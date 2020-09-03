https://ria.ru/20200903/rzhavchina-1576686379.html

Российский ученый рассказал, откуда на Луне взялась ржавчина

Оксид железа, более известный как ржавчина, мог появиться на Луне вследствие падения на поверхность железных метеоритов, и воздействия на частицы железа... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T15:29

2020-09-03T15:29

2020-09-03T15:29

россия

космос - риа наука

российская академия наук

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Оксид железа, более известный как ржавчина, мог появиться на Луне вследствие падения на поверхность железных метеоритов, и воздействия на частицы железа солнечного водорода и земного кислорода из верхних слоев атмосферы, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Евгений Слюта.Ранее в журнале Science Advances появилась статья американских исследователей из Лаборатории реактивного движения, где говорилось, что индийский космический зонд "Чандраян-1" обнаружил на Луне оксид железа гематит - минерал, который образуется только в присутствии кислорода и воды.Он также пояснил, откуда на Луне взялись вода и кислород, необходимые для окисления железа. Молекулы воды на поверхности Луны появляются за счет падения комет, которые могут содержать до 15% льда, а также взаимодействия солнечного водорода и кислорода, приносимого метеоритами. 90% молекул воды распадаются под воздействием космических факторов, того же ультрафиолетового излучения, но оставшаяся часть прилипает к частицам лунного грунта. "В результате происходит постепенное накопление воды", - сказал Слюта.Кислород же попадает на Луну, помимо занесения кометами и астероидами, выдуваясь солнечным ветром из верхних слоев атмосферы Земли. Это происходит постепенно в течение сотен миллионов лет.

https://ria.ru/20200804/1575345102.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, космос - риа наука, российская академия наук