https://ria.ru/20200903/raketa-1576668546.html

США создадут прототип ракеты средней дальности для атаки на воде и суше

США работают над созданием прототипа ракеты среднего радиуса действия, способной поражать движущиеся цели на воде и на суше, сообщает издание Defense News со... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T11:44

2020-09-03T11:44

2020-09-03T11:44

китай

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> работают над созданием прототипа ракеты среднего радиуса действия, способной поражать движущиеся цели на воде и на суше, сообщает издание <a href="https://www.defensenews.com/breaking-news/2020/09/02/us-army-pursuing-new-mid-range-missile-amid-tactical-missile-upgrade-delay/" target="_blank">Defense News</a> со ссылкой на представителя сухопутных сил США.Данная разработка должна "заполнить пробелы" в спектре высокоточного вооружения большего радиуса действия США, отмечает издание.Решение о разработке новой ракеты было принято на основании результатов исследования в области стратегического вооружения, проведенного аналитическим центром Army Futures Command в Нью-Мексико, сообщила представитель сухопутных сил США Робин Мэк. По итогам исследования, были рекомендованы как краткосрочные, так и долгосрочные стратегии инвестирования в развитие вооружений, которые позволят "сравняться с конкурентами, близкими по уровню" к США, пишет издание.Ранее спецпредставитель США по контролю над вооружениями <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Marshal/" target="_blank" data-auto="true">Маршал</a> Биллингсли заявил в интервью японскому изданию "Никкэй", что США планируют обсудить с рядом азиатских стран способы повышения мер защиты союзников на фоне роста угрозы со стороны <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, включая возможность размещения ракет средней и малой дальности наземного базирования.Разрушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), одного из столпов глобальной системы стратегической стабильности, произошло после решения США в августе 2019 года выйти из него якобы из-за нарушений со стороны России. Москва обвинения отвергает. Китай не был участником договора РСМД. Этим обстоятельством США также объяснили свое намерение покинуть соглашение.

https://radiosputnik.ria.ru/20200902/geperzvuk-1576611464.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200829/kosmos-1576464867.html

китай

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, сша, в мире