https://ria.ru/20200903/pugacheva-1576711855.html

Пугачева сыграла неожиданный концерт и восхитила фанатов

Певица Алла Пугачева сыграла небольшой фортепианный концерт для гостей на семейном празднике. Фрагмент с выступления опубликовал в Instagram ее супруг Максим... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T23:16

2020-09-03T23:16

2020-09-03T23:16

культура

россия

шоу-бизнес

максим галкин

валентин юдашкин

алла пугачева

общество

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_Alla_Pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Алла Пугачева</a> сыграла небольшой фортепианный концерт для гостей на семейном празднике. Фрагмент с выступления опубликовал в Instagram ее супруг <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Galkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Галкин</a>.Шоумен рассказал в "сторис", что поздравить их с Пугачевой детей с первым сентября пришли Марина и Валентин Юдашкины. Под вечер артистка села за рояль и сымпровизировала в честь торжества.Пользователи соцсети восхитились Пугачевой и ее мастерством."Аллочка в лучах заката — какая красота!" — написала одна из подписчиц."Я никогда не перестану восхищаться этой прекрасной женщиной", — заявила фанатка."Ничего себе импровизация?! Это шедевр", — изумилась поклонница артистки."Красиво, и чувствуется, что музыка передает душевное состояние Аллы Борисовны", — подметила пользовательница.

https://ria.ru/20200831/pugacheva-1576539363.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, шоу-бизнес, максим галкин, валентин юдашкин, алла пугачева, общество