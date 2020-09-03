https://ria.ru/20200903/rzhavchina-1576686379.html
Российский ученый рассказал, откуда на Луне взялась ржавчина
Оксид железа, более известный как ржавчина, мог появиться на Луне вследствие падения на поверхность железных метеоритов, и воздействия на частицы железа... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T15:29
2020-09-03T15:29
2020-09-03T15:29
россия
космос - риа наука
российская академия наук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575338212_0:6:3072:1734_1400x0_80_0_0_87b2a2246de1575feec01e99dfa3458b.jpg
<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Оксид железа, более известный как ржавчина, мог появиться на Луне вследствие падения на поверхность железных метеоритов, и воздействия на частицы железа солнечного водорода и земного кислорода из верхних слоев атмосферы, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Евгений Слюта.Ранее в журнале Science Advances появилась статья американских исследователей из Лаборатории реактивного движения, где говорилось, что индийский космический зонд "Чандраян-1" обнаружил на Луне оксид железа гематит - минерал, который образуется только в присутствии кислорода и воды.Он также пояснил, откуда на Луне взялись вода и кислород, необходимые для окисления железа. Молекулы воды на поверхности Луны появляются за счет падения комет, которые могут содержать до 15% льда, а также взаимодействия солнечного водорода и кислорода, приносимого метеоритами. 90% молекул воды распадаются под воздействием космических факторов, того же ультрафиолетового излучения, но оставшаяся часть прилипает к частицам лунного грунта. "В результате происходит постепенное накопление воды", - сказал Слюта.Кислород же попадает на Луну, помимо занесения кометами и астероидами, выдуваясь солнечным ветром из верхних слоев атмосферы Земли. Это происходит постепенно в течение сотен миллионов лет.
https://ria.ru/20200804/1575345102.html
3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575338212_228:0:2959:2048_1400x0_80_0_0_99fbc92d4ee24a6e96a82522d67fd7e0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, космос - риа наука, российская академия наук
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.
Оксид железа, более известный как ржавчина, мог появиться на Луне вследствие падения на поверхность железных метеоритов, и воздействия на частицы железа солнечного водорода и земного кислорода из верхних слоев атмосферы, рассказал РИА Новости заведующий лабораторией геохимии Луны и планет Института геохимии и аналитической химии РАН
Евгений Слюта.
Ранее в журнале Science Advances появилась статья американских исследователей из Лаборатории реактивного движения, где говорилось, что индийский космический зонд "Чандраян-1" обнаружил на Луне оксид железа гематит - минерал, который образуется только в присутствии кислорода и воды.
"Нанофазы железа в лунном реголите образуются в результате метеоритного удара, плавления и термовосстановления под воздействием ударной волны. Мы в институте провели такой эксперимент, получили и доказали это. Затем нанофазное железо под воздействием водорода и земного кислорода начинает постепенно окисляться в течение миллионов лет", - сказал он.
Он также пояснил, откуда на Луне взялись вода и кислород, необходимые для окисления железа. Молекулы воды на поверхности Луны появляются за счет падения комет, которые могут содержать до 15% льда, а также взаимодействия солнечного водорода и кислорода, приносимого метеоритами. 90% молекул воды распадаются под воздействием космических факторов, того же ультрафиолетового излучения, но оставшаяся часть прилипает к частицам лунного грунта. "В результате происходит постепенное накопление воды", - сказал Слюта.
Кислород же попадает на Луну, помимо занесения кометами и астероидами, выдуваясь солнечным ветром из верхних слоев атмосферы Земли. Это происходит постепенно в течение сотен миллионов лет.
"Мы понимаем этот процесс. Заслуга наших зарубежных коллег в том, что они обнаружили этот оксид, который если там (на Луне - ред.) и присутствует, то в мизерных количествах. Если это так, то обнаружили еще один минерал, присутствующий на Луне. Видимо такой процесс идет окисления", - заключил Слюта.