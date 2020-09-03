https://ria.ru/20200903/panika-1576688113.html
Раввин рассказал, как вакцина повлияет на панику вокруг COVID-19
Российская вакцина от COVID-19 поможет врачам и учителям, находящимся в группе риска, а также всем "паникующим", считает президент Федерации еврейских общин... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T15:50
2020-09-03T15:50
2020-09-03T15:50
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
федерация еврейских общин россии
александр борода
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общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.</strong> Российская вакцина от COVID-19 поможет врачам и учителям, находящимся в группе риска, а также всем "паникующим", считает президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР), член Общественной палаты РФ раввин Александр Борода.Он отметил, что, "безусловно, вакцина лучше, чем болезнь, нет никаких сомнений".По его словам, в случаях, когда человеку приходится контактировать с большим числом больных "в активной фазе", там "риски колоссальные", и для этих людей "риски от вакцины", которые связаны с возможными побочными эффектами от нее, однозначно "ниже, чем они могут получить от вируса"."Человек, у которого есть паника, страхи – ему лучше это сделать (вакцинироваться – ред.), потому что это разрушает психику человека", - отметил раввин.Он также добавил, что до половины всех протестированных в еврейской общине в Москве имеют антитела к COVID-19."Мы проводили добровольное тестирование в нашей общине, и оказалось, что до 50% имеют антитела. Из них о том, что они переболели, знали максимум половина. То есть, многие болели бессимптомно, и о том, что переболели, узнали только из тестов", - сказал Борода.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
https://ria.ru/20200903/vaktsina-1576685630.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, александр борода, москва, общество
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Российская вакцина от COVID-19 поможет врачам и учителям, находящимся в группе риска, а также всем "паникующим", считает президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР), член Общественной палаты РФ раввин Александр Борода.
"Это добровольное дело. Люди могут для себя решать, хотят или нет они вакцинироваться, - это их выбор. Есть те профессии, которые находятся в зоне риска, такие как врачи, педагоги. Безусловно, их тоже нельзя заставить, они должны сами решать, но кому вакцина нужна в первую очередь – это им, у них большое соприкосновение с огромными потоками людей и больных", - сказал Борода на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что, "безусловно, вакцина лучше, чем болезнь, нет никаких сомнений".
По его словам, в случаях, когда человеку приходится контактировать с большим числом больных "в активной фазе", там "риски колоссальные", и для этих людей "риски от вакцины", которые связаны с возможными побочными эффектами от нее, однозначно "ниже, чем они могут получить от вируса".
"Человек, у которого есть паника, страхи – ему лучше это сделать (вакцинироваться – ред.), потому что это разрушает психику человека", - отметил раввин.
Он также добавил, что до половины всех протестированных в еврейской общине в Москве имеют антитела к COVID-19.
"Мы проводили добровольное тестирование в нашей общине, и оказалось, что до 50% имеют антитела. Из них о том, что они переболели, знали максимум половина. То есть, многие болели бессимптомно, и о том, что переболели, узнали только из тестов", - сказал Борода.
Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она будет производиться совместно с Российским фондом прямых инвестиций.