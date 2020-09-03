В Минске задержали участника протестов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники студенческой акции протеста в Минске
МИНСК, 3 сен - РИА Новости. Один протестующий задержан в центре Минска во время шествия по проспекту Независимости, юношу увезли на машине без номеров, передает корреспондент РИА Новости.
Вечером в четверг на площади Независимости проходила очередная акция оппозиции. Среди собравшихся были в основном девушки и женщины. Сотрудники милиции призывали собравшихся разойтись, заявляя, что мероприятие не санкционировано, но не пресекали акцию. Около восьми часов вечера в районе площади появились люди без опознавательных знаков в форме цвета хаки с милицейскими дубинками и черных масках. Задержаний не было.
Около девяти часов протестующие, часть которых уже разошлась, пошли колонной по проспекту Независимости в сторону Дворца республики. Перейдя улицу Энгельса по пешеходной дорожке, колонна остановилась, чтобы подождать оставшихся сзади манифестантов. В это время возле дороги остановился серебристый микроавтобус без номеров. Он медленно проехал по проспекту, а несколько человек в штатском завели в него молодого человека. Затем дверь микроавтобуса закрылась, и он уехал по проспекту, свернув на улицу Ленина.
Колонна попыталась преследовать микроавтобус, а затем шествие продолжилось вновь в сторону площади Победы.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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