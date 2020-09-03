https://ria.ru/20200903/pashaev-1576683817.html

"Ну кто не пьет?" Пашаев нашел оправдание Ефремову

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил в суде, что преступление его подзащитного является неумышленным, пишет "Комсомольская правда". РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T14:55

2020-09-03T14:55

2020-09-03T16:35

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

россия

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> Адвокат актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> заявил в суде, что преступление его подзащитного является неумышленным, пишет <a href="https://radiokp.ru/znamenitosti/eto-neumyshlennoe-prestuplenie-pashaev-trebuet-smyagcheniya-prigovora-efremovu_nid38521_au8073au" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Комсомольская правда"</a>."Я, как никто, знаю, что такое гибель близких. Вся моя семья погибла в ДТП — пьяный водитель КамАЗа вылетел на встречку. Папе было 45, маме 38, братьям — год, пять и 18, дяде — 22... И то, я не хотел наказания. Это неумышленное преступление! Ну кто не пьет?" — сказал он в суде.Ранее в четверг во время заседания Пресненского суда Москвы Ефремов <a href="https://ria.ru/20200903/efremov-1576663511.html" target="_blank">признал свою вину</a> в смертельном ДТП. Обвинение запросило для него 11 лет колонии общего режима.ДТП с участием ЕфремоваСмертельное ДТП с участием артиста произошло 8 июня. Автомобиль Ефремова вылетел на Садовом кольце на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой", водителя которой госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Позже мужчина умер в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был пьян. В его крови также нашли следы наркотиков. В августе начались слушания по делу. Изначально актер признал вину в ДТП, но затем защита сменила тактику. Ефремов утверждал, что не помнит, как произошел инцидент, его адвокат настаивал на том, что артист не управлял автомобилем.

https://ria.ru/20200903/pashaev-1576678022.html

https://ria.ru/20200903/transvestity-1576662097.html

Ольга Занкова его семья погибла? Не верю, что простил, ну не верю. Пьют все и правда... а вот нажираются не все 22

Павел Все, кто пьёт, обязательно после бутылки водки, косяка и "дорожки" садится за руль??? 20

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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