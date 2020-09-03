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https://ria.ru/20200903/pechernikova-1576666021.html
Стало известно о серьезной травме Ирины Печерниковой перед смертью
У актрисы Ирины Печерниковой был перелом ребер, сообщил редактор Сурен Каграманов в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T11:11
2020-09-03T11:11
культура
ирина печерникова
россия
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> У актрисы <a href="https://ria.ru/person_irina-pechernikova/" target="_blank">Ирины Печерниковой</a> был перелом ребер, сообщил редактор Сурен Каграманов в эфире телеканала "<a href="https://www.vesti.ru/article/2452630" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>".Он рассказал, что незадолго до смерти разговаривал с артисткой по телефону. Она согласилась на съемки в передаче, посвященной ее юбилею.Он предложил ей помощь, а также вызвать скорую или полицию. Однако, актриса отказалась. Они договорились, что редактор приедет к ней в деревню, и она ему расскажет о произошедшем.Каграманов признался, что сожалеет, что не вызвал ей врачей и не приехал к ней.Звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова скончалась 1 сентября на 75-году жизни. По словам ее подруги Нины, <a href="https://ria.ru/20200902/pechernikova-1576632520.html" target="_blank">причиной</a> стал инфаркт. При этом, как она пояснила, артистка никогда не жаловалась на сердце.Печерникова сыграла в таких фильмах как "Два капитана", "Первая любовь" и другие.
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ирина печерникова, россия

Стало известно о серьезной травме Ирины Печерниковой перед смертью

11:11 03.09.2020
965
© РИА НовостиВ роли Зинаиды - Ирина Печерникова. Кадр из фильма "Первая любовь"
В роли Зинаиды - Ирина Печерникова. Кадр из фильма Первая любовь - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. У актрисы Ирины Печерниковой был перелом ребер, сообщил редактор Сурен Каграманов в эфире телеканала "Россия 1".
Он рассказал, что незадолго до смерти разговаривал с артисткой по телефону. Она согласилась на съемки в передаче, посвященной ее юбилею.
"Она сказала, что чувствует себя неважно. Я спросил, что такое? Что у вас происходит? Она мне сказала, что у нее сломаны два ребра", — рассказал Каграманов.
Он предложил ей помощь, а также вызвать скорую или полицию. Однако, актриса отказалась. Они договорились, что редактор приедет к ней в деревню, и она ему расскажет о произошедшем.
Каграманов признался, что сожалеет, что не вызвал ей врачей и не приехал к ней.
Звезда фильма "Доживем до понедельника" Ирина Печерникова скончалась 1 сентября на 75-году жизни. По словам ее подруги Нины, причиной стал инфаркт. При этом, как она пояснила, артистка никогда не жаловалась на сердце.
Печерникова сыграла в таких фильмах как "Два капитана", "Первая любовь" и другие.
© РИА НовостиАктриса Ирина Печерникова
Актриса Ирина Печерникова - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости
Актриса Ирина Печерникова
4002702
Обсудить 1
КультураИрина ПечерниковаРоссия
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