https://ria.ru/20200903/rosturizm-1576686471.html
Российские регионы запустили бонусную программу для туристов
Партнерство туристско-информационных центров (ТИЦ) совместно с региональными ТИЦ запустили для путешествующих по России программу лояльности Russiatravel.club,... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T17:10
2020-09-03T17:10
2020-09-03T17:10
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туризм
туризм
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Партнерство туристско-информационных центров (ТИЦ) совместно с региональными ТИЦ запустили для путешествующих по России программу лояльности Russiatravel.club, в рамках которой отдыхающие получат бонусные баллы за каждую поездку по стране, сообщает Федеральное агентство по туризму.По информации ведомства, баллы начисляются в туристско-информационных центрах - партнерах программы на виртуальный счет путешественника. Для участия в акции необходимо предварительно пройти процедуру регистрации, зайдя с мобильного телефона на сайт акции, выбрав один из мессенджеров.Директор партнерства ТИЦ Михаил Ушаков подчеркнул, что знакомство с любым регионом нужно начинать с обращения в туристско-информационный центр."Эти организации специально созданы для того, чтобы помочь спланировать путешествие. В рамках проекта туристы могут не только получить баллы за посещение региона в офисах ТИЦ, но и через мессенджер проконсультироваться со специалистами на любом этапе поездки", — сказал он.Обменять накопленные баллы можно на ценные призы в разных районах России: от фирменной продукции до бесплатных экскурсий и размещения в гостиницах. "Чем дороже подарок, тем больше надо накопить бонусных баллов. Так, например, 3,2 тысячи баллов можно обменять на путеводитель, пять тысяч — на тревел-наборы, а 7,5 тысячи — на оплату проживания или экскурсию", — проинформировали в Ростуризме.
https://ria.ru/20200902/kareliya-1576333886.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туристы, туризм, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм)
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Партнерство туристско-информационных центров (ТИЦ) совместно с региональными ТИЦ запустили для путешествующих по России программу лояльности Russiatravel.club, в рамках которой отдыхающие получат бонусные баллы за каждую поездку по стране, сообщает Федеральное агентство по туризму.
По информации ведомства, баллы начисляются в туристско-информационных центрах - партнерах программы на виртуальный счет путешественника. Для участия в акции необходимо предварительно пройти процедуру регистрации, зайдя с мобильного телефона на сайт акции, выбрав один из мессенджеров.
Директор партнерства ТИЦ Михаил Ушаков подчеркнул, что знакомство с любым регионом нужно начинать с обращения в туристско-информационный центр.
"Эти организации специально созданы для того, чтобы помочь спланировать путешествие. В рамках проекта туристы могут не только получить баллы за посещение региона в офисах ТИЦ, но и через мессенджер проконсультироваться со специалистами на любом этапе поездки", — сказал он.
Обменять накопленные баллы можно на ценные призы в разных районах России: от фирменной продукции до бесплатных экскурсий и размещения в гостиницах. "Чем дороже подарок, тем больше надо накопить бонусных баллов. Так, например, 3,2 тысячи баллов можно обменять на путеводитель, пять тысяч — на тревел-наборы, а 7,5 тысячи — на оплату проживания или экскурсию", — проинформировали в Ростуризме.