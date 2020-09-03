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Суд арестовал предполагаемого убийцу предпринимателя Деданина
Бугульминский городской суд в четверг удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу на два месяца предполагаемого убийцы предпринимателя Евгения... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T12:13
2020-09-03T12:13
самара
самарская область
бугульма
происшествия
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<strong>КАЗАНЬ, 3 сен - РИА Новости.</strong> Бугульминский городской суд в четверг удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу на два месяца предполагаемого убийцы предпринимателя Евгения Деданина, который был застрелен во вторник, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики.Известный бизнесмен, владелец сети магазинов "Изобилие" Евгений Деданин погиб в <a href="http://ria.ru/location_Bugulma/" target="_blank" data-auto="true">Бугульме</a> 1 сентября после нескольких выстрелов из пистолета. Сообщение об убийстве 43-летнего предпринимателя поступило в дежурную часть в 14.32. По горячим следам был задержан предполагаемый исполнитель убийства – 54-летний гражданин иностранного государства, проживающий в <a href="http://ria.ru/location_Samara/" target="_blank" data-auto="true">Самаре</a>. На месте преступления было обнаружено орудие убийства – газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "убийство"."Следствие ходатайствовало о заключении подозреваемого под стражу на два месяца – до 1 ноября. Прокурор Бугульмы Артём Кривоносов ходатайство поддержал. Подозреваемый с мерой пресечения согласился. Суд ходатайство удовлетворил", - сказал собеседник агентства.Деданин стал известен всей России после того, как два года назад убил двух напавших на его дом грабителей. По данным МВД, двое неизвестных в масках утром 12 сентября 2018 года ворвались в дом Деданина. Угрожая предметами, похожими на пистолеты, и требуя денег, они связали хозяина, его супругу и их знакомого. Деданину удалось освободиться, схватить нож на кухне и, оказывая нападавшим сопротивление, нанести им несколько ножевых ранений. В результате оба нападавших скончались. Ими оказались жители <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a> 39-летний Иван Нетроголов и 29-летний Владислав Колоярцев. Были изъяты записи камер видеонаблюдения, а также маски, рация, ключи, отвертка, бинокль, принадлежавшие нападавшим.Позднее был задержан третий подозреваемый в организации разбойного нападения – 47-летний ранее не судимый житель Бугульмы Андрей Кдиманов. МВД отмечало, что следствием были собраны доказательства организаторской роли Климанова: именно он продумал детали разбоя, пригласил своих приятелей, с которыми познакомился в период проживания в Самарской области, предоставил им свою квартиру, а также лично руководил нападением, находясь неподалеку от места преступления. Решением Бугульминского суда он осужден на 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.В отношении 41-летнего Деданина 2 года назад было возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны". Позднее постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Деданина отменено прокуратурой.
https://ria.ru/20200901/dedanin-1576603000.html
https://ria.ru/20200630/1573666109.html
самара
самарская область
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самара, самарская область, бугульма, происшествия

Суд арестовал предполагаемого убийцу предпринимателя Деданина

12:13 03.09.2020
8351
© Фото : соцсетиЕвгений Деданин
Евгений Деданин - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Фото : соцсети
КАЗАНЬ, 3 сен - РИА Новости. Бугульминский городской суд в четверг удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу на два месяца предполагаемого убийцы предпринимателя Евгения Деданина, который был застрелен во вторник, сообщили РИА Новости в прокуратуре республики.
Известный бизнесмен, владелец сети магазинов "Изобилие" Евгений Деданин погиб в Бугульме 1 сентября после нескольких выстрелов из пистолета. Сообщение об убийстве 43-летнего предпринимателя поступило в дежурную часть в 14.32. По горячим следам был задержан предполагаемый исполнитель убийства – 54-летний гражданин иностранного государства, проживающий в Самаре. На месте преступления было обнаружено орудие убийства – газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
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"Следствие ходатайствовало о заключении подозреваемого под стражу на два месяца – до 1 ноября. Прокурор Бугульмы Артём Кривоносов ходатайство поддержал. Подозреваемый с мерой пресечения согласился. Суд ходатайство удовлетворил", - сказал собеседник агентства.
Деданин стал известен всей России после того, как два года назад убил двух напавших на его дом грабителей. По данным МВД, двое неизвестных в масках утром 12 сентября 2018 года ворвались в дом Деданина. Угрожая предметами, похожими на пистолеты, и требуя денег, они связали хозяина, его супругу и их знакомого. Деданину удалось освободиться, схватить нож на кухне и, оказывая нападавшим сопротивление, нанести им несколько ножевых ранений. В результате оба нападавших скончались. Ими оказались жители Самарской области 39-летний Иван Нетроголов и 29-летний Владислав Колоярцев. Были изъяты записи камер видеонаблюдения, а также маски, рация, ключи, отвертка, бинокль, принадлежавшие нападавшим.
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Позднее был задержан третий подозреваемый в организации разбойного нападения – 47-летний ранее не судимый житель Бугульмы Андрей Кдиманов. МВД отмечало, что следствием были собраны доказательства организаторской роли Климанова: именно он продумал детали разбоя, пригласил своих приятелей, с которыми познакомился в период проживания в Самарской области, предоставил им свою квартиру, а также лично руководил нападением, находясь неподалеку от места преступления. Решением Бугульминского суда он осужден на 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.
В отношении 41-летнего Деданина 2 года назад было возбуждено уголовное дело по статье "убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны". Позднее постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Деданина отменено прокуратурой.
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СамараСамарская областьБугульмаПроисшествия
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