, откуда на Луне взялись вода и кислород, необходимые для окисления железа. Молекулы воды на поверхности Луны появляются за счет падения комет, которые могут содержать до 15% льда, а также взаимодействия солнечного водорода и кислорода, приносимого метеоритами. 90% молекул воды распадаются под воздействием космических факторов, того же ультрафиолетового излучения, но оставшаяся часть прилипает к частицам лунного грунта. "В результате происходит постепенное накопление воды", - сказал Слюта.
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Кислород же попадает на Луну, помимо занесения кометами и астероидами, выдуваясь солнечным ветром из верхних слоев атмосферы Земли. Это происходит постепенно в течение сотен миллионов лет.

"Мы понимаем этот процесс. Заслуга наших зарубежных коллег в том, что они обнаружили этот оксид, который если там (на Луне - ред.) и присутствует, то в мизерных количествах. Если это так, то обнаружили еще один минерал, присутствующий на Луне. Видимо такой процесс идет окисления", - заключил Слюта.

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РоссияКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наук
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