https://ria.ru/20200903/polety-1576701431.html

"Аэрофлот" возобновит рейсы в Каир с 9 сентября

Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 9 сентября возобновляет полеты в Каир, сообщила журналистам пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T18:27

2020-09-03T18:27

2020-09-03T18:27

россия

аэрофлот

египет

общество

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Российская авиакомпания "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлот</a>" с 9 сентября возобновляет полеты в <a href="http://ria.ru/location_Cairo/" target="_blank" data-auto="true">Каир</a>, сообщила журналистам пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова.Пресс-служба кабинета министров ранее в четверг сообщила, что премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с <a href="http://ria.ru/location_Egypt/" target="_blank" data-auto="true">Египтом</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Arab_Emirates/" target="_blank" data-auto="true">ОАЭ</a> и <a href="http://ria.ru/location_Maldives/" target="_blank" data-auto="true">Мальдивами</a>."Аэрофлот" с 9 сентября возобновляет полеты в Каир", - сказала Спивакова.Она добавила, что рейсы будут выполняться три раза в неделю. Продажа билетов уже открыта на официальном сайте авиакомпании.

https://ria.ru/20200822/samolety-1576083202.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, аэрофлот, египет, общество