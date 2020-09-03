https://ria.ru/20200903/rosatom-1576703237.html

Калужская область и "Росатом" договорились о дальнейшем сотрудничестве

Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша и гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев договорились о главных приоритетах дальнейшего... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T18:50

2020-09-03T18:50

2020-09-03T18:50

калужская область

владислав шапша

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

калужская область

общество

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<strong>КАЛУГА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Врио губернатора <a href="https://ria.ru/location_Kaluzhskaja_oblast" target="_blank">Калужской области</a> Владислав Шапша и гендиректор госкорпорации "<a href="https://ria.ru/organization_Rosatom" target="_blank">Росатом</a>" Алексей Лихачев договорились о главных приоритетах дальнейшего сотрудничества: образование, наука и инновации, развитие бизнеса, формирование комфортной городской среды, сообщило правительство региона.В четверг в Москве состоялась рабочая встреча <a href="https://ria.ru/person_vladislav-shapsha" target="_blank">Шапши</a> с <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Likhachev" target="_blank">Лихачевым</a>, по итогам которой стороны подписали протокол о намерениях между компанией и правительством региона.Участники встречи обсудили вопросы подготовки на территории Калужской области высококвалифицированных специалистов для предприятий и партнеров "Росатома". Эти задачи выполняет образовательная система наукограда Обнинска, включающая пять учебных институтов: ядерной физики и технологий, биотехнологий, интеллектуальных кибернетических систем, лазерных и плазменных технологий, социально-экономических наук. Здесь обучаются 2,5 тысячи студентов, в том числе 400 иностранных."В ходе встречи рассматривались перспективы сотрудничества по привлечению научных лидеров для руководства рядом направлений обучения в университете, пути формирования карьерной траектории для наиболее талантливых студентов, создание для них комфортных условий", - говорится в сообщении.Участники встречи запланировали, что основными направлениями деятельности создаваемого в Обнинске инновационного научно-технологического центра "Парк атомных и медицинских технологий" станут ядерные исследования и разработки, ядерная медицина и фармацевтика, информационно-коммуникационные технологии. Ранее сообщалось, что якорным инвестором центра является "Росатом". Портфель инвестиций на 2020-2026 годы составляет 18 миллиардов рублей."ГК "Росатом" планирует принять активное участие и в формировании современной инфраструктуры Обнинска, сделав его площадкой по отработке инфраструктурных решений развития городов Росатома не только в РФ, но и за рубежом. Речь, в частности, шла о реализации проекта "Умный город", - сообщило областное правительство.

https://ria.ru/20200725/1574896082.html

https://realty.ria.ru/20200826/pochta-rossii-1576341941.html

калужская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав шапша, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", калужская область, общество