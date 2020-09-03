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В Москве задержали директора "Открытой России" Андрея Пивоварова
В Москве задержали исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова, сообщила РИА Новости председатель организации Анастасия Буракова. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T20:43
2020-09-03T20:57
андрей пивоваров
открытая россия
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> задержали исполнительного директора "<a href="http://ria.ru/organization_Otkrytaja_Rossija/" target="_blank" data-auto="true">Открытой России</a>" <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Pivovarov/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Пивоварова</a>, сообщила РИА Новости председатель организации Анастасия Буракова.Как сообщается, задержание связано с нарушением закона о проведении митингов. Пивоварова доставили в ОВД "Тверской". В пятницу его доставят в суд."Его задержали, (когда) он просто шел по улице, ни на каком публичном мероприятии. Объяснили причину задержания - статья 20.2. Не назвали, правда, часть", — сказала агентству Буракова.Как сообщила в <a href="https://twitter.com/TatianaUsmanova/status/1301553575617851393" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> координатор организации Татьяна Усманова, Пивоварова задержали в районе Петровки в центре Москвы."Говорят, что его оставляют на ночь. &lt;...&gt; Суд будет завтра", — сказала она. Оперативным комментарием МВД РИА Новости пока не располагает."Открытая Россия" — организация, основанная экс-совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским. В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательной в России работу ряда иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией".
https://ria.ru/20190726/1556886505.html
Проследите, чтобы чаем его никто не поил.
100
Главное, потом Германии не выдавайте. Просто билет дайте. За полцены. И пусть дует...
100
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андрей пивоваров, открытая россия, москва, происшествия

В Москве задержали директора "Открытой России" Андрея Пивоварова

20:43 03.09.2020 (обновлено: 20:57 03.09.2020)
17883
© Фото : предоставлено Андреем ПивоваровымАндрей Пивоваров. Архивное фото
Андрей Пивоваров. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Фото : предоставлено Андреем Пивоваровым
Андрей Пивоваров. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Москве задержали исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова, сообщила РИА Новости председатель организации Анастасия Буракова.
Как сообщается, задержание связано с нарушением закона о проведении митингов. Пивоварова доставили в ОВД "Тверской". В пятницу его доставят в суд.
"Его задержали, (когда) он просто шел по улице, ни на каком публичном мероприятии. Объяснили причину задержания - статья 20.2. Не назвали, правда, часть", — сказала агентству Буракова.
Как сообщила в Twitter координатор организации Татьяна Усманова, Пивоварова задержали в районе Петровки в центре Москвы.
"Говорят, что его оставляют на ночь. <...> Суд будет завтра", — сказала она.
Оперативным комментарием МВД РИА Новости пока не располагает.
"Открытая Россия" — организация, основанная экс-совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским. В 2017 году Генпрокуратура признала нежелательной в России работу ряда иностранных НКО, связанных с "Открытой Россией".
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Обсудить 16
Андрей ПивоваровОткрытая РоссияМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Проследите, чтобы чаем его никто не поил.
3 сентября, 20:45
Александр АникинАлександр Аникин
50480002
Главное, потом Германии не выдавайте. Просто билет дайте. За полцены. И пусть дует...
3 сентября, 21:01
aalnoor1953
80130007
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