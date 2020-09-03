https://ria.ru/20200903/promyshlennost-1576705838.html

Матвиенко оценила промышленный потенциал Ростовской области

Ростовская область обладает огромным промышленным потенциалом, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T19:53

2020-09-03T19:53

2020-09-03T19:53

ростовская область

валентина матвиенко

совет федерации рф

василий голубев

ростовская область

таганрогский металлургический завод

общество

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<strong>ТАГАНРОГ, 3 сен – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast" target="_blank">Ростовская область</a> обладает огромным промышленным потенциалом, считает спикер Совета Федерации <a href="https://ria.ru/person_Valentina_Matvienko" target="_blank">Валентина Матвиенко</a>.В четверг она посетила Ростовскую область с рабочим визитом. Спикер СФ провела встречу с губернатором региона <a href="https://ria.ru/person_Vasilijj_Golubev" target="_blank">Василием Голубевым</a>, совещание по вопросам российского авиастроения на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Г.М. Бериева, а также посетила Таганрогский металлургический завод."Таких предприятий в Ростовской области достаточно много. Это говорит о том, что есть хорошие перспективы развития промышленности, и в целом экономики. А это значит, рабочие места, заработная плата, рост благосостояния, качества жизни ростовчан", - отметила спикер Совфеда.Матвиенко добавила, что в области также реализуется много социальных программ по поддержке семей с детьми, пожилых людей, других социально уязвимых категорий граждан. Вместе с тем, по ее словам, есть отдельные вопросы по демографии. "Мы обсуждали эти вопросы с Василием Юрьевичем (Голубевым). Есть понимание, как создавать условия для улучшения демографической ситуации", - сказала она.

https://ria.ru/20200824/selkhozproizvodstvo-1576242070.html

ростовская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, совет федерации рф, василий голубев, ростовская область, таганрогский металлургический завод, общество