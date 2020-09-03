https://ria.ru/20200903/realme-1576685059.html

Смартфоны Realme 7 и Realme 7 Pro получили 64-Мп камеру и быструю зарядку

Подразделение китайской корпорации BBK компания Realme представила два новых смартфона, способными стать популярными недорогими устройствами. Это Realme 7 и... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T15:13

2020-09-03T15:13

2020-09-03T15:13

риа наука

qualcomm

смартфоны

технологии

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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. </strong>Подразделение китайской корпорации BBK компания Realme представила два новых смартфона, способными стать популярными недорогими устройствами. Это Realme 7 и Realme 7 Pro, сообщается на <u><a href="https://www.realme.com/in/">сайте</a></u> производителя. Новинки пришли на смену Realme 6 и 6 Pro, которые были представлены в феврале 2020 года. Смартфоны не сильно изменились, а некоторые характеристики даже ухудшены.Младшая модель Realme 7 выгодно смотрится на фоне предшественницы. “Сердцем” смартфона стал новейший процессор от MTK — Helio G95. Памяти в смартфоне может быть 6/64 или 8/128 ГБ. 6,5-дюймовый экран при разрешении Full HD+ может обновлять картинку на 90 Гц и выполнен по технологии IPS. Квадро-модуль камер остался прежним — основной сенсор на 64 Мп, 8-Мп широкоугольник и два “глазка” по 2 Мп (макро и боке). Зато емкость аккумулятора выросла до 5000 мАч.Старшему в линейке 7 Pro повезло меньше. Хоть он и получил свежий дизайн, но по характеристикам уступает 6 Pro. Так, в новинке отказались от двойной фронталки, врезанной в экран — теперь она одна, но 32-Мп. Диагональ дисплея уменьшили до 6,4 дюймов, теперь это AMOLED-матрица. И если предшественник умел обновлять картинку на 90 Гц, то новинку этой опции лишили, хотя и дали подэкранный сенсор отпечатков пальцев. Осталась прежней аппаратная платформа — SoC Snapdragon 720G. Конфигураций памяти две: 6/128 или 8/128 ГБ. Фотовозможности точно такие же, как и у Realme 7 — и снова даунгрейд, ведь у “шестерки” был телефото модуль на 8 Мп. Емкость батарейки составила 4500 мАч, а вот быстрой зарядки на 65 Вт в классе подобных устройств еще не встречалось.Первой страной, где поступят Realme 7 и Realme 7 Pro в продажу, станет Индия. Начальная цена “семерки” — $230, про-версии — $272. Старт продаж запланирован на 10 и 14 сентября, на международный рынок новинки поступят позже.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

qualcomm, смартфоны, технологии