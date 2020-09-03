Белорусского телеведущего арестовали за участие в акции протеста
15:23 03.09.2020 (обновлено: 15:35 03.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и участники студенческой акции протеста в Минске
МИНСК, 3 сен – РИА Новости. Известному в Белоруссии телеведущему Денису Дудинскому суд в Минске назначил десять суток административного ареста за участие в несанкционированной акции, сообщили РИА Новости в суде Первомайского района белорусской столицы.
"Дело Дудинского уже рассмотрено. Ему назначено десять суток административного ареста", - сказал представитель суда. Телеведущему вменялось в вину участие в несанкционированном массовом мероприятии, уточнили там.
Ранее пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова подтвердила РИА Новости информацию о задержании известных в республике телеведущих и шоуменов Дудинского и Дмитрия Кохно, которые поддержали протестующих после президентских выборов. По ее данным, они были задержаны в рамках административного дела за участие в несанкционированном мероприятии.
Дудинский и Кохно ранее вели преимущественно развлекательные программы на государственном телевидении, в частности на каналах "Беларусь 1" и ОНТ.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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