https://ria.ru/20200903/rubl-1576644481.html

Пошел по наклонной: что будет осенью с курсом рубля

За лето российская валюта подешевела, курс продолжает снижаться. Экспорт просел, низкая ключевая ставка ЦБ не добавила рублю привлекательности. Эксперты... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T08:00

2020-09-03T08:00

2020-09-03T08:04

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

brent

экономика

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Наталья Дембинская. </strong>За лето российская валюта подешевела, курс продолжает снижаться. Экспорт просел, низкая ключевая ставка ЦБ не добавила рублю привлекательности. Эксперты уверены: ослабление продолжится. Чего ждать осенью и когда ситуация изменится к лучшему — в материале РИА Новости. Суровое летоЗа три последних месяца рубль потерял к доллару более пяти процентов (около четырех рублей), к евро — целых 13% (десять рублей). Самый неудачный месяц — июль: минус семь процентов. Хуже было только в марте, когда из-за коронавируса обрушились котировки нефти. В августе падение замедлилось, но тенденция сохранилась: доллар держался в среднем в районе 72 рублей.Не помогла и подорожавшая нефть: за лето Brent прибавила более 20% (восемь долларов) — до 45 за баррель и выше. По оценкам, средняя годовая цена — 32, прогноз на 2021-й — 38-40.Сказалась и политика ЦБ. В конце июля Банк России опустил ключевую ставку до исторического минимума — 4,25% годовых. Кредиты для бизнеса теперь подешевеют, но разница в доходности отечественных и зарубежных долговых бумаг сократится. Привлекательность облигаций федерального займа (ОФЗ) для иностранных инвесторов упала, и национальная денежная единица слабеет, поскольку спрос на нее уменьшается.Осенняя депрессияПо мнению финансового эксперта Яна Марчинского, наиболее вероятный осенний сценарий — падение до 76-79 рублей за доллар. С тем, что критических колебаний, можно не ждать, соглашается и экономист Николай Неплюев, член ассоциации профессиональных директоров АНД. Долгосрочный рейтинг России по обязательствам в валюте находится на нижнем инвестиционном уровне, а краткосрочные долги — на прежних позициях, поясняет аналитик.Самый главный риск — ситуация в мире с коронавирусом и возможным карантином. В случае обострения бизнес-активность снова упадет, что негативно отразится на ценах на углеводороды, и тогда рубль сильно ослабеет. Неблагоприятные геополитические факторы — ситуация в Белоруссии, предстоящие выборы президента США.Однако, если протесты в Минске улягутся и обойдется без очередных антироссийских санкций, рубль способен укрепиться до 74-75 в паре с долларом и 84-86 в паре с евро, считает Артем Деев, руководитель аналитического департамента AMarkets. Однако не стоит забывать, что российский бюджет пополняется рублями: повышенные расходы из-за пандемии привели к дефициту. Поэтому даже при высоких (около 50 долларов за баррель) ценах на нефть рубль будет постепенно слабеть либо останется на текущем уровне. Возможен откатТаким образом, в пользу рубля — только цена на нефть, констатируют эксперты. Если котировки уйдут за 46 долларов, не исключено, что российская валюта укрепится. Но многое зависит от распространения коронавируса и темпов восстановления мировой экономики.Осторожный оптимизм внушает наращивание торгового оборота с Китаем, заинтересованным в укреплении партнерства с Россией. После осеннего ослабления рубль способен частично отыграть потери. Курс пока не полностью учел плавное удорожание Brent за летний сезон. Так что до начала зимы возможен и уровень 68-69 за доллар.

https://ria.ru/20200725/1574887507.html

https://ria.ru/20200831/neft-1576506568.html

s.hichnik Любителям гордо кричать, что страну подняли с колен, стоит задуматься о том, что с гордо выпрямленной спиной стоят только те страны, чья валюта не зависит от маразма очередного иностранного президента. А не те, которые 5 вертолетов в Сирию поставили. 14

Maksim S «Таким образом, в пользу рубля — только цена на нефть» после того как рубль откатится копеек на 50 из каждого утюга эксперты будут вещать что экономика у нас не сырьевая и вот вот войдем в топ 3 экономик мира... 10

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), brent, экономика