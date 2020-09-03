Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200903/pozhary-1576658366.html
В Ростовской области более 60 строений пострадали из-за пожаров
Более 60 строений повреждено в Ростовской области из-за пожаров, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T08:01
2020-09-03T08:47
пожары в ростовской области
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576645146_0:98:1040:683_1400x0_80_0_0_0197c94ef309a7e907b0bbc89a34518c.jpg
<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Более 60 строений повреждено в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> из-за пожаров, сообщили РИА Новости в <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank">МЧС России.</a>Природные пожары на территории Ростовской области возникли в среду. Ранее в МЧС сообщали, что их площадь составляет 522 гектара. Прокуратура области проводит проверку.Добавляется, что к тушению привлечены 462 человека и 131 единица техники. Ночью проводились работы по окарауливанию мест пожаров вблизи населенных пунктов. Подчеркивается, что режим ЧС введен в Каменском, Красносулинском и Тарасовском районах.Сообщается также, что за прошедшие сутки было проведено два заседания межведомственного оперштаба, где были проработаны вопросы совместного действия группировки, поставлены задачи и определены первоочередные мероприятия."На 08.00 сегодня запланировано проведения КЧС и ОПБ Ростовской области на котором будут рассматриваться в том числе и меры социальной поддержки пострадавшему населению", - добавили в МЧС РФ.
https://ria.ru/20200902/pozhar-1576638149.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200902/pozhar-1576642880.html
ростовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576645146_0:0:1040:780_1400x0_80_0_0_39418aca64aa99773863b510ca0b07b4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожары в ростовской области, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, происшествия

В Ростовской области более 60 строений пострадали из-за пожаров

08:01 03.09.2020 (обновлено: 08:47 03.09.2020)
2532
© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС во время тушения пожара в СНТ "Пионер" в Белокалитвинском районе
Сотрудники МЧС во время тушения пожара в СНТ Пионер в Белокалитвинском районе - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Фото : МЧС РФ
Сотрудники МЧС во время тушения пожара в СНТ "Пионер" в Белокалитвинском районе
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Более 60 строений повреждено в Ростовской области из-за пожаров, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Природные пожары на территории Ростовской области возникли в среду. Ранее в МЧС сообщали, что их площадь составляет 522 гектара. Прокуратура области проводит проверку.
"В результате пожаров было повреждено 64 строения, в том числе 15 жилых домов. Для размещения пострадавшего населения были развернуты и подготовлены пять пунктов временного размещения общей вместимостью более 300 человек", - говорится в сообщении.
Кадры лесного пожара в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
Вчера, 16:50
Опубликовано видео пожара в Ростовской области
Добавляется, что к тушению привлечены 462 человека и 131 единица техники. Ночью проводились работы по окарауливанию мест пожаров вблизи населенных пунктов. Подчеркивается, что режим ЧС введен в Каменском, Красносулинском и Тарасовском районах.
"С наступлением светлого времени суток работа авиации по тушению пожара продолжена. К работам привлекаются шесть воздушных судов, в том числе от МЧС России три вертолета Ми-8 и один самолет Бе-200, а также один вертолет от Росгвардии и один вертолёт Министерства обороны", - добавляется в сообщении.
Сообщается также, что за прошедшие сутки было проведено два заседания межведомственного оперштаба, где были проработаны вопросы совместного действия группировки, поставлены задачи и определены первоочередные мероприятия.
"На 08.00 сегодня запланировано проведения КЧС и ОПБ Ростовской области на котором будут рассматриваться в том числе и меры социальной поддержки пострадавшему населению", - добавили в МЧС РФ.
Сотрудники МЧС во время тушения пожара в СНТ Пионер в Белокалитвинском районе - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 17:47Сказано в эфире
Очевидцы рассказали о пожаре в Ростовской области, где горит 20 домовВблизи хутора Богатов в Белокалитвенском районе Ростовской области в результате лесного пожара загорелись 20 дачных домов. Региональный главк МЧС России и очевидцы рассказали радио Sputnik детали произошедшего.
110700
Обсудить 0
Пожары в Ростовской областиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ростовская областьПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов и участники студенческой акции протеста в Минске
Госдеп пригрозил России последствиями при применении силы в Белоруссии
Самолет Су-27 во время показательных учений
В США рассказали о вскрытых Россией "немыслимых ошибках" НАТО
Премьер-министр Индии Нарендра Моди
Twitter сообщил о взломе аккаунта премьер-министра Индии
Прохожие на одной из улиц в центре Москвы
"Один неприятный фактор". Москвичам рассказали о погоде в четверг
Люди в медицинских масках
Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 26 миллионов
Министр культуры РФ Ольга Любимова
Любимова прокомментировала претензии наследников к авторам фильма "Цой"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку
Туск заявил, что Лукашенко хотел объединить Украину с Белоруссией
Иконка социальной сети Instagram
Пользователи Instagram пожаловались на проблемы в работе сервиса
Девушка в защитной маске идет по улице
Эксперт рассказал, почему нельзя носить смартфон в кармане
Эдуард Кривенко
Мистер Вселенная ответил на обвинения в домогательствах к россиянке
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Фонд развития предпринимательства Якутии обвинили в мошенничестве
Сотрудники правоохранительных органов у площади Независимости в Минске
Эксперт рассказал, какую технику применяют силовики в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку
"Выборов не будет". Когда Лукашенко обещал уйти
Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова
Колесникова рассказала о попытках связаться с послом России в Белоруссии
Самый большой флаг Украины в Киеве
Американская газета назвала Киев российским
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29В Совфеде прокомментировали идею о четырехдневной рабочей неделе
11:28Минпросвещения поручило регионам разобраться с очередями у школ
11:25Ученые предложили решения для проблемы нехватки воды в Крыму
11:24Лукашенко провел кадровые назначения
11:21Больше мощи: Intel показала процессоры Tiger Lake
11:18В Татарстане автобус столкнулся с легковушкой
11:18В Белоруссии 24 человека задержали на акциях протеста в среду
11:17Стала известна дата окончания исследований вакцины от COVID-19
11:13Минфин разъяснил ситуацию с обложением налогом продаж на "Авито" и "Юле"
11:12Депутата Госдумы будут судить за взятку в три миллиарда рублей
11:11Стало известно о серьезной травме Ирины Печерниковой перед смертью
11:06Обвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии общего режима
11:00У всех испытывавших вакцину "Вектора" выработались антитела к COVID-19
10:56Действующий президент Таджикистана примет участие в предстоящих выборах
10:51Эксперт рассказал, что необходимо сделать России в ситуации с Навальным
10:43Прокурор сочла вину Ефремова полностью доказанной
10:40В Благовещенске выросло число пострадавших при кварцевании класса детей
10:39Назван состав делегации Мишустина в Минске
10:37Доллару предрекли падение на треть
10:35РГО организует вторую экспедицию к "Армении" - российскому "Титанику"
Лента новостейМолния