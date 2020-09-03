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https://ria.ru/20200903/playlist-1576670115.html
Россияне предпочитают плейлисты творчеству отдельных авторов
Россияне все меньше слушают отдельные треки и конкретных музыкантов, отдавая предпочтение тематическим плейлистам для создания нужной атмосферы и настроения,... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T12:29
2020-09-03T12:29
культура
дуа липа
музыка
новости культуры
диана арбенина
джастин бибер
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Россияне все меньше слушают отдельные треки и конкретных музыкантов, отдавая предпочтение тематическим плейлистам для создания нужной атмосферы и настроения, свидетельствуют аналитические данные музыкального сервиса "Звук"."Музыка в плейлистах популярнее, чем в альбомах. Аналитики проверили, как россияне слушают треки в составе подборок и на страницах отдельных исполнителей. Оказалось, что большинство предпочитает включать плейлисты под определенные занятия или настроения вместо того, чтобы искать что-то конкретное", - рассказали РИА Новости в музыкальном сервисе.По мнению сервиса, если в эпоху физических носителей люди собирались, чтобы послушать диски или пластинки конкретных исполнителей, то сегодня для большинства музыка стала фоновым сопровождением, а фигура автора отошла на второй план, люди включают музыку, чтобы создать атмосферу или настроение, подходящие под их дела в текущий момент.Согласно данным, просыпаться пользователи сервиса предпочитают с помощью подборки "Утреннего кофе", где треки Swan Song Дуа Липы и Breathin Арианы Гранде намного популярнее, чем в альбомах исполнителей. Также большим спросом пользуется плейлист "Работа на удаленке" - треки Yummy Джастина Бибера и Amsterdam от Super Monkeys помогали людям сконцентрироваться."Россияне хотят не просто послушать какой-то трек или артиста, а путешествовать во времени и погружаться в определенные эпохи. Поэтому таких исполнителей, как Баста, Ант, Диана Арбенина, Александр Ф. Скляр, SunSay, Криптонит, Сергей Бобунец, слушали в плейлисте "Хиты по годам" в пять раз чаще, чем в альбоме", - отметили в сервисе.
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Новости
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дуа липа, музыка, новости культуры, диана арбенина, джастин бибер

Россияне предпочитают плейлисты творчеству отдельных авторов

12:29 03.09.2020
469
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь
Повседневная жизнь - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Россияне все меньше слушают отдельные треки и конкретных музыкантов, отдавая предпочтение тематическим плейлистам для создания нужной атмосферы и настроения, свидетельствуют аналитические данные музыкального сервиса "Звук".
"Музыка в плейлистах популярнее, чем в альбомах. Аналитики проверили, как россияне слушают треки в составе подборок и на страницах отдельных исполнителей. Оказалось, что большинство предпочитает включать плейлисты под определенные занятия или настроения вместо того, чтобы искать что-то конкретное", - рассказали РИА Новости в музыкальном сервисе.
По мнению сервиса, если в эпоху физических носителей люди собирались, чтобы послушать диски или пластинки конкретных исполнителей, то сегодня для большинства музыка стала фоновым сопровождением, а фигура автора отошла на второй план, люди включают музыку, чтобы создать атмосферу или настроение, подходящие под их дела в текущий момент.
Согласно данным, просыпаться пользователи сервиса предпочитают с помощью подборки "Утреннего кофе", где треки Swan Song Дуа Липы и Breathin Арианы Гранде намного популярнее, чем в альбомах исполнителей. Также большим спросом пользуется плейлист "Работа на удаленке" - треки Yummy Джастина Бибера и Amsterdam от Super Monkeys помогали людям сконцентрироваться.
"Россияне хотят не просто послушать какой-то трек или артиста, а путешествовать во времени и погружаться в определенные эпохи. Поэтому таких исполнителей, как Баста, Ант, Диана Арбенина, Александр Ф. Скляр, SunSay, Криптонит, Сергей Бобунец, слушали в плейлисте "Хиты по годам" в пять раз чаще, чем в альбоме", - отметили в сервисе.
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