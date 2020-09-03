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США создадут прототип ракеты средней дальности для атаки на воде и суше
США работают над созданием прототипа ракеты среднего радиуса действия, способной поражать движущиеся цели на воде и на суше, сообщает издание Defense News со... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T11:44
2020-09-03T11:44
китай
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> работают над созданием прототипа ракеты среднего радиуса действия, способной поражать движущиеся цели на воде и на суше, сообщает издание <a href="https://www.defensenews.com/breaking-news/2020/09/02/us-army-pursuing-new-mid-range-missile-amid-tactical-missile-upgrade-delay/" target="_blank">Defense News</a> со ссылкой на представителя сухопутных сил США.Данная разработка должна "заполнить пробелы" в спектре высокоточного вооружения большего радиуса действия США, отмечает издание.Решение о разработке новой ракеты было принято на основании результатов исследования в области стратегического вооружения, проведенного аналитическим центром Army Futures Command в Нью-Мексико, сообщила представитель сухопутных сил США Робин Мэк. По итогам исследования, были рекомендованы как краткосрочные, так и долгосрочные стратегии инвестирования в развитие вооружений, которые позволят "сравняться с конкурентами, близкими по уровню" к США, пишет издание.Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Marshal/" target="_blank" data-auto="true">Маршал</a> Биллингсли заявил в интервью японскому изданию "Никкэй", что США планируют обсудить с рядом азиатских стран способы повышения мер защиты союзников на фоне роста угрозы со стороны <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, включая возможность размещения ракет средней и малой дальности наземного базирования.Разрушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), одного из столпов глобальной системы стратегической стабильности, произошло после решения США в августе 2019 года выйти из него якобы из-за нарушений со стороны России. Москва обвинения отвергает. Китай не был участником договора РСМД. Этим обстоятельством США также объяснили свое намерение покинуть соглашение.
https://radiosputnik.ria.ru/20200902/geperzvuk-1576611464.html
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китай, сша, в мире

США создадут прототип ракеты средней дальности для атаки на воде и суше

11:44 03.09.2020
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© Department of DefenseЗапуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии
Запуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Department of Defense
Запуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. США работают над созданием прототипа ракеты среднего радиуса действия, способной поражать движущиеся цели на воде и на суше, сообщает издание Defense News со ссылкой на представителя сухопутных сил США.
Данная разработка должна "заполнить пробелы" в спектре высокоточного вооружения большего радиуса действия США, отмечает издание.
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 08:43
США успешно испытали прототипы гиперзвуковой крылатой ракеты
Решение о разработке новой ракеты было принято на основании результатов исследования в области стратегического вооружения, проведенного аналитическим центром Army Futures Command в Нью-Мексико, сообщила представитель сухопутных сил США Робин Мэк. По итогам исследования, были рекомендованы как краткосрочные, так и долгосрочные стратегии инвестирования в развитие вооружений, которые позволят "сравняться с конкурентами, близкими по уровню" к США, пишет издание.
Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршал Биллингсли заявил в интервью японскому изданию "Никкэй", что США планируют обсудить с рядом азиатских стран способы повышения мер защиты союзников на фоне роста угрозы со стороны Китая, включая возможность размещения ракет средней и малой дальности наземного базирования.
Разрушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), одного из столпов глобальной системы стратегической стабильности, произошло после решения США в августе 2019 года выйти из него якобы из-за нарушений со стороны России. Москва обвинения отвергает. Китай не был участником договора РСМД. Этим обстоятельством США также объяснили свое намерение покинуть соглашение.
Ракета-носитель Delta IV Heavy стартовала во Флориде с зондом Parker Solar Probe. 12 августа 2018 - РИА Новости, 1920, 29.08.2020
29 августа, 12:00
За 3 секунды до старта. США снова не запустили ракету с разведспутником
0800313
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