https://ria.ru/20200903/pozhary-1576658366.html

В Ростовской области более 60 строений пострадали из-за пожаров

Более 60 строений повреждено в Ростовской области из-за пожаров, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T08:01

2020-09-03T08:01

2020-09-03T08:47

пожары в ростовской области

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ростовская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576645146_0:98:1040:683_1400x0_80_0_0_0197c94ef309a7e907b0bbc89a34518c.jpg

<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Более 60 строений повреждено в <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> из-за пожаров, сообщили РИА Новости в <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank">МЧС России.</a>Природные пожары на территории Ростовской области возникли в среду. Ранее в МЧС сообщали, что их площадь составляет 522 гектара. Прокуратура области проводит проверку.Добавляется, что к тушению привлечены 462 человека и 131 единица техники. Ночью проводились работы по окарауливанию мест пожаров вблизи населенных пунктов. Подчеркивается, что режим ЧС введен в Каменском, Красносулинском и Тарасовском районах.Сообщается также, что за прошедшие сутки было проведено два заседания межведомственного оперштаба, где были проработаны вопросы совместного действия группировки, поставлены задачи и определены первоочередные мероприятия."На 08.00 сегодня запланировано проведения КЧС и ОПБ Ростовской области на котором будут рассматриваться в том числе и меры социальной поддержки пострадавшему населению", - добавили в МЧС РФ.

https://ria.ru/20200902/pozhar-1576638149.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200902/pozhar-1576642880.html

ростовская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожары в ростовской области, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, происшествия