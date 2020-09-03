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https://ria.ru/20200903/pugacheva-1576711855.html
Пугачева сыграла неожиданный концерт и восхитила фанатов
Певица Алла Пугачева сыграла небольшой фортепианный концерт для гостей на семейном празднике. Фрагмент с выступления опубликовал в Instagram ее супруг Максим... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T23:16
2020-09-03T23:16
культура
россия
шоу-бизнес
максим галкин
валентин юдашкин
алла пугачева
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_Alla_Pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Алла Пугачева</a> сыграла небольшой фортепианный концерт для гостей на семейном празднике. Фрагмент с выступления опубликовал в Instagram ее супруг <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Galkin/" target="_blank" data-auto="true">Максим Галкин</a>.Шоумен рассказал в "сторис", что поздравить их с Пугачевой детей с первым сентября пришли Марина и Валентин Юдашкины. Под вечер артистка села за рояль и сымпровизировала в честь торжества.Пользователи соцсети восхитились Пугачевой и ее мастерством."Аллочка в лучах заката — какая красота!" — написала одна из подписчиц."Я никогда не перестану восхищаться этой прекрасной женщиной", — заявила фанатка."Ничего себе импровизация?! Это шедевр", — изумилась поклонница артистки."Красиво, и чувствуется, что музыка передает душевное состояние Аллы Борисовны", — подметила пользовательница.
https://ria.ru/20200831/pugacheva-1576539363.html
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РИА Новости
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Новости
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россия, шоу-бизнес, максим галкин, валентин юдашкин, алла пугачева, общество

Пугачева сыграла неожиданный концерт и восхитила фанатов

23:16 03.09.2020
651
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачёва выступает на гала-концерте
Певица Алла Пугачёва выступает на гала-концерте - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Певица Алла Пугачёва выступает на гала-концерте. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Певица Алла Пугачева сыграла небольшой фортепианный концерт для гостей на семейном празднике. Фрагмент с выступления опубликовал в Instagram ее супруг Максим Галкин.
Шоумен рассказал в "сторис", что поздравить их с Пугачевой детей с первым сентября пришли Марина и Валентин Юдашкины. Под вечер артистка села за рояль и сымпровизировала в честь торжества.
Пользователи соцсети восхитились Пугачевой и ее мастерством.
"Аллочка в лучах заката — какая красота!" — написала одна из подписчиц.
"Я никогда не перестану восхищаться этой прекрасной женщиной", — заявила фанатка.
"Ничего себе импровизация?! Это шедевр", — изумилась поклонница артистки.
"Красиво, и чувствуется, что музыка передает душевное состояние Аллы Борисовны", — подметила пользовательница.
Певица Алла Пугачева с супругом телеведущим Максимом Галкиным - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 16:46Культура
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КультураРоссияШоу-бизнесМаксим ГалкинВалентин ЮдашкинАлла ПугачеваОбщество
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