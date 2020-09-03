Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200903/pashaev-1576683817.html
"Ну кто не пьет?" Пашаев нашел оправдание Ефремову
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил в суде, что преступление его подзащитного является неумышленным, пишет "Комсомольская правда". РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T14:55
2020-09-03T16:35
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
россия
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576663050_0:0:2273:1280_1400x0_80_0_0_e57f2c67759cb5bc78a4dfa6dcb0fafa.jpg
<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Адвокат актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> заявил в суде, что преступление его подзащитного является неумышленным, пишет <a href="https://radiokp.ru/znamenitosti/eto-neumyshlennoe-prestuplenie-pashaev-trebuet-smyagcheniya-prigovora-efremovu_nid38521_au8073au" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольская правда"</a>."Я, как никто, знаю, что такое гибель близких. Вся моя семья погибла в ДТП — пьяный водитель КамАЗа вылетел на встречку. Папе было 45, маме 38, братьям — год, пять и 18, дяде — 22... И то, я не хотел наказания. Это неумышленное преступление! Ну кто не пьет?" — сказал он в суде.Ранее в четверг во время заседания Пресненского суда Москвы Ефремов <a href="https://ria.ru/20200903/efremov-1576663511.html" target="_blank">признал свою вину</a> в смертельном ДТП. Обвинение запросило для него 11 лет колонии общего режима.ДТП с участием ЕфремоваСмертельное ДТП с участием артиста произошло 8 июня. Автомобиль Ефремова вылетел на Садовом кольце на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой", водителя которой госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Позже мужчина умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был пьян. В его крови также нашли следы наркотиков. В августе начались слушания по делу. Изначально актер признал вину в ДТП, но затем защита сменила тактику. Ефремов утверждал, что не помнит, как произошел инцидент, его адвокат настаивал на том, что артист не управлял автомобилем.
https://ria.ru/20200903/pashaev-1576678022.html
https://ria.ru/20200903/transvestity-1576662097.html
его семья погибла? Не верю, что простил, ну не верю. Пьют все и правда... а вот нажираются не все
22
Все, кто пьёт, обязательно после бутылки водки, косяка и "дорожки" садится за руль???
20
12
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576663050_0:0:2273:1706_1400x0_80_0_0_ac341159e23a6e9d2a58bee4f651d0a8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, россия, михаил ефремов, москва, происшествия

"Ну кто не пьет?" Пашаев нашел оправдание Ефремову

14:55 03.09.2020 (обновлено: 16:35 03.09.2020)
3185
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАдвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил в суде, что преступление его подзащитного является неумышленным, пишет "Комсомольская правда".
"Я, как никто, знаю, что такое гибель близких. Вся моя семья погибла в ДТП — пьяный водитель КамАЗа вылетел на встречку. Папе было 45, маме 38, братьям — год, пять и 18, дяде — 22... И то, я не хотел наказания. Это неумышленное преступление! Ну кто не пьет?" — сказал он в суде.
Адвокат Эльман Пашаев у Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 13:30
Пашаев на суде по делу Ефремова высмеял адвоката погибшего
Ранее в четверг во время заседания Пресненского суда Москвы Ефремов признал свою вину в смертельном ДТП. Обвинение запросило для него 11 лет колонии общего режима.

ДТП с участием Ефремова

Смертельное ДТП с участием артиста произошло 8 июня. Автомобиль Ефремова вылетел на Садовом кольце на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой", водителя которой госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Позже мужчина умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был пьян. В его крови также нашли следы наркотиков.
В августе начались слушания по делу. Изначально актер признал вину в ДТП, но затем защита сменила тактику. Ефремов утверждал, что не помнит, как произошел инцидент, его адвокат настаивал на том, что артист не управлял автомобилем.
Трансвеститы у здания Пресненского суда - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 10:06
Трансвеститы пришли на суд по делу Ефремова
35228260
Обсудить 12
Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
его семья погибла? Не верю, что простил, ну не верю. Пьют все и правда... а вот нажираются не все
3 сентября, 14:57
О Ольга Занкова
2000002
Все, кто пьёт, обязательно после бутылки водки, косяка и "дорожки" садится за руль???
3 сентября, 15:04
ПавелПавел
2000000
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов с адвокатом в зале Пресненского районного суда
Ефремов выступил с последним словом в суде
Мужчина пьет воду
Названа опасность воды из бутылки
Актёр Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда Москвы
Эксперт: работа адвокатов Ефремова не дает шанса получить гуманный срок
Чашка кофе
Назван простой способ проверить качество растворимого кофе
Президент Польши Анджей Дуда на открытии первой сессии Нового созыва сената
Захарова обвинила Варшаву во вмешательстве в дела Белоруссии
Хинкали
"Хинкали и салат из огурцов": в России полицейского судят за взятки едой
Алексей Навальный
Лукашенко назвал утверждения об отравлении Навального фальсификацией
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде
Прокурор заявил, что у Фургала была бригада киллеров
Коридор в больнице
Ученые создали "калькулятор смерти"
Звездное небо
Обнаружен уникальный сигнал из глубин Вселенной
Танкер New Diamond, терпящий бедствие в Индийском океане
Российские корабли срочно направлены на помощь танкеру в Индийском океане
Наземный стыковочный пункт газопровода Северный поток-2 в Любмине
В Германии ответили на призыв депутатов заморозить "Северный поток — 2"
Адвокат Эльман Пашаев у Пресненского суда Москвы
Пашаев на суде по делу Ефремова высмеял адвоката погибшего
Актер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
Ефремов на заседании суда признал свою вину
Председатель правительства России Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске
Мишустин заявил о прогрессе по вопросу Союзного государства
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34Пушков отреагировал на угрозы США в адрес России из-за Белоруссии
03:26Трамп придумал новое прозвище Байдену
03:22В Роспотребнадзоре рассказали, какой должна быть качественная сметана
03:18СК начал проверки по ситуации вокруг лишенного сана схимонаха Сергия
03:17Эксперт рассказал, почему нельзя пользоваться телефоном на ходу
03:15Японцев возмутила публикация материалов об освобождении Курил
03:14Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году
03:05В ОСК заявили о проблемах со строительством новейших подлодок "Лада"
03:01Постпред США в ОБСЕ сказал, что надо сделать с Лукашенко "прямо сейчас"
02:55Задушивших афроамериканца полицейских отстранили от работы
02:20Эксперт рассказал, как можно потерять деньги через QR-код
02:15Мэра Биробиджана госпитализировали с диагнозом COVID-19
02:08Развеян популярный миф о плавленом сыре
01:57В Печорском море худеют и исчезают моржи
01:51Эксперт жестко раскритиковала внешний вид Зеленского
01:36Жительницу Германии заподозрили в убийстве пятерых детей
00:50Оппозиционный совет Белоруссии вновь призвал Лукашенко к диалогу
00:46Житель США путешествует по стране, чтобы проложить туристические маршруты
00:28Вышел новый трейлер фильма "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом
00:17Пожар в ДНР уничтожил девять домов, два человека погибли
Лента новостейМолния