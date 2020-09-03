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Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников
По мере развития интернет-сервисов в сети появляются новые виды мошенничеств, причем нацелены они, в первую очередь, на неподготовленных к цифрофвому миру... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T03:12
2020-09-03T03:12
россия
москва
интернет
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> По мере развития интернет-сервисов в сети появляются новые виды мошенничеств, причем нацелены они, в первую очередь, на неподготовленных к цифрофвому миру пожилых людей. О том, как защитить взрослое поколение от интернет-угроз, рассказал РИА Новости ведущий эксперт направления "Информационная безопасность" IТ-компании КРОК Евгений Дружинин.По словам эксперта, чтобы защитить близкого пожилого человека, нужно объяснить ему простые правила и описать наиболее распространенные угрозы, потому что сам он не всегда сможет сориентироваться в цифровом пространстве. В частности, в первую очередь, надо помочь пожилым людям придумать уникальные и длинные пароли и объяснить, что делиться ими нельзя.Эксперт также советует установить настройки конфиденциальности в браузере, смартфонах, которыми пользуется пожилой родственник, чтобы ограничить доступ к местоположению, контактам и другой личной информации. Не менее важно настроить почтовые ящики, поскольку они не всегда смогут отличить настоящие сообщения, например, портала госуслуг от фишинговой рассылки. Кроме того, нужно объяснить, что нельзя сразу нажимать на ссылки в электронным письмах, так как есть шанс, что они могут перенаправлять на сайты, предназначенные для обмана людей или заражения компьютеров вредоносными программами."Если вы не уверены, что ваш пожилой родственник последует всем советам и будет вести себя осторожно, то возможно настроить так называемый "белый список" - те веб-сайты, которые можно посещать. Остальные сайты не будут открываться вовсе, что позволит свести к минимуму возможность попадания в лапы мошенников", - советует эксперт.Кроме того, злоумышленник может с помощью фишингового сайта, фейкового магазина выудить платежные данные у пожилого человека и опустошить его кошелек. "Чтобы этого не произошло, необходимо объяснить, что банковскую информацию нельзя сообщать никаким сайтам, кроме доверенных, ни в социальных сетях, ни в мессенджерах. Кроме того, необходимо обучить пожилого человека не скачивать и не устанавливать никакие приложения себе на смартфон", - заключил Дружинин.
https://ria.ru/20200902/moshennichestvo-1576607985.html
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россия, москва, интернет, общество

Эксперт рассказал, как защитить пожилых людей от интернет-мошенников

03:12 03.09.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновОтдыхающие пенсионеры в парке "Сокольники" в Москве
Отдыхающие пенсионеры в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. По мере развития интернет-сервисов в сети появляются новые виды мошенничеств, причем нацелены они, в первую очередь, на неподготовленных к цифрофвому миру пожилых людей. О том, как защитить взрослое поколение от интернет-угроз, рассказал РИА Новости ведущий эксперт направления "Информационная безопасность" IТ-компании КРОК Евгений Дружинин.
По словам эксперта, чтобы защитить близкого пожилого человека, нужно объяснить ему простые правила и описать наиболее распространенные угрозы, потому что сам он не всегда сможет сориентироваться в цифровом пространстве. В частности, в первую очередь, надо помочь пожилым людям придумать уникальные и длинные пароли и объяснить, что делиться ими нельзя.
"Убедитесь, что их пароли не короче восьми символов - и включают в себя цифры, заглавные и строчные буквы, научите использовать многофакторную аутентификацию и распознавание отпечатков пальцев. Чтобы их запомнить, возможно придумывать в виде пароля кириллические слова, записанные с латинской раскладкой", - уточнил Дружинин.
Эксперт также советует установить настройки конфиденциальности в браузере, смартфонах, которыми пользуется пожилой родственник, чтобы ограничить доступ к местоположению, контактам и другой личной информации. Не менее важно настроить почтовые ящики, поскольку они не всегда смогут отличить настоящие сообщения, например, портала госуслуг от фишинговой рассылки. Кроме того, нужно объяснить, что нельзя сразу нажимать на ссылки в электронным письмах, так как есть шанс, что они могут перенаправлять на сайты, предназначенные для обмана людей или заражения компьютеров вредоносными программами.
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"Если вы не уверены, что ваш пожилой родственник последует всем советам и будет вести себя осторожно, то возможно настроить так называемый "белый список" - те веб-сайты, которые можно посещать. Остальные сайты не будут открываться вовсе, что позволит свести к минимуму возможность попадания в лапы мошенников", - советует эксперт.
Кроме того, злоумышленник может с помощью фишингового сайта, фейкового магазина выудить платежные данные у пожилого человека и опустошить его кошелек. "Чтобы этого не произошло, необходимо объяснить, что банковскую информацию нельзя сообщать никаким сайтам, кроме доверенных, ни в социальных сетях, ни в мессенджерах. Кроме того, необходимо обучить пожилого человека не скачивать и не устанавливать никакие приложения себе на смартфон", - заключил Дружинин.
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РоссияМоскваИнтернетОбщество
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