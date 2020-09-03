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"Аэрофлот" возобновит рейсы в Каир с 9 сентября
Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 9 сентября возобновляет полеты в Каир, сообщила журналистам пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T18:27
2020-09-03T18:27
россия
аэрофлот
египет
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Российская авиакомпания "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлот</a>" с 9 сентября возобновляет полеты в <a href="http://ria.ru/location_Cairo/" target="_blank" data-auto="true">Каир</a>, сообщила журналистам пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова.Пресс-служба кабинета министров ранее в четверг сообщила, что премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египтом</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> и <a href="http://ria.ru/location_Maldives/" target="_blank" data-auto="true">Мальдивами</a>."Аэрофлот" с 9 сентября&nbsp; возобновляет полеты в Каир", - сказала Спивакова.Она добавила, что рейсы будут выполняться три раза в неделю. Продажа билетов уже открыта на официальном сайте авиакомпании.
https://ria.ru/20200822/samolety-1576083202.html
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россия
египет
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россия, аэрофлот, египет, общество

"Аэрофлот" возобновит рейсы в Каир с 9 сентября

18:27 03.09.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 9 сентября возобновляет полеты в Каир, сообщила журналистам пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова.
Пресс-служба кабинета министров ранее в четверг сообщила, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.
"Аэрофлот" с 9 сентября  возобновляет полеты в Каир", - сказала Спивакова.
Она добавила, что рейсы будут выполняться три раза в неделю. Продажа билетов уже открыта на официальном сайте авиакомпании.
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 22.08.2020
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