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https://ria.ru/20200903/rubl-1576644481.html
Пошел по наклонной: что будет осенью с курсом рубля
За лето российская валюта подешевела, курс продолжает снижаться. Экспорт просел, низкая ключевая ставка ЦБ не добавила рублю привлекательности. Эксперты... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T08:00
2020-09-03T08:04
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
brent
экономика
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. </strong>За лето российская валюта подешевела, курс продолжает снижаться. Экспорт просел, низкая ключевая ставка ЦБ не добавила рублю привлекательности. Эксперты уверены: ослабление продолжится. Чего ждать осенью и когда ситуация изменится к лучшему — в материале РИА Новости. Суровое летоЗа три последних месяца рубль потерял к доллару более пяти процентов (около четырех рублей), к евро — целых 13% (десять рублей). Самый неудачный месяц — июль: минус семь процентов. Хуже было только в марте, когда из-за коронавируса обрушились котировки нефти. В августе падение замедлилось, но тенденция сохранилась: доллар держался в среднем в районе 72 рублей.Не помогла и подорожавшая нефть: за лето Brent прибавила более 20% (восемь долларов) — до 45 за баррель и выше. По оценкам, средняя годовая цена — 32, прогноз на 2021-й — 38-40.Сказалась и политика ЦБ. В конце июля Банк России опустил ключевую ставку до исторического минимума — 4,25% годовых. Кредиты для бизнеса теперь подешевеют, но разница в доходности отечественных и зарубежных долговых бумаг сократится. Привлекательность облигаций федерального займа (ОФЗ) для иностранных инвесторов упала, и национальная денежная единица слабеет, поскольку спрос на нее уменьшается.Осенняя депрессияПо мнению финансового эксперта Яна Марчинского, наиболее вероятный осенний сценарий — падение до 76-79 рублей за доллар. С тем, что критических колебаний, можно не ждать, соглашается и экономист Николай Неплюев, член ассоциации профессиональных директоров АНД. Долгосрочный рейтинг России по обязательствам в валюте находится на нижнем инвестиционном уровне, а краткосрочные долги — на прежних позициях, поясняет аналитик.Самый главный риск — ситуация в мире с коронавирусом и возможным карантином. В случае обострения бизнес-активность снова упадет, что негативно отразится на ценах на углеводороды, и тогда рубль сильно ослабеет. Неблагоприятные геополитические факторы — ситуация в Белоруссии, предстоящие выборы президента США.Однако, если протесты в Минске улягутся и обойдется без очередных антироссийских санкций, рубль способен укрепиться до 74-75 в паре с долларом и 84-86 в паре с евро, считает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. Однако не стоит забывать, что российский бюджет пополняется рублями: повышенные расходы из-за пандемии привели к дефициту. Поэтому даже при высоких (около 50 долларов за баррель) ценах на нефть рубль будет постепенно слабеть либо останется на текущем уровне. Возможен откатТаким образом, в пользу рубля — только цена на нефть, констатируют эксперты. Если котировки уйдут за 46 долларов, не исключено, что российская валюта укрепится. Но многое зависит от распространения коронавируса и темпов восстановления мировой экономики.Осторожный оптимизм внушает наращивание торгового оборота с Китаем, заинтересованным в укреплении партнерства с Россией. После осеннего ослабления рубль способен частично отыграть потери. Курс пока не полностью учел плавное удорожание Brent за летний сезон. Так что до начала зимы возможен и уровень 68-69 за доллар.
https://ria.ru/20200725/1574887507.html
https://ria.ru/20200831/neft-1576506568.html
Любителям гордо кричать, что страну подняли с колен, стоит задуматься о том, что с гордо выпрямленной спиной стоят только те страны, чья валюта не зависит от маразма очередного иностранного президента. А не те, которые 5 вертолетов в Сирию поставили.
14
«Таким образом, в пользу рубля — только цена на нефть» после того как рубль откатится копеек на 50 из каждого утюга эксперты будут вещать что экономика у нас не сырьевая и вот вот войдем в топ 3 экономик мира...
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РИА Новости
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), brent, экономика

Пошел по наклонной: что будет осенью с курсом рубля

08:00 03.09.2020 (обновлено: 08:04 03.09.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. За лето российская валюта подешевела, курс продолжает снижаться. Экспорт просел, низкая ключевая ставка ЦБ не добавила рублю привлекательности. Эксперты уверены: ослабление продолжится. Чего ждать осенью и когда ситуация изменится к лучшему — в материале РИА Новости.

Суровое лето

За три последних месяца рубль потерял к доллару более пяти процентов (около четырех рублей), к евро — целых 13% (десять рублей). Самый неудачный месяц — июль: минус семь процентов. Хуже было только в марте, когда из-за коронавируса обрушились котировки нефти. В августе падение замедлилось, но тенденция сохранилась: доллар держался в среднем в районе 72 рублей.
Не помогла и подорожавшая нефть: за лето Brent прибавила более 20% (восемь долларов) — до 45 за баррель и выше. По оценкам, средняя годовая цена — 32, прогноз на 2021-й — 38-40.

"Ослабление рубля в июле — августе — сезонное явление, связанное с ежегодным летним выходом глобальных игроков из валют и фондов развивающихся стран, а также ухудшением платежного баланса страны из-за роста импорта. А в этом году добавились рыночные "афтершоки" после коронавирусной девальвации из-за ожиданий второй волны пандемии", — указывает Валерий Емельянов, аналитик "Фридом Финанс".

Здание Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2020
25 июля, 08:00
ЦБ опустил ставку до минимума. Что будет с вкладами, ипотекой и рублем
Сказалась и политика ЦБ. В конце июля Банк России опустил ключевую ставку до исторического минимума — 4,25% годовых. Кредиты для бизнеса теперь подешевеют, но разница в доходности отечественных и зарубежных долговых бумаг сократится. Привлекательность облигаций федерального займа (ОФЗ) для иностранных инвесторов упала, и национальная денежная единица слабеет, поскольку спрос на нее уменьшается.

Осенняя депрессия

По мнению финансового эксперта Яна Марчинского, наиболее вероятный осенний сценарий — падение до 76-79 рублей за доллар. С тем, что критических колебаний, можно не ждать, соглашается и экономист Николай Неплюев, член ассоциации профессиональных директоров АНД. Долгосрочный рейтинг России по обязательствам в валюте находится на нижнем инвестиционном уровне, а краткосрочные долги — на прежних позициях, поясняет аналитик.
Самый главный риск — ситуация в мире с коронавирусом и возможным карантином. В случае обострения бизнес-активность снова упадет, что негативно отразится на ценах на углеводороды, и тогда рубль сильно ослабеет.
Неблагоприятные геополитические факторы — ситуация в Белоруссии, предстоящие выборы президента США.
"Глубокий кризис в Белоруссии и возможная победа Байдена могут обернуться очередным витком санкций, который сдвинет рубль в диапазон 76-78 за доллар", — предупреждает Игорь Файнман, эксперт по личным финансам и инвестициям.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 08:25Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Цены на нефть Brent поднялись выше 46 долларов за баррель
Однако, если протесты в Минске улягутся и обойдется без очередных антироссийских санкций, рубль способен укрепиться до 74-75 в паре с долларом и 84-86 в паре с евро, считает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. Однако не стоит забывать, что российский бюджет пополняется рублями: повышенные расходы из-за пандемии привели к дефициту. Поэтому даже при высоких (около 50 долларов за баррель) ценах на нефть рубль будет постепенно слабеть либо останется на текущем уровне.

Возможен откат

Таким образом, в пользу рубля — только цена на нефть, констатируют эксперты. Если котировки уйдут за 46 долларов, не исключено, что российская валюта укрепится. Но многое зависит от распространения коронавируса и темпов восстановления мировой экономики.
Осторожный оптимизм внушает наращивание торгового оборота с Китаем, заинтересованным в укреплении партнерства с Россией.

"По сравнению с 2019-м операций в долларах и евро практически нет, преобладают рубль и йены. Это может снизить зависимость курса от нефти и укрепить национальную валюту", — отмечает Александр Дужников, сооснователь ГК A3F Group.

После осеннего ослабления рубль способен частично отыграть потери. Курс пока не полностью учел плавное удорожание Brent за летний сезон. Так что до начала зимы возможен и уровень 68-69 за доллар.
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Динамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)BrentЭкономика
Популярные комментарии
Любителям гордо кричать, что страну подняли с колен, стоит задуматься о том, что с гордо выпрямленной спиной стоят только те страны, чья валюта не зависит от маразма очередного иностранного президента. А не те, которые 5 вертолетов в Сирию поставили.
3 сентября, 08:57
ss.hichnik
1100003
«Таким образом, в пользу рубля — только цена на нефть» после того как рубль откатится копеек на 50 из каждого утюга эксперты будут вещать что экономика у нас не сырьевая и вот вот войдем в топ 3 экономик мира...
3 сентября, 08:15
MSMaksim S
510202
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