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https://ria.ru/20200903/efremov-1576663511.html
Ефремов признал вину в суде
Михаил Ефремов признал вину в аварии на Смоленской площади, в результате которой погиб курьер Сергей Захаров, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T10:33
2020-09-03T11:19
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank">Михаил Ефремов</a> признал вину в аварии на Смоленской площади, в результате которой погиб курьер <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Zakharov/">Сергей Захаров</a>, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда.Прокурор, в свою очередь, сообщила, что считает вину Ефремова полностью доказанной. Гособвинитель запросил для актера 11 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на три года.Согласно Уголовному кодексу, максимальное наказание за "пьяное" ДТП со смертельным исходом — 12 лет колонии.Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела). Через несколько дней после трагедии артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли, как и предложенную материальную помощь.В августе начались слушания по делу. Во время них подсудимый неожиданно отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит и в день трагедии был пьян. При этом его адвокат настаивал, что за рулем джипа находился вовсе не Ефремов, а кто-то другой. Однако сразу несколько свидетелей заявляли, что на водительском месте сидел именно Ефремов.Актер находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии.
https://ria.ru/20200901/efremov-1576587148.html
https://ria.ru/20200903/transvestity-1576662097.html
https://ria.ru/20200901/efremov-1576584919.html
Интересно что теперь будет со всеми фиктивными свидетелями защиты
79
Хотел написать "совесть проснулась" но думаю, что он понял, что отрицание вины только усугубляет его положение.
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремов признал вину в суде

10:33 03.09.2020 (обновлено: 11:19 03.09.2020)
13048
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом
Актер Михаил Ефремов выходит из автомобиля у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Михаил Ефремов признал вину в аварии на Смоленской площади, в результате которой погиб курьер Сергей Захаров, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда.

"У меня заявление. Я признаю свою вину", — сказал артист после того, как судья спросила, не против ли он приступить к прениям сторон в отсутствие второго защитника Елизаветы Шаргородской.

Прокурор, в свою очередь, сообщила, что считает вину Ефремова полностью доказанной. Гособвинитель запросил для актера 11 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на три года.
Согласно Уголовному кодексу, максимальное наказание за "пьяное" ДТП со смертельным исходом — 12 лет колонии.
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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Суд завершил изучение доказательств по делу Ефремова
Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.
Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела). Через несколько дней после трагедии артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли, как и предложенную материальную помощь.
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Трансвеститы пришли на суд по делу Ефремова
В августе начались слушания по делу. Во время них подсудимый неожиданно отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит и в день трагедии был пьян. При этом его адвокат настаивал, что за рулем джипа находился вовсе не Ефремов, а кто-то другой. Однако сразу несколько свидетелей заявляли, что на водительском месте сидел именно Ефремов.
Актер находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии.
Актёр Михаил Ефремов доставлен на допрос по делу о ДТП в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
1 сентября, 15:57
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3372414638
Обсудить 34
Михаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Интересно что теперь будет со всеми фиктивными свидетелями защиты
3 сентября, 10:39
Вася Бирюлькин
7160001
Хотел написать "совесть проснулась" но думаю, что он понял, что отрицание вины только усугубляет его положение.
3 сентября, 10:37
rreg.internet
6900000
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