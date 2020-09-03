В Ростовской области более 60 строений пострадали из-за пожаров
08:01 03.09.2020 (обновлено: 08:47 03.09.2020)
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© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС во время тушения пожара в СНТ "Пионер" в Белокалитвинском районе
© Фото : МЧС РФ
Сотрудники МЧС во время тушения пожара в СНТ "Пионер" в Белокалитвинском районе
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Более 60 строений повреждено в Ростовской области из-за пожаров, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Природные пожары на территории Ростовской области возникли в среду. Ранее в МЧС сообщали, что их площадь составляет 522 гектара. Прокуратура области проводит проверку.
"В результате пожаров было повреждено 64 строения, в том числе 15 жилых домов. Для размещения пострадавшего населения были развернуты и подготовлены пять пунктов временного размещения общей вместимостью более 300 человек", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что к тушению привлечены 462 человека и 131 единица техники. Ночью проводились работы по окарауливанию мест пожаров вблизи населенных пунктов. Подчеркивается, что режим ЧС введен в Каменском, Красносулинском и Тарасовском районах.
"С наступлением светлого времени суток работа авиации по тушению пожара продолжена. К работам привлекаются шесть воздушных судов, в том числе от МЧС России три вертолета Ми-8 и один самолет Бе-200, а также один вертолет от Росгвардии и один вертолёт Министерства обороны", - добавляется в сообщении.
Сообщается также, что за прошедшие сутки было проведено два заседания межведомственного оперштаба, где были проработаны вопросы совместного действия группировки, поставлены задачи и определены первоочередные мероприятия.
"На 08.00 сегодня запланировано проведения КЧС и ОПБ Ростовской области на котором будут рассматриваться в том числе и меры социальной поддержки пострадавшему населению", - добавили в МЧС РФ.
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