https://ria.ru/20200903/pugacheva-1576711855.html
Пугачева сыграла неожиданный концерт и восхитила фанатов
Певица Алла Пугачева сыграла небольшой фортепианный концерт для гостей на семейном празднике. Фрагмент с выступления опубликовал в Instagram ее супруг Максим... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T23:16
2020-09-03T23:16
2020-09-03T23:16
культура
россия
шоу-бизнес
максим галкин
валентин юдашкин
алла пугачева
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155917/45/1559174556_0:170:2828:1761_1400x0_80_0_0_8688461c866cc7e60ef9bc777c6e883c.jpg
<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_Alla_Pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Алла Пугачева</a> сыграла небольшой фортепианный концерт для гостей на семейном празднике. Фрагмент с выступления опубликовал в Instagram ее супруг <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Galkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Галкин</a>.Шоумен рассказал в "сторис", что поздравить их с Пугачевой детей с первым сентября пришли Марина и Валентин Юдашкины. Под вечер артистка села за рояль и сымпровизировала в честь торжества.Пользователи соцсети восхитились Пугачевой и ее мастерством."Аллочка в лучах заката — какая красота!" — написала одна из подписчиц."Я никогда не перестану восхищаться этой прекрасной женщиной", — заявила фанатка."Ничего себе импровизация?! Это шедевр", — изумилась поклонница артистки."Красиво, и чувствуется, что музыка передает душевное состояние Аллы Борисовны", — подметила пользовательница.
https://ria.ru/20200831/pugacheva-1576539363.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155917/45/1559174556_128:0:2701:1930_1400x0_80_0_0_f69375c2de110eb71a2ff1c5c49b1841.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, шоу-бизнес, максим галкин, валентин юдашкин, алла пугачева, общество
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.
Певица Алла Пугачева
сыграла небольшой фортепианный концерт для гостей на семейном празднике. Фрагмент с выступления опубликовал в Instagram ее супруг Максим Галкин
.
Шоумен рассказал в "сторис", что поздравить их с Пугачевой детей с первым сентября пришли Марина и Валентин Юдашкины. Под вечер артистка села за рояль и сымпровизировала в честь торжества.
Пользователи соцсети восхитились Пугачевой и ее мастерством.
"Аллочка в лучах заката — какая красота!" — написала одна из подписчиц.
"Я никогда не перестану восхищаться этой прекрасной женщиной", — заявила фанатка.
"Ничего себе импровизация?! Это шедевр", — изумилась поклонница артистки.
"Красиво, и чувствуется, что музыка передает душевное состояние Аллы Борисовны", — подметила пользовательница.