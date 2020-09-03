https://ria.ru/20200903/efremov-1576663511.html

Ефремов признал вину в суде

Михаил Ефремов признал вину в аварии на Смоленской площади, в результате которой погиб курьер Сергей Захаров, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T10:33

2020-09-03T10:33

2020-09-03T11:19

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank">Михаил Ефремов</a> признал вину в аварии на Смоленской площади, в результате которой погиб курьер <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Zakharov/">Сергей Захаров</a>, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда.Прокурор, в свою очередь, сообщила, что считает вину Ефремова полностью доказанной. Гособвинитель запросил для актера 11 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на три года.Согласно Уголовному кодексу, максимальное наказание за "пьяное" ДТП со смертельным исходом — 12 лет колонии.Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела). Через несколько дней после трагедии артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли, как и предложенную материальную помощь.В августе начались слушания по делу. Во время них подсудимый неожиданно отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит и в день трагедии был пьян. При этом его адвокат настаивал, что за рулем джипа находился вовсе не Ефремов, а кто-то другой. Однако сразу несколько свидетелей заявляли, что на водительском месте сидел именно Ефремов.Актер находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии.

https://ria.ru/20200901/efremov-1576587148.html

https://ria.ru/20200903/transvestity-1576662097.html

https://ria.ru/20200901/efremov-1576584919.html

Вася Бирюлькин Интересно что теперь будет со всеми фиктивными свидетелями защиты 79

reg.internet Хотел написать "совесть проснулась" но думаю, что он понял, что отрицание вины только усугубляет его положение. 70

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил ефремов, москва, происшествия