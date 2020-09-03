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Смоленская область
Смоленская область
https://ria.ru/20200903/rosatom-1576682255.html
Смоленщина и Росатом будут совместно развивать Десногорск
Власти Смоленской области и госкорпорация “Росатом” договорились о сотрудничестве в сфере социально-экономического и инфраструктурного развития города атомщиков РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T14:45
2020-09-03T14:45
смоленская область
алексей островский
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<strong>СМОЛЕНСК, 3 сен – РИА Новости</strong>. Власти Смоленской области и госкорпорация “Росатом” договорились о сотрудничестве в сфере социально-экономического и инфраструктурного развития города атомщиков – Десногорска, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.По его словам, соглашение, рассчитанное на 2020-2021 годы, подписали в ходе рабочей встречи в четверг в Москве глава региона <a href="https://ria.ru/person_Aleksejj_Ostrovskijj" target="_blank">Алексей Островский</a> и генеральный директор “Росатома" Алексей Лихачев. Корпорация , в частности, будет содействовать реализации мероприятий по совершенствованию социально-культурной, транспортной, медицинской, коммунальной инфраструктуры Десногорска, перечень которых будет утверждаться сторонами ежегодно.Как отметил губернатор в ходе встречи, соглашение представляет собой выход на новый этап продуктивного сотрудничества Смоленской области и госкорпорации, поскольку атомная станция обеспечивает несколько тысяч рабочих мест и способствует развитию инфраструктуры области.“Повышение качества жизни в "атомных" городах является одним из главных приоритетов нашей деятельности. Мы активно сотрудничаем с администрацией области и видим целенаправленность и эффективность этих действий, положительные изменения. Будем продолжать двигаться дальше в этом направлении и делать все возможное для развития Смоленской АЭС и Смоленской области”, - в свою очередь сказал Лихачев.
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алексей островский

Смоленщина и Росатом будут совместно развивать Десногорск

14:45 03.09.2020
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© Фото : Администрация Смоленской областиПодписание соглашения о сотрудничестве Губернатором Смоленской области Алексеем Островским и генеральным директором Госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым
Подписание соглашения о сотрудничестве Губернатором Смоленской области Алексеем Островским и генеральным директором Госкорпорации Росатом Алексеем Лихачевым - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Фото : Администрация Смоленской области
СМОЛЕНСК, 3 сен – РИА Новости. Власти Смоленской области и госкорпорация “Росатом” договорились о сотрудничестве в сфере социально-экономического и инфраструктурного развития города атомщиков – Десногорска, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
По его словам, соглашение, рассчитанное на 2020-2021 годы, подписали в ходе рабочей встречи в четверг в Москве глава региона Алексей Островский и генеральный директор “Росатома" Алексей Лихачев. Корпорация , в частности, будет содействовать реализации мероприятий по совершенствованию социально-культурной, транспортной, медицинской, коммунальной инфраструктуры Десногорска, перечень которых будет утверждаться сторонами ежегодно.
“Так, планируется, что на 2020-2021 год сумма составит более 260 миллионов рублей. На выделенные средства в городе, в частности, будут ремонтироваться школы и детские сады, дороги, организовываться пассажирские перевозки, проводиться модернизация уличного освещения. Кроме этого, будет приобретена коммунальная и аварийно-спасательная техника, создана новая лаборатория на базе медико-санитарной части №135, выполнена часть работ в рамках реализации проектов по созданию “Атом-парка” и “Музея под открытым небом”, - сказал собеседник агентства.
Как отметил губернатор в ходе встречи, соглашение представляет собой выход на новый этап продуктивного сотрудничества Смоленской области и госкорпорации, поскольку атомная станция обеспечивает несколько тысяч рабочих мест и способствует развитию инфраструктуры области.
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“Повышение качества жизни в "атомных" городах является одним из главных приоритетов нашей деятельности. Мы активно сотрудничаем с администрацией области и видим целенаправленность и эффективность этих действий, положительные изменения. Будем продолжать двигаться дальше в этом направлении и делать все возможное для развития Смоленской АЭС и Смоленской области”, - в свою очередь сказал Лихачев.
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Смоленская областьАлексей Островский
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