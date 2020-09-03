https://ria.ru/20200903/panika-1576688113.html

Раввин рассказал, как вакцина повлияет на панику вокруг COVID-19

Российская вакцина от COVID-19 поможет врачам и учителям, находящимся в группе риска, а также всем "паникующим", считает президент Федерации еврейских общин... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T15:50

2020-09-03T15:50

2020-09-03T15:50

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

федерация еврейских общин россии

александр борода

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.</strong> Российская вакцина от COVID-19 поможет врачам и учителям, находящимся в группе риска, а также всем "паникующим", считает президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР), член Общественной палаты РФ раввин Александр Борода.Он отметил, что, "безусловно, вакцина лучше, чем болезнь, нет никаких сомнений".По его словам, в случаях, когда человеку приходится контактировать с большим числом больных "в активной фазе", там "риски колоссальные", и для этих людей "риски от вакцины", которые связаны с возможными побочными эффектами от нее, однозначно "ниже, чем они могут получить от вируса"."Человек, у которого есть паника, страхи – ему лучше это сделать (вакцинироваться – ред.), потому что это разрушает психику человека", - отметил раввин.Он также добавил, что до половины всех протестированных в еврейской общине в Москве имеют антитела к COVID-19."Мы проводили добровольное тестирование в нашей общине, и оказалось, что до 50% имеют антитела. Из них о том, что они переболели, знали максимум половина. То есть, многие болели бессимптомно, и о том, что переболели, узнали только из тестов", - сказал Борода.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

https://ria.ru/20200903/vaktsina-1576685630.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, александр борода, москва, общество