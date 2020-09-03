Матвиенко оценила промышленный потенциал Ростовской области
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
ТАГАНРОГ, 3 сен – РИА Новости. Ростовская область обладает огромным промышленным потенциалом, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В четверг она посетила Ростовскую область с рабочим визитом. Спикер СФ провела встречу с губернатором региона Василием Голубевым, совещание по вопросам российского авиастроения на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Г.М. Бериева, а также посетила Таганрогский металлургический завод.
"Ростовская область обладает огромным промышленным потенциалом. Сегодня мы побывали на Таганрогском научно-техническом комплексе имени Бериева. Это лидер гидросамолетостроения", - сказала Матвиенко журналистам, добавив, что Таганрогский металлургический завод является одним из самых высокотехнологичных металлургических заводов в мире.
"Таких предприятий в Ростовской области достаточно много. Это говорит о том, что есть хорошие перспективы развития промышленности, и в целом экономики. А это значит, рабочие места, заработная плата, рост благосостояния, качества жизни ростовчан", - отметила спикер Совфеда.
Матвиенко добавила, что в области также реализуется много социальных программ по поддержке семей с детьми, пожилых людей, других социально уязвимых категорий граждан. Вместе с тем, по ее словам, есть отдельные вопросы по демографии. "Мы обсуждали эти вопросы с Василием Юрьевичем (Голубевым). Есть понимание, как создавать условия для улучшения демографической ситуации", - сказала она.