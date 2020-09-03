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Ростовская область
Ростовская область
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Матвиенко оценила промышленный потенциал Ростовской области
Ростовская область обладает огромным промышленным потенциалом, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T19:53
2020-09-03T19:53
ростовская область
валентина матвиенко
совет федерации рф
василий голубев
ростовская область
таганрогский металлургический завод
общество
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<strong>ТАГАНРОГ, 3 сен – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast" target="_blank">Ростовская область</a> обладает огромным промышленным потенциалом, считает спикер Совета Федерации <a href="https://ria.ru/person_Valentina_Matvienko" target="_blank">Валентина Матвиенко</a>.В четверг она посетила Ростовскую область с рабочим визитом. Спикер СФ провела встречу с губернатором региона <a href="https://ria.ru/person_Vasilijj_Golubev" target="_blank">Василием Голубевым</a>, совещание по вопросам российского авиастроения на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Г.М. Бериева, а также посетила Таганрогский металлургический завод."Таких предприятий в Ростовской области достаточно много. Это говорит о том, что есть хорошие перспективы развития промышленности, и в целом экономики. А это значит, рабочие места, заработная плата, рост благосостояния, качества жизни ростовчан", - отметила спикер Совфеда.Матвиенко добавила, что в области также реализуется много социальных программ по поддержке семей с детьми, пожилых людей, других социально уязвимых категорий граждан. Вместе с тем, по ее словам, есть отдельные вопросы по демографии. "Мы обсуждали эти вопросы с Василием Юрьевичем (Голубевым). Есть понимание, как создавать условия для улучшения демографической ситуации", - сказала она.
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валентина матвиенко, совет федерации рф, василий голубев, ростовская область, таганрогский металлургический завод, общество

Матвиенко оценила промышленный потенциал Ростовской области

19:53 03.09.2020
113
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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ТАГАНРОГ, 3 сен – РИА Новости. Ростовская область обладает огромным промышленным потенциалом, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
В четверг она посетила Ростовскую область с рабочим визитом. Спикер СФ провела встречу с губернатором региона Василием Голубевым, совещание по вопросам российского авиастроения на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Г.М. Бериева, а также посетила Таганрогский металлургический завод.

"Ростовская область обладает огромным промышленным потенциалом. Сегодня мы побывали на Таганрогском научно-техническом комплексе имени Бериева. Это лидер гидросамолетостроения", - сказала Матвиенко журналистам, добавив, что Таганрогский металлургический завод является одним из самых высокотехнологичных металлургических заводов в мире.

"Таких предприятий в Ростовской области достаточно много. Это говорит о том, что есть хорошие перспективы развития промышленности, и в целом экономики. А это значит, рабочие места, заработная плата, рост благосостояния, качества жизни ростовчан", - отметила спикер Совфеда.
Матвиенко добавила, что в области также реализуется много социальных программ по поддержке семей с детьми, пожилых людей, других социально уязвимых категорий граждан. Вместе с тем, по ее словам, есть отдельные вопросы по демографии. "Мы обсуждали эти вопросы с Василием Юрьевичем (Голубевым). Есть понимание, как создавать условия для улучшения демографической ситуации", - сказала она.
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Ростовская областьВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФВасилий ГолубевРостовская областьТаганрогский металлургический заводОбщество
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