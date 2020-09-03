https://ria.ru/20200903/psevdoshkolnik-1576678708.html

В США взрослый мужчина притворился подростком и пошел в школу

В американском штате Джорджия арестовали 21-летнего мужчину, который притворялся 14-летним школьником, сообщает Fox24. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T13:46

2020-09-03T13:46

2020-09-03T14:39

джорджия

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. </strong>В американском штате <a href="https://ria.ru/location_StateofGeorgia/" target="_blank">Джорджия</a> арестовали 21-летнего мужчину, который притворялся 14-летним школьником, сообщает <a href="https://wgxa.tv/news/local/deputies-adult-man-pretended-to-be-14-enrolled-in-baldwin-county-schools" target="_blank" rel="nofollow noopener">Fox24</a>. В правоохранительные органы города Милледжвилл обратилась местная жительница, которая сообщила, что некоторое время назад встретила на улице бездомного подростка. Юноша сообщил, что ему 14 лет и ему негде жить.Женщина обратилась в департамент, занимающийся вопросами охраны детей, и пригласила его пока пожить у себя. Чтобы "школьник" не пропускал занятия, она записала его в местную школу. Спустя несколько дней они поссорились (канал не уточняет, что стало причиной конфликта), и хозяйка выгнала гостя из дома. Он ушел, захватив собой выданный ему в учебном заведении ноутбук. Чтобы вернуть школьное имущество, женщина обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов сняли у "подростка" отпечатки пальцев и выяснили, что его зовут Абей Холмс и ему уже исполнился 21 год. Ему предъявили обвинения в предоставлении ложных сведений полиции и фальсификации документов — анкеты, которую он заполнял для школьной администрации.

https://ria.ru/20200521/1571783493.html

https://ria.ru/20191026/1560234366.html

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джорджия

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джорджия, сша, в мире