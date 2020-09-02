https://ria.ru/20200902/pechernikova-1576632520.html

Названа причина смерти звезды "Доживем до понедельника" Печерниковой

Подруга актрисы Ирины Печерниковой Нина в беседе с "Комсомольской правдой" рассказала об обстоятельствах смерти артистки. РИА Новости, 02.09.2020

2020-09-02T14:46

2020-09-02T14:46

2020-09-02T14:46

культура

ирина печерникова

россия

ольга остроумова

рсфср

ростов

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<strong>МОСКВА, 2 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Подруга актрисы <a href="https://ria.ru/person_irina-pechernikova/" target="_blank">Ирины Печерниковой</a> Нина в беседе с "<a href="https://www.kp.ru/daily/217177/4280562/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольской правдой</a>" рассказала об обстоятельствах смерти артистки.По ее словам в половине девятого вечера они ушли ужинать."Ира села за стол и … все", — поделилась она.К приезду врачей артистка была мертва. По словам подруги, в морге в <a href="http://ria.ru/location_Rostov/" target="_blank" data-auto="true">Ростове</a> Великом установили, что смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности.Женщина отметила, что актриса никогда не жаловалась на сердце. При этом она лечилась от онкологии и ежегодно проходила обследования. В последний раз Печерникова делала это в декабре прошлого года, а этой осенью она снова должна была поехать на проверку. Кроме того, актриса 15 сентября собиралась в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> на съемки программы к юбилею <a href="http://ria.ru/person_olga-ostroumova/" target="_blank" data-auto="true">Ольги Остроумовой</a>, а в октябре Печерникова должна была сняться в сериале.Заслуженная артистка <a href="http://ria.ru/location_RSFSR/" target="_blank" data-auto="true">РСФСР</a> Ирина Печерникова скончалась на 75-м году жизни. Она сыграла в фильме "Доживем до понедельника", "Два Капитана", "Первая любовь" и других.

россия

рсфср

ростов

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина печерникова, россия, ольга остроумова, рсфср, ростов