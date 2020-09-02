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https://ria.ru/20200902/pechernikova-1576632520.html
Названа причина смерти звезды "Доживем до понедельника" Печерниковой
Подруга актрисы Ирины Печерниковой Нина в беседе с "Комсомольской правдой" рассказала об обстоятельствах смерти артистки. РИА Новости, 02.09.2020
2020-09-02T14:46
2020-09-02T14:46
культура
ирина печерникова
россия
ольга остроумова
рсфср
ростов
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<strong>МОСКВА, 2 сен —</strong> <strong>РИА Новости. </strong>Подруга актрисы <a href="https://ria.ru/person_irina-pechernikova/" target="_blank">Ирины Печерниковой</a> Нина в беседе с "<a href="https://www.kp.ru/daily/217177/4280562/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Комсомольской правдой</a>" рассказала об обстоятельствах смерти артистки.По ее словам в половине девятого вечера они ушли ужинать."Ира села за стол и … все", — поделилась она.К приезду врачей артистка была мертва. По словам подруги, в морге в <a href="http://ria.ru/location_Rostov/" target="_blank" data-auto="true">Ростове</a> Великом установили, что смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности.Женщина отметила, что актриса никогда не жаловалась на сердце. При этом она лечилась от онкологии и ежегодно проходила обследования. В последний раз Печерникова делала это в декабре прошлого года, а этой осенью она снова должна была поехать на проверку. Кроме того, актриса 15 сентября собиралась в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> на съемки программы к юбилею <a href="http://ria.ru/person_olga-ostroumova/" target="_blank" data-auto="true">Ольги Остроумовой</a>, а в октябре Печерникова должна была сняться в сериале.Заслуженная артистка <a href="http://ria.ru/location_RSFSR/" target="_blank" data-auto="true">РСФСР</a> Ирина Печерникова скончалась на 75-м году жизни. Она сыграла в фильме "Доживем до понедельника", "Два Капитана", "Первая любовь" и других.
россия
рсфср
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ирина печерникова, россия, ольга остроумова, рсфср, ростов

Названа причина смерти звезды "Доживем до понедельника" Печерниковой

14:46 02.09.2020
90759
© РИА НовостиАктриса Ирина Печерникова
Актриса Ирина Печерникова - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Подруга актрисы Ирины Печерниковой Нина в беседе с "Комсомольской правдой" рассказала об обстоятельствах смерти артистки.
По ее словам в половине девятого вечера они ушли ужинать.
"Ира села за стол и … все", — поделилась она.
К приезду врачей артистка была мертва. По словам подруги, в морге в Ростове Великом установили, что смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности.
"Инфаркт", — подытожила подруга.
Женщина отметила, что актриса никогда не жаловалась на сердце. При этом она лечилась от онкологии и ежегодно проходила обследования. В последний раз Печерникова делала это в декабре прошлого года, а этой осенью она снова должна была поехать на проверку. Кроме того, актриса 15 сентября собиралась в Москву на съемки программы к юбилею Ольги Остроумовой, а в октябре Печерникова должна была сняться в сериале.
Заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова скончалась на 75-м году жизни. Она сыграла в фильме "Доживем до понедельника", "Два Капитана", "Первая любовь" и других.
© РИА НовостиВ роли Зинаиды - Ирина Печерникова. Кадр из фильма "Первая любовь"
В роли Зинаиды - Ирина Печерникова. Кадр из фильма Первая любовь - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
© РИА Новости
В роли Зинаиды - Ирина Печерникова. Кадр из фильма "Первая любовь"
321071671041
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КультураИрина ПечерниковаРоссияОльга ОстроумоваРСФСРРостов
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