https://ria.ru/20200903/pechernikova-1576666021.html

Стало известно о серьезной травме Ирины Печерниковой перед смертью

У актрисы Ирины Печерниковой был перелом ребер, сообщил редактор Сурен Каграманов в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T11:11

2020-09-03T11:11

2020-09-03T11:11

культура

ирина печерникова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/02/1576618819_0:157:2049:1309_1400x0_80_0_0_f6344543b83ea367338cadaaa41dc38d.jpg

<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> У актрисы <a href="https://ria.ru/person_irina-pechernikova/" target="_blank">Ирины Печерниковой</a> был перелом ребер, сообщил редактор Сурен Каграманов в эфире телеканала "<a href="https://www.vesti.ru/article/2452630" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>".Он рассказал, что незадолго до смерти разговаривал с артисткой по телефону. Она согласилась на съемки в передаче, посвященной ее юбилею.Он предложил ей помощь, а также вызвать скорую или полицию. Однако, актриса отказалась. Они договорились, что редактор приедет к ней в деревню, и она ему расскажет о произошедшем.Каграманов признался, что сожалеет, что не вызвал ей врачей и не приехал к ней.Звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова скончалась 1 сентября на 75-году жизни. По словам ее подруги Нины, <a href="https://ria.ru/20200902/pechernikova-1576632520.html" target="_blank">причиной</a> стал инфаркт. При этом, как она пояснила, артистка никогда не жаловалась на сердце.Печерникова сыграла в таких фильмах как "Два капитана", "Первая любовь" и другие.

1

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина печерникова, россия