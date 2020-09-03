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Путин проведет встречу с врио главы Чувашии
Президент РФ Владимир Путин в четверг пообщается с временно исполняющим обязанности главы Чувашии Олегом Николаевым, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T12:48
2020-09-03T12:48
олег николаев (политик)
дмитрий песков
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в четверг пообщается с временно исполняющим обязанности главы Чувашии <a href="http://ria.ru/person_oleg-nikolaev-politik/" target="_blank" data-auto="true">Олегом Николаевым</a>, заявил пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Сегодня различные встречи, совещание внутреннее. Из публичного - по видеоконференции сегодня пообщается с временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики Олегом Николаевым", - сказа Песков журналистам.По его словам, будут обсуждаться актуальные вопросы и общая картина социально-экономического развития республики.
https://ria.ru/20200624/1573404131.html
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олег николаев (политик), дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин проведет встречу с врио главы Чувашии

12:48 03.09.2020
150
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг пообщается с временно исполняющим обязанности главы Чувашии Олегом Николаевым, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня различные встречи, совещание внутреннее. Из публичного - по видеоконференции сегодня пообщается с временно исполняющим обязанности главы Чувашской Республики Олегом Николаевым", - сказа Песков журналистам.
По его словам, будут обсуждаться актуальные вопросы и общая картина социально-экономического развития республики.
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