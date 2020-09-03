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https://ria.ru/20200903/pashaev-1576678022.html
Пашаев на суде по делу Ефремова высмеял адвоката погибшего
Адвокат Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев поиронизировал над заявлением одного из защитников потерпевших Ирины Хайруллиной, сообщает РЕН... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T13:30
2020-09-03T16:42
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. </strong>Адвокат Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> поиронизировал над заявлением одного из защитников потерпевших Ирины Хайруллиной, сообщает <a href="https://ren.tv/news/kriminal/743596-pashaev-vysmeial-vystuplenie-advokata-pogibshego-v-dtp" target="_blank">РЕН ТВ</a>.Защитница посетовала на то, что виновный в смертельной аварии актер не извинился перед семьей погибшего Сергея Захарова.Ранее стало известно, что актер признал вину в аварии на Смоленской площади, из-за которой погиб курьер интернет-магазина Сергей Захаров.Ефремов вечером 8 июня за рулем Jeep Grand Cherokee совершил пьяное ДТП со смертельным исходом.Экспертиза показала, что в момент столкновения артист был пьян. Впоследствии в его крови нашли следы наркотиков. Спустя несколько дней он записал видеоролик с извинениями перед семьей погибшего, но родственники Захарова не приняли их.
https://ria.ru/20200903/transvestity-1576662097.html
Животные так себя никогда не ведут. Они гораздо благороднее чем эта протоплазма!
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов

Пашаев на суде по делу Ефремова высмеял адвоката погибшего

13:30 03.09.2020 (обновлено: 16:42 03.09.2020)
119296
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев у Пресненского суда Москвы
Адвокат Эльман Пашаев у Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Адвокат Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев поиронизировал над заявлением одного из защитников потерпевших Ирины Хайруллиной, сообщает РЕН ТВ.
Защитница посетовала на то, что виновный в смертельной аварии актер не извинился перед семьей погибшего Сергея Захарова.

"Вы еще поплачьте", — ответил адвокат Ефремова на ее слова.

Ранее стало известно, что актер признал вину в аварии на Смоленской площади, из-за которой погиб курьер интернет-магазина Сергей Захаров.
Ефремов вечером 8 июня за рулем Jeep Grand Cherokee совершил пьяное ДТП со смертельным исходом.
Трансвеститы у здания Пресненского суда - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 10:06
Трансвеститы пришли на суд по делу Ефремова
Экспертиза показала, что в момент столкновения артист был пьян. Впоследствии в его крови нашли следы наркотиков. Спустя несколько дней он записал видеоролик с извинениями перед семьей погибшего, но родственники Захарова не приняли их.
1866518595
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил Ефремов
Популярные комментарии
Животные так себя никогда не ведут. Они гораздо благороднее чем эта протоплазма!
3 сентября, 13:34
OFOlga Fancelli
12700404
Животное!
3 сентября, 13:33
Степан КрасновСтепан Краснов
9910204
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