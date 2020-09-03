https://ria.ru/20200903/rosatom-1576682255.html

Смоленщина и Росатом будут совместно развивать Десногорск

Власти Смоленской области и госкорпорация “Росатом” договорились о сотрудничестве в сфере социально-экономического и инфраструктурного развития города атомщиков РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T14:45

2020-09-03T14:45

2020-09-03T14:45

смоленская область

алексей островский

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<strong>СМОЛЕНСК, 3 сен – РИА Новости</strong>. Власти Смоленской области и госкорпорация “Росатом” договорились о сотрудничестве в сфере социально-экономического и инфраструктурного развития города атомщиков – Десногорска, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По его словам, соглашение, рассчитанное на 2020-2021 годы, подписали в ходе рабочей встречи в четверг в Москве глава региона <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Ostrovskijj" target="_blank">Алексей Островский</a> и генеральный директор “Росатома" Алексей Лихачев. Корпорация , в частности, будет содействовать реализации мероприятий по совершенствованию социально-культурной, транспортной, медицинской, коммунальной инфраструктуры Десногорска, перечень которых будет утверждаться сторонами ежегодно.Как отметил губернатор в ходе встречи, соглашение представляет собой выход на новый этап продуктивного сотрудничества Смоленской области и госкорпорации, поскольку атомная станция обеспечивает несколько тысяч рабочих мест и способствует развитию инфраструктуры области.“Повышение качества жизни в "атомных" городах является одним из главных приоритетов нашей деятельности. Мы активно сотрудничаем с администрацией области и видим целенаправленность и эффективность этих действий, положительные изменения. Будем продолжать двигаться дальше в этом направлении и делать все возможное для развития Смоленской АЭС и Смоленской области”, - в свою очередь сказал Лихачев.

https://ria.ru/20200729/1575084854.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей островский