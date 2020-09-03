https://ria.ru/20200903/protesty-1576685878.html

Белорусского телеведущего арестовали за участие в акции протеста

Известному в Белоруссии телеведущему Денису Дудинскому суд в Минске назначил десять суток административного ареста за участие в несанкционированной акции,... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T15:23

2020-09-03T15:23

2020-09-03T15:35

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Известному в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> телеведущему Денису Дудинскому суд в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> назначил десять суток административного ареста за участие в несанкционированной акции, сообщили РИА Новости в суде <a href="http://ria.ru/location_Pervomajjskijj_rajjon_2/" target="_blank" data-auto="true">Первомайского района</a> белорусской столицы."Дело Дудинского уже рассмотрено. Ему назначено десять суток административного ареста", - сказал представитель суда. Телеведущему вменялось в вину участие в несанкционированном массовом мероприятии, уточнили там.Ранее пресс-секретарь <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> Ольга Чемоданова подтвердила РИА Новости информацию о задержании известных в республике телеведущих и шоуменов Дудинского и Дмитрия Кохно, которые поддержали протестующих после президентских выборов. По ее данным, они были задержаны в рамках административного дела за участие в несанкционированном мероприятии.Дудинский и Кохно ранее вели преимущественно развлекательные программы на государственном телевидении, в частности на каналах "Беларусь 1" и ОНТ.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <u><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></u></strong>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире