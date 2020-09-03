https://ria.ru/20200903/pashaev-1576678022.html

Пашаев на суде по делу Ефремова высмеял адвоката погибшего

Адвокат Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП Эльман Пашаев поиронизировал над заявлением одного из защитников потерпевших Ирины Хайруллиной, сообщает РЕН... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T13:30

2020-09-03T13:30

2020-09-03T16:42

эльман пашаев

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. </strong>Адвокат Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> поиронизировал над заявлением одного из защитников потерпевших Ирины Хайруллиной, сообщает <a href="https://ren.tv/news/kriminal/743596-pashaev-vysmeial-vystuplenie-advokata-pogibshego-v-dtp" target="_blank">РЕН ТВ</a>.Защитница посетовала на то, что виновный в смертельной аварии актер не извинился перед семьей погибшего Сергея Захарова.Ранее стало известно, что актер признал вину в аварии на Смоленской площади, из-за которой погиб курьер интернет-магазина Сергей Захаров.Ефремов вечером 8 июня за рулем Jeep Grand Cherokee совершил пьяное ДТП со смертельным исходом.Экспертиза показала, что в момент столкновения артист был пьян. Впоследствии в его крови нашли следы наркотиков. Спустя несколько дней он записал видеоролик с извинениями перед семьей погибшего, но родственники Захарова не приняли их.

https://ria.ru/20200903/transvestity-1576662097.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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