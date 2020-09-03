https://ria.ru/20200903/protesty-1576709328.html

В Минске задержали участника протестов

Один протестующий задержан в центре Минска во время шествия по проспекту Независимости, юношу увезли на машине без номеров, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T21:53

2020-09-03T21:53

2020-09-03T21:53

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 3 сен - РИА Новости.</strong> Один протестующий задержан в центре <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минска </a>во время шествия по проспекту Независимости, юношу увезли на машине без номеров, передает корреспондент РИА Новости.Вечером в четверг на площади Независимости проходила очередная акция оппозиции. Среди собравшихся были в основном девушки и женщины. Сотрудники милиции призывали собравшихся разойтись, заявляя, что мероприятие не санкционировано, но не пресекали акцию. Около восьми часов вечера в районе площади появились люди без опознавательных знаков в форме цвета хаки с милицейскими дубинками и черных масках. Задержаний не было.Около девяти часов протестующие, часть которых уже разошлась, пошли колонной по проспекту Независимости в сторону Дворца республики. Перейдя улицу Энгельса по пешеходной дорожке, колонна остановилась, чтобы подождать оставшихся сзади манифестантов. В это время возле дороги остановился серебристый микроавтобус без номеров. Он медленно проехал по проспекту, а несколько человек в штатском завели в него молодого человека. Затем дверь микроавтобуса закрылась, и он уехал по проспекту, свернув на улицу Ленина.Колонна попыталась преследовать микроавтобус, а затем шествие продолжилось вновь в сторону площади Победы.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии </a>9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200903/duda-1576688725.html

https://ria.ru/20200902/oppozitsiya-1576653762.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире