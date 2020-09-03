https://ria.ru/20200903/pashaev-1576678022.html
Пашаев на суде по делу Ефремова высмеял адвоката погибшего
Адвокат Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев поиронизировал над заявлением одного из защитников потерпевших Ирины Хайруллиной, сообщает РЕН... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T13:30
2020-09-03T13:30
2020-09-03T16:42
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. </strong>Адвокат Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> поиронизировал над заявлением одного из защитников потерпевших Ирины Хайруллиной, сообщает <a href="https://ren.tv/news/kriminal/743596-pashaev-vysmeial-vystuplenie-advokata-pogibshego-v-dtp" target="_blank">РЕН ТВ</a>.Защитница посетовала на то, что виновный в смертельной аварии актер не извинился перед семьей погибшего Сергея Захарова.Ранее стало известно, что актер признал вину в аварии на Смоленской площади, из-за которой погиб курьер интернет-магазина Сергей Захаров.Ефремов вечером 8 июня за рулем Jeep Grand Cherokee совершил пьяное ДТП со смертельным исходом.Экспертиза показала, что в момент столкновения артист был пьян. Впоследствии в его крови нашли следы наркотиков. Спустя несколько дней он записал видеоролик с извинениями перед семьей погибшего, но родственники Захарова не приняли их.
https://ria.ru/20200903/transvestity-1576662097.html
Olga Fancelli
Животные так себя никогда не ведут. Они гораздо благороднее чем эта протоплазма!
139
Степан Краснов
Животное!
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10
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.
Адвокат Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев
поиронизировал над заявлением одного из защитников потерпевших Ирины Хайруллиной, сообщает РЕН ТВ
.
Защитница посетовала на то, что виновный в смертельной аварии актер не извинился перед семьей погибшего Сергея Захарова.
"Вы еще поплачьте", — ответил адвокат Ефремова на ее слова.
Ранее стало известно, что актер признал вину в аварии на Смоленской площади, из-за которой погиб курьер интернет-магазина Сергей Захаров.
Ефремов вечером 8 июня за рулем Jeep Grand Cherokee совершил пьяное ДТП со смертельным исходом.
Экспертиза показала, что в момент столкновения артист был пьян. Впоследствии в его крови нашли следы наркотиков. Спустя несколько дней он записал видеоролик с извинениями перед семьей погибшего, но родственники Захарова не приняли их.