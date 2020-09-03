Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200903/panika-1576688113.html
Раввин рассказал, как вакцина повлияет на панику вокруг COVID-19
Российская вакцина от COVID-19 поможет врачам и учителям, находящимся в группе риска, а также всем "паникующим", считает президент Федерации еврейских общин... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T15:50
2020-09-03T15:50
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
федерация еврейских общин россии
александр борода
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576545687_0:82:1500:926_1400x0_80_0_0_2b1f13b2dfa5212d7c426e890d60c17c.jpg
<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.</strong> Российская вакцина от COVID-19 поможет врачам и учителям, находящимся в группе риска, а также всем "паникующим", считает президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР), член Общественной палаты РФ раввин Александр Борода.Он отметил, что, "безусловно, вакцина лучше, чем болезнь, нет никаких сомнений".По его словам, в случаях, когда человеку приходится контактировать с большим числом больных "в активной фазе", там "риски колоссальные", и для этих людей "риски от вакцины", которые связаны с возможными побочными эффектами от нее, однозначно "ниже, чем они могут получить от вируса"."Человек, у которого есть паника, страхи – ему лучше это сделать (вакцинироваться – ред.), потому что это разрушает психику человека", - отметил раввин.Он также добавил, что до половины всех протестированных в еврейской общине в Москве имеют антитела к COVID-19."Мы проводили добровольное тестирование в нашей общине, и оказалось, что до 50% имеют антитела. Из них о том, что они переболели, знали максимум половина. То есть, многие болели бессимптомно, и о том, что переболели, узнали только из тестов", - сказал Борода.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
https://ria.ru/20200903/vaktsina-1576685630.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576545687_80:0:1421:1006_1400x0_80_0_0_b32153972d371b85a82807b96509894c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, александр борода, москва, общество

Раввин рассказал, как вакцина повлияет на панику вокруг COVID-19

15:50 03.09.2020
647
© РИА Новости / Игорь ЗарембоМедик делает прививку с вакциной против гриппа
Медик делает прививку с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Российская вакцина от COVID-19 поможет врачам и учителям, находящимся в группе риска, а также всем "паникующим", считает президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР), член Общественной палаты РФ раввин Александр Борода.
"Это добровольное дело. Люди могут для себя решать, хотят или нет они вакцинироваться, - это их выбор. Есть те профессии, которые находятся в зоне риска, такие как врачи, педагоги. Безусловно, их тоже нельзя заставить, они должны сами решать, но кому вакцина нужна в первую очередь – это им, у них большое соприкосновение с огромными потоками людей и больных", - сказал Борода на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что, "безусловно, вакцина лучше, чем болезнь, нет никаких сомнений".
По его словам, в случаях, когда человеку приходится контактировать с большим числом больных "в активной фазе", там "риски колоссальные", и для этих людей "риски от вакцины", которые связаны с возможными побочными эффектами от нее, однозначно "ниже, чем они могут получить от вируса".
"Человек, у которого есть паника, страхи – ему лучше это сделать (вакцинироваться – ред.), потому что это разрушает психику человека", - отметил раввин.
Он также добавил, что до половины всех протестированных в еврейской общине в Москве имеют антитела к COVID-19.
"Мы проводили добровольное тестирование в нашей общине, и оказалось, что до 50% имеют антитела. Из них о том, что они переболели, знали максимум половина. То есть, многие болели бессимптомно, и о том, что переболели, узнали только из тестов", - сказал Борода.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 15:21Распространение нового коронавируса
Мишустин заявил об эффективности российской вакцины от COVID-19
400040
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииАлександр БородаМоскваОбщество
Рекомендуем
Алексей Навальный
ОЗХО обеспокоена данными об "отравлении" Навального "Новичком"
Александр Борода выступает на мероприятии в Еврейском музее и центре толерантности в Москве, приуроченном к Международному дню памяти жертв Холокоста
Известный российский раввин дал совет Лукашенко
Алексей Навальный
Володин рассказал о реакции России, если состояние Навального ухудшится
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Меркель не стала комментировать заявления Кремля по Навальному
Турист на пляже острова Велассару (Мальдивы).
Названы страны, где российские туристы смогут отдохнуть зимой
Здание министерства иностранных дел в Киеве
Киев пригрозил Минску "жесткими шагами" в случае недружественных действий
Еврейский праздник с шашлыком. Архивное фото
В ФЕОР рассказали, как российские евреи отметят осенние праздники
Александр Прико
Стали известны последние слова экс-солиста "Ласкового мая" жене
Мужчина пьет воду
Названа опасность воды из бутылки
Алексей Навальный
Немецкий депутат назвал дело Навального политическим
Юрий Борисов на Столыпин-форуме
Борисов заявил, что Россия может избежать второй волны пандемии
Президент Польши Анджей Дуда на открытии первой сессии Нового созыва сената
Захарова обвинила Варшаву во вмешательстве в дела Белоруссии
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Британия назвала условие для участия России в G7
Чашка кофе
Назван простой способ проверить качество растворимого кофе
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
Белорусская оппозиция заявила об уголовном деле против менеджера PandaDoc
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Трамп придумал новое прозвище Байдену
03:22В Роспотребнадзоре рассказали, какой должна быть качественная сметана
03:18СК начал проверки по ситуации вокруг лишенного сана схимонаха Сергия
03:17Эксперт рассказал, почему нельзя пользоваться телефоном на ходу
03:15Японцев возмутила публикация материалов об освобождении Курил
03:14Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году
03:05В ОСК заявили о проблемах со строительством новейших подлодок "Лада"
03:01Постпред США в ОБСЕ сказал, что надо сделать с Лукашенко "прямо сейчас"
02:55Задушивших афроамериканца полицейских отстранили от работы
02:20Эксперт рассказал, как можно потерять деньги через QR-код
02:15Мэра Биробиджана госпитализировали с диагнозом COVID-19
02:08Развеян популярный миф о плавленом сыре
01:57В Печорском море худеют и исчезают моржи
01:51Эксперт жестко раскритиковала внешний вид Зеленского
01:36Жительницу Германии заподозрили в убийстве пятерых детей
00:50Оппозиционный совет Белоруссии вновь призвал Лукашенко к диалогу
00:46Житель США путешествует по стране, чтобы проложить туристические маршруты
00:28Вышел новый трейлер фильма "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом
00:17Пожар в ДНР уничтожил девять домов, два человека погибли
23:52Twitter скрыл сообщения Трампа о голосовании по почте
Лента новостейМолния